“Há grandes problemas aqui” – Igor Tudor, furioso, admite que o Tottenham “falhou em tudo” na derrota desastrosa para o Fulham
Spurs em queda livre: derrota controversa no Fulham
A partida foi acirrada por um gol polêmico no início, que definiu o tom para as frustrações de Tudor após o jogo. Harry Wilson deu a vantagem aos anfitriões, mas a jogada foi marcada por uma forte falta de Raul Jimenez em Radu Dragusin. Apesar dos protestos dos defensores do Tottenham, o gol foi validado, e o Fulham aproveitou a falta de compostura dos visitantes para dobrar a vantagem com um belo chute de Alex Iwobi. Embora o Spurs tenha tentado uma recuperação no final, o dano foi em grande parte autoinfligido, deixando Tudor para recolher os cacos de mais um dia decepcionante na capital.
Fúria contra a arbitragem e a falta de consistência
Após o apito final, Tudor não se conteve quando questionado sobre o primeiro gol decisivo, apontando o dedo para a falta de consistência dos árbitros da Premier League e sugerindo que Jimenez “trapaceou”. Ele disse: “Claro que é falta, eu acho. Nove em cada dez pessoas dirão que é falta, acredito, porque é muito óbvio, você sabe. Às vezes, eles não entendem que basta um pequeno contato, sabe, se isso lhe dá uma vantagem para marcar o gol, você precisa cancelar isso, acabar com isso. Não se trata de um duelo normal quando ele é suave, não, quando ele empurra com as mãos e não olha para a bola, não. Às vezes, é fácil obter vantagem.
“Então, é ridículo não marcar a falta, porque a consequência é muito grande. Não é uma falta pequena no meio do campo, é um gol depois. Então, há uma lógica nisso, então o árbitro, é ótimo continuar jogando aqui, vamos jogar forte, disputar, é fantástico, eu gosto disso. Mas há uma lógica, se o gol é, porque ele tirou vantagem, sem pensar no futebol, ele não estava pensando na bola, ele estava pensando em como trapacear. Então, ele trapaceou o jogador com um empurrão e eles marcaram o gol. Então, é uma lógica, é uma trapaça e há a falta.
Não é uma questão de duelo e eles querem que aqui o futebol seja mais, você sabe, duro e nós gostamos dos duelos, não tem nada a ver com isso. Então, não havia lógica nessa decisão e a lógica está acima de tudo, depois vêm outras coisas.”
Problemas profundamente enraizados no Tottenham
A avaliação do técnico sobre o desempenho foi ainda mais severa do que sua crítica aos árbitros. Tudor foi direto ao ponto sobre as deficiências demonstradas por seus jogadores em campo, sugerindo que os problemas que atualmente afetam o clube não são fáceis de resolver. “Há grandes problemas aqui”, acrescentou Tudor à Sky Sports. “Faltou-nos tudo. Não se trata apenas de um gol ou de um erro. Quando se joga por este clube, espera-se um nível de luta e qualidade que não se viu hoje. Estamos num momento difícil e precisamos de nos olhar a nós próprios.”
A sequência sem vitórias, que agora chega a dois dígitos, colocou Tudor sob imensa pressão. A admissão do técnico de que a equipe “falhou em tudo” é um sinal preocupante para os torcedores do Spurs, que assistem seu time lutar para recuperar a forma no campeonato nacional há mais de dois meses. A falta de coesão e disciplina tática em Craven Cottage destacou um time que parece cada vez mais sem confiança, e a admissão honesta de Tudor sugere que os “grandes problemas” que ele identificou podem levar mais do que apenas um treino para serem resolvidos.
Gol de Richarlison não consegue impulsionar a recuperação
Houve um breve lampejo de esperança quando Richarlison marcou um gol aos 66 minutos. O atacante brasileiro mostrou seu instinto predatório ao finalizar de perto, levantando dúvidas sobre se uma reviravolta estava por vir. No entanto, o Fulham conseguiu resistir à tempestade no final, mantendo-se firme para garantir os três pontos e condenando o Tottenham a mais uma derrota que aprofunda a tristeza que envolve o Tottenham Hotspur Stadium. O tempo está se esgotando para Tudor reverter a situação, mas ele continua desafiador. “Ainda faltam nove jogos, não temos tempo para ficar desapontados”, acrescentou.
