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Grupo de torcedores do Liverpool busca respostas sobre proposto investimento de Jeff Bezos
Torcedores buscam respostas sobre o proposto investimento de Bezos
O grupo de torcedores Spirit of Shankly (SoS) escreveu ao Liverpool para exigir esclarecimentos sobre a propriedade do clube e o controle futuro, de acordo com a ESPN. O movimento acontece após relatos generalizados de que um consórcio envolvendo o fundador da Amazon, Bezos, está perto de adquirir uma participação minoritária significativa. Os torcedores querem respostas imediatas sobre como a proposta de venda de 30 por cento vai impactar, no fim das contas, as operações de futebol em Anfield. Eles solicitaram formalmente uma reunião urgente com dirigentes do clube para discutir as possíveis mudanças na diretoria.
- AFP
Spirit of Shankly exige clareza sobre o controle
A SoS insiste que proteger os valores centrais do clube continua sendo sua maior prioridade em meio às especulações em andamento sobre a venda. O grupo está profundamente preocupado com a forma como os novos investidores podem influenciar decisões importantes.
"Reiteramos que, diante dos acontecimentos que levaram à compra do clube pela FSG (Fenway Sports Group), quem é o proprietário e como exerce esse controle, colocando os interesses do Liverpool e de seus torcedores em primeiro lugar, é algo fundamental para todos nós", diz um comunicado do grupo de torcedores.
"O mais recente relato sobre a venda de 30% e o consórcio formado para comprá-la é significativo. A propriedade e a tutela do nosso clube são primordiais para a SoS e para todos os torcedores.
"Vimos vendas semelhantes em outros clubes resultarem em mudanças notáveis na gestão desse clube e nas operações do futebol, levando a decisões e comportamentos que muitos não gostariam de ver no Liverpool."
Consórcio conta com enorme poder financeiro, mas carece de experiência
Bezos ostenta uma fortuna pessoal estimada em £ 210 bilhões e é, notavelmente, dono do The Washington Post e da Blue Origin. No entanto, o terceiro homem mais rico do mundo não tem experiência prévia em investir em um time esportivo, apesar de ligações anteriores com franquias da NFL.
Ele faz parte de um grupo de investimento de alto perfil que inclui o cofundador do Facebook Eduardo Saverin. Amit Bhatia, genro do magnata indiano do aço Lakshmi Mittal, atualmente lidera o consórcio. Bhatia é o único nome de peso do grupo com histórico de atuação em um negócio esportivo. Recentemente, ele deixou os cargos de coproprietário e diretor do Queens Park Rangers após um período de 18 anos.
- Getty Images Sport
À espera de respostas da diretoria da FSG
A empresa controladora do Liverpool, a FSG, sempre se manteve aberta a investimento externo. O valor do clube disparou dos £ 300 milhões que ela pagou em 2010 para cerca de £ 4,5 bilhões hoje. A FSG confirmou no mês passado que um consórcio liderado por Bhatia havia manifestado interesse em fazer um investimento estratégico minoritário. Agora, os torcedores aguardam uma resposta formal sobre assentos no conselho e influência antes que qualquer acordo seja oficialmente concluído.
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