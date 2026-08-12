Grupo de torcedores do Liverpool busca respostas sobre proposto investimento de Jeff Bezos

A SoS insiste que proteger os valores centrais do clube continua sendo sua maior prioridade em meio às especulações em andamento sobre a venda. O grupo está profundamente preocupado com a forma como os novos investidores podem influenciar decisões importantes.

"Reiteramos que, diante dos acontecimentos que levaram à compra do clube pela FSG (Fenway Sports Group), quem é o proprietário e como exerce esse controle, colocando os interesses do Liverpool e de seus torcedores em primeiro lugar, é algo fundamental para todos nós", diz um comunicado do grupo de torcedores.

"O mais recente relato sobre a venda de 30% e o consórcio formado para comprá-la é significativo. A propriedade e a tutela do nosso clube são primordiais para a SoS e para todos os torcedores.

"Vimos vendas semelhantes em outros clubes resultarem em mudanças notáveis na gestão desse clube e nas operações do futebol, levando a decisões e comportamentos que muitos não gostariam de ver no Liverpool."