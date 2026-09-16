Grêmio terá Felipão e Renato Gaúcho juntos no banco contra o Botafogo

O Grêmio terá uma cena incomum nesta quarta-feira (16). Em meio à pressão provocada pela sequência ruim no Campeonato Brasileiro e pela saída de Luís Castro, dois dos treinadores mais importantes da história recente do clube estarão juntos no banco de reservas para enfrentar o Botafogo, no Nilton Santos. Luiz Felipe Scolari, o Felipão, e Renato Portaluppi participarão do comando da equipe.
A programação inicial previa Felipão como responsável pelo time nesta partida, após assumir os treinamentos de segunda e terça-feira. A chegada de Renato, porém, alterou o cenário. Novo treinador gremista, ele já está regularizado no BID da CBF e acompanhará a equipe à beira do campo, inicialmente em uma função de auxiliar de Scolari.