Grêmio vence, Inter perde e rivais chegam em momentos distintos à Copa do Brasil

Grêmio e Internacional se reencontram na próxima quinta-feira (3), em um Gre-Nal 454 que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. Antes do clássico decisivo, porém, os dois rivais precisaram entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (30) e terminaram a rodada com resultados completamente diferentes.
Enquanto o Grêmio conseguiu reagir diante da Chapecoense e venceu de virada por 3 a 1, na Arena, o Internacional foi derrotado pelo Bahia por 3 a 2, na Fonte Nova. O contraste deixa os gaúchos em momentos distintos antes do segundo confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil.