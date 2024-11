A "guerra" do Mundial de Clubes: como novo torneio da Fifa pode levar jogadores a declarar greve na Europa

A GOAL explica por que alguns dos atletas mais famosos do mundo estão dispostos a entrar em greve

Rodri disse que precisava de descanso em abril, mas não conseguiu. Ele continuou a levar seu corpo ao limite para ajudar o Manchester City a vencer o quarto título consecutivo da Premier League. Em seguida, o espanhol começou seis dos sete jogos de seu país na Euro 2024 antes de ser forçado a sair no intervalo da final com uma lesão no tendão que o fez perder o início da atual campanha.

Pouco antes de seu retorno à ação em setembro, o volante revelou que ele e um número significativo de seus colegas estavam considerando entrar em greve por causa do calendário de jogos, pois estavam cada vez mais preocupados com os efeitos de jogar mais de 60 partidas por temporada. "Você pode fazer isso por um ano, mas quando são dois ou três seguidos, pode ser pior porque seu físico pode cair", disse o meio-campista em 10 de agosto. "Então, eu tenho que tomar cuidado." Pouco mais de cinco semanas depois, Rodri lesionou o menisco e rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, o que o tirou da temporada 2024/25.

Desde a lesão do vencedor da Bola de Ouro, o debate sobre o bem-estar dos jogadores só se intensificou e pode acabar indo para o tribunal, com ligas europeias e sindicatos iniciando ações legais contra a Fifa. Então, como chegamos a esse ponto? Há alguma chance de um compromisso que satisfaça a todos os envolvidos? Ou realmente poderíamos ver alguns dos principais jogadores do futebol mundial entrarem em greve? Abaixo, a GOAL analisa a disputa que vai abalando profundamente o futebol...