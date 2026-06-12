Hakimi, Brahim Diaz e mais: os craques do Marrocos que podem complicar a vida do Brasil na estreia

O Brasil inicia sua caminhada na Copa do Mundo neste sábado (13), diante de um adversário que já não pode mais ser tratado como surpresa. Quarto colocado no Mundial do Qatar, em 2022, o Marrocos chega à América do Norte consolidado entre as principais seleções do planeta e disposto a confirmar que seu crescimento não foi obra do acaso.

O duelo acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (de Brasília), e reúne duas equipes que figuram entre as dez melhores do ranking da FIFA. Os marroquinos ocupam atualmente a oitava colocação, enquanto a seleção brasileira aparece logo atrás, em décimo.

A geração que encantou o mundo há quatro anos permanece como base da equipe, mas ganhou ainda mais profundidade com novos talentos espalhados pelas principais ligas da Europa.