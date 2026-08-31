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Pedro Augusto Dias

Grêmio vence, Inter perde e rivais chegam em momentos distintos à Copa do Brasil

Brasileirão
Grêmio x Internacional
Grêmio
Internacional
Copa do Brasil
Grêmio x Chapecoense
Chapecoense
Bahia x Internacional
Bahia

Tricolor encerra jejum no Brasileirão, enquanto Colorado chega ao Gre-Nal pressionado após derrota para o Bahia e sequência sem vencer

Grêmio e Internacional se reencontram na próxima quinta-feira (3), em um Gre-Nal 454 que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. Antes do clássico decisivo, porém, os dois rivais precisaram entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (30) e terminaram a rodada com resultados completamente diferentes.

Enquanto o Grêmio conseguiu reagir diante da Chapecoense e venceu de virada por 3 a 1, na Arena, o Internacional foi derrotado pelo Bahia por 3 a 2, na Fonte Nova. O contraste deixa os gaúchos em momentos distintos antes do segundo confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil.

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  • Grêmio reage e ganha confiança

    O Tricolor entrou em campo pressionado pela sequência de três partidas sem vitória no Brasileirão e pela proximidade da zona de rebaixamento. Mesmo saindo atrás contra a Chapecoense, conseguiu mudar o cenário ainda no primeiro tempo.

    Maurício Garcez colocou a equipe catarinense em vantagem, mas o Grêmio respondeu rapidamente e construiu a virada. Gustavo Martins marcou duas vezes, enquanto Cristian Pavón também balançou as redes para confirmar a vitória por 3 a 1.

    Com os três pontos, o time gaúcho chegou aos 28 e permanece na 15ª colocação. O resultado também interrompeu o jejum e deu ao elenco um impulso antes de um dos jogos mais importantes da temporada.

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  • Internacional aumenta pressão antes do Gre-Nal

    Se o Grêmio ganhou confiança, o Internacional chega ao clássico em cenário mais delicado. O Colorado abriu o placar contra o Bahia, mas sofreu a virada e acabou derrotado por 3 a 2 na Fonte Nova.

    Alan Patrick colocou o Inter na frente, mas Erick Pulga foi o grande nome da reação baiana e marcou três vezes. Vitinho ainda diminuiu para o Colorado no segundo tempo, mas a equipe não conseguiu buscar o empate.

    O revés manteve o Internacional em situação complicada no Brasileirão. O time chega a nove partidas consecutivas sem vencer na competição e termina a rodada na 18ª posição, com 25 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

  • imago-sport-1082149062.jpgPera Photo Press

    Gre-Nal 454 decisivo

    O segundo jogo entre Grêmio e Internacional pelas quartas de final da Copa do Brasil será disputado na Arena do Grêmio, na quinta-feira (3), às 20h (de Brasília).

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Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.