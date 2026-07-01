O confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo promete colocar frente a frente dois dos principais jogadores de suas seleções. Mas, além da disputa por uma vaga nas quartas, o duelo também reedita uma rivalidade que vem ganhando capítulos intensos na Premier League: Gabriel Magalhães contra Erling Haaland. Arsenal contra Manchester City.
Haaland x Gabriel Magalhães: rivalidade da Premier League esquenta Brasil e Noruega nas oitavas da Copa
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O confronto entre Haaland x Gabriel Magalhães
Nos últimos anos, o zagueiro do Arsenal e da seleção brasileira e o centroavante do Manchester City e da Noruega protagonizaram uma série de provocações, discussões e lances polêmicos em campo. O histórico inclui troca de empurrões, comemorações provocativas, uma bola arremessada na cabeça do brasileiro e até a intervenção de Pep Guardiola para separar os dois.
O episódio mais marcante aconteceu em setembro de 2024. Após o empate por 2 a 2 entre Manchester City e Arsenal, conquistado pelos citizens nos acréscimos, Haaland foi até a rede, pegou a bola e a lançou contra a cabeça de Gabriel Magalhães, que lamentava o gol sofrido.
A arbitragem não marcou falta nem houve revisão do VAR. A atitude do norueguês, porém, gerou forte repercussão na Inglaterra.
"É uma atitude covarde. Gabi olharia nos seus olhos. Isso é o que me incomoda mais do que qualquer outra coisa. Achei que você (Haaland) fosse maior do que isso", afirmou Ian Wright, ex-atacante do Arsenal e comentarista da TV inglesa.
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Tensão antiga
A tensão entre os dois, no entanto, já vinha de antes. Em março de 2024, também em um duelo entre City e Arsenal, Haaland e Gabriel trocaram provocações após o apito final. A discussão só terminou quando Pep Guardiola apareceu para afastar o atacante norueguês. Minutos depois, ambos se cumprimentaram.
O revide do brasileiro veio meses depois. Em fevereiro de 2025, o Arsenal goleou o Manchester City por 5 a 1, em Londres, e Gabriel aproveitou para provocar Haaland. O zagueiro comemorou um dos gols gritando na direção do camisa 9 e ainda ironizou o rival durante a partida.
Depois, explicou a motivação.
"Fiz mais isso por ele ter jogado a bola na minha cabeça, para tirar uma onda como ele tirou onda de mim", disse Gabriel Magalhães, em participação no podcast Podpah.
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Capítulo recente
O capítulo mais recente aconteceu na temporada passada. Em vitória do Manchester City por 2 a 1, Haaland marcou o gol decisivo justamente em uma jogada disputada com Gabriel. Pouco depois, os dois voltaram a se estranhar. O brasileiro chegou a fazer um movimento de cabeçada na direção do atacante, mas sem acertá-lo.
Após a partida, Haaland comentou o lance.
"Acho que se eu caísse no chão, o que não vou fazer a não ser que alguém realmente me ataque, seria um lance para expulsão", afirmou o atacante à Sky Sports. "Não vou cair tão fácil assim".
Agora, a rivalidade deixa os gramados da Inglaterra e desembarca na Copa do Mundo. No domingo (5), Brasil e Noruega duelam por uma vaga nas quartas de final, e todos os holofotes estarão voltados para mais um capítulo do confronto particular entre Gabriel Magalhães e Erling Haaland.