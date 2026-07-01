Haaland x Gabriel Magalhães: rivalidade da Premier League esquenta Brasil e Noruega nas oitavas da Copa

Nos últimos anos, o zagueiro do Arsenal e da seleção brasileira e o centroavante do Manchester City e da Noruega protagonizaram uma série de provocações, discussões e lances polêmicos em campo. O histórico inclui troca de empurrões, comemorações provocativas, uma bola arremessada na cabeça do brasileiro e até a intervenção de Pep Guardiola para separar os dois.

O episódio mais marcante aconteceu em setembro de 2024. Após o empate por 2 a 2 entre Manchester City e Arsenal, conquistado pelos citizens nos acréscimos, Haaland foi até a rede, pegou a bola e a lançou contra a cabeça de Gabriel Magalhães, que lamentava o gol sofrido.

A arbitragem não marcou falta nem houve revisão do VAR. A atitude do norueguês, porém, gerou forte repercussão na Inglaterra.

"É uma atitude covarde. Gabi olharia nos seus olhos. Isso é o que me incomoda mais do que qualquer outra coisa. Achei que você (Haaland) fosse maior do que isso", afirmou Ian Wright, ex-atacante do Arsenal e comentarista da TV inglesa.