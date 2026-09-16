Grêmio terá Felipão e Renato Gaúcho juntos no banco contra o Botafogo

Renato se juntou ao grupo no hotel da delegação gremista no fim da tarde de terça-feira. A quinta passagem do ídolo como treinador do clube começou oficialmente, mas o trabalho efetivo terá início em uma situação atípica: antes de assumir sozinho o comando, ele terá Felipão ao seu lado no banco.

A ideia é aproveitar a experiência de Scolari para transmitir ao novo treinador informações sobre o elenco e os problemas enfrentados pelo grupo ao longo dos últimos trabalhos. Felipão conhece boa parte dos jogadores e acompanhou de perto a formação do elenco atual.

Além disso, o coordenador técnico mantém uma boa relação pessoal com Renato. A proximidade entre os dois deve facilitar a troca de informações neste primeiro momento de transição.