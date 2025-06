Guia do Mundial de Clubes 2025: os jogadores, os treinadores, os times-base e o que esperar de cada equipe do torneio da Fifa

Favoritos, nomes a ficar de olho, novidades, possíveis zebras e muito mais: um panorama completo sobre o Mundial de Clubes nos Estados Unidos

32 equipes e um novo troféu em jogo. Nos Estados Unidos, acontece a primeira edição ampliada do Mundial de Clubes organizado pela FIFA, divergindo opiniões entre clubes participantes, mas confirmado para a bola rolar entre junho e julho.

Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo são os quatro representantes do Brasil na competição, tendo garantido suas vagas através das conquistas da Copa Libertadores em 2021 a 2024, respectivamente. Dos nossos vizinhos sul-americanos, River Plate e Boca Juniors também estarão nos Estados Unidos devido à colocação no ranking da Conmebol.

Real Madrid, Bayern de Munique, o atual campeão da Champions PSG, Chelsea, Inter de Milão e tantas outras europeias são apenas alguns dos possíveis oponentes que vem por aí na competição. Além disso, times das outras Américas, da África, da Ásia e da Oceania garantirão um desafio global que promete ser fascinante e espetacular.

Então, aqui está tudo o que você precisa saber do Mundial de Clubes da Fifa de 2025: o calendário com datas e horários de Brasília, a fórmula, mas principalmente as estrelas e o que esperar das 32 equipes participantes.