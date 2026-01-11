Grêmio x Atlético-BA: onde assistir ao vivo, transmissão, que horas começa e mais da segunda fase da Copinha 2026

Grêmio e Atlético-BA vão à campo nesta segunda (12), às 15h15 (horário de Brasília), em confronto válido pela segunda fase da Copinha 2026. A partida será na cidade de Santa Fé do Sul, em São Paulo, no Estádio Municipal Evandro de Paula, e possui transmissão ao vivo da XSports (confira a programação completa de futebol aqui).

Graças ao saldo de gols, o Grêmio terminou a fase inicial na primeira colocação do grupo 2, após empatar em 1 a 1 com o Votuporanguense, na última quinta-feira (8), apesar do tropeço, o tricolor gaúcho busca avançar na competição e esquecer futuras "zebras".

Já o Atlético-BA se classificou tal qual o Grêmio, mas de forma contrária. A equipe de Alagoinhas-BA ficou na segunda colocação do grupo 1, empatada com a Chapecoense, ambas com 7 pontos, porém, com saldo menor, mesmo após vencer o Volta Redonda-RJ por 3 a 2, na última sexta (9).