Grêmio Copinha sub20 2025Divulgação Grêmio
Luis Felipe Gonçalves

Grêmio x Atlético-BA: onde assistir ao vivo, transmissão, que horas começa e mais da segunda fase da Copinha 2026

Equipes duelam buscando seguir no mata-mata da Copinha nesta segunda-feira, em Santa Fé do Sul

Grêmio e Atlético-BA vão à campo nesta segunda (12), às 15h15 (horário de Brasília), em confronto válido pela segunda fase da Copinha 2026. A partida será na cidade de Santa Fé do Sul, em São Paulo, no Estádio Municipal Evandro de Paula, e possui transmissão ao vivo da XSports (confira a programação completa de futebol aqui).

Graças ao saldo de gols, o Grêmio terminou a fase inicial na primeira colocação do grupo 2, após empatar em 1 a 1 com o Votuporanguense, na última quinta-feira (8), apesar do tropeço, o tricolor gaúcho busca avançar na competição e esquecer futuras "zebras".

Já o Atlético-BA se classificou tal qual o Grêmio, mas de forma contrária. A equipe de Alagoinhas-BA ficou na segunda colocação do grupo 1, empatada com a Chapecoense, ambas com 7 pontos, porém, com saldo menor, mesmo após vencer o Volta Redonda-RJ por 3 a 2, na última sexta (9).

  • Prováveis escalações

    Grêmio: João Victor, Vitor Ramon, Nathan Borges, David Brendo, Pedro Gabriel, Bernardo Zortea, Adrielson, Artur Junior, João Borne, Jeferson Borges, Fellipe Magalhães. Técnico: Fernando Holderbaum

    Atlético-BA: Felipe Gabriel, Guilherme Queiroz, Pessi, Fellipe Kayrê, Erykee, Geilson, Kaio Ribeiro, Everton, Raykan, Kauan, Kevin Chaves. Técnico: Reinaldo Fagundes

  • Desfalques

    Grêmio

    Higor, expulso contra o Votuporanguense

    Atlético-BA

    Leumas Nascimento, expulso contra o Volta Redonda

  • Quando é?

    ⦁ Data: segunda-feira, 12 de janeiro de 2026

    ⦁ Horário: 15h15 (de Brasília) 

    ⦁ Local: Estadio Municipal Evandro de Paula, em Santa Fé do Sul-SP

