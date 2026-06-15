Josko Gvardiol, zagueiro central de 24 anos, chegou a um acordo para um novo contrato com o Manchester City. A renovação vai até 2031, conforme revelado com exclusividade por Florian Plettenberg. Os detalhes finais ainda precisam ser acertados antes da assinatura.
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Gvardiol renova com o Manchester City: nada de Real Madrid?
Josko Gvardiol, nascido em 2002, joga pelo Manchester City desde 2023, com um total de 111 partidas e 12 gols. Nos últimos dias, o croata havia sido apontado como alvo de transferência do Real Madrid de José Mourinho.