Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1064501383.jpgFotoarena
Pedro Augusto Dias

Grêmio terá Felipão e Renato Gaúcho juntos no banco contra o Botafogo

Grêmio
Botafogo x Grêmio
Botafogo
Brasileirão
R. Gaucho

Em meio à crise, dupla histórica do clube dividirá as funções à beira do campo no Nilton Santos

O Grêmio terá uma cena incomum nesta quarta-feira (16). Em meio à pressão provocada pela sequência ruim no Campeonato Brasileiro e pela saída de Luís Castro, dois dos treinadores mais importantes da história recente do clube estarão juntos no banco de reservas para enfrentar o Botafogo, no Nilton Santos. Luiz Felipe Scolari, o Felipão, e Renato Portaluppi participarão do comando da equipe.

A programação inicial previa Felipão como responsável pelo time nesta partida, após assumir os treinamentos de segunda e terça-feira. A chegada de Renato, porém, alterou o cenário. Novo treinador gremista, ele já está regularizado no BID da CBF e acompanhará a equipe à beira do campo, inicialmente em uma função de auxiliar de Scolari.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!

  • Renato já está com a delegação no Rio

    Renato se juntou ao grupo no hotel da delegação gremista no fim da tarde de terça-feira. A quinta passagem do ídolo como treinador do clube começou oficialmente, mas o trabalho efetivo terá início em uma situação atípica: antes de assumir sozinho o comando, ele terá Felipão ao seu lado no banco.

    Brasileirão, Copa do Brasil e maisAssine já!

    A ideia é aproveitar a experiência de Scolari para transmitir ao novo treinador informações sobre o elenco e os problemas enfrentados pelo grupo ao longo dos últimos trabalhos. Felipão conhece boa parte dos jogadores e acompanhou de perto a formação do elenco atual.

    Além disso, o coordenador técnico mantém uma boa relação pessoal com Renato. A proximidade entre os dois deve facilitar a troca de informações neste primeiro momento de transição.

    • Publicidade

  • Felipão conhece o elenco e os bastidores

    Scolari chegou ao Grêmio em abril de 2025, inicialmente em uma função ligada à coordenação técnica e ao trabalho das categorias de base. Desde então, participou da avaliação de jogadores e da promoção de jovens ao elenco profissional.

    O treinador também acompanhou a montagem do grupo que disputou a temporada de 2025 e conhece parte dos jogadores que permaneceram no elenco. Entre os atletas que receberam respaldo para subir das categorias de base estão Luís Eduardo, Pedro Gabriel, Tiaguinho, Jefinho, Zortea e Riquelme.

    A participação de Felipão no futebol profissional, porém, variou conforme o treinador que esteve no comando. Com Mano Menezes, havia maior abertura para conversas sobre o time, além de participação de Scolari no vestiário e em discussões relacionadas a contratações.

    Com Luís Castro, a atuação ficou mais concentrada na formação de jogadores. O próprio Felipão optou por dar espaço para o português conhecer a rotina do clube e passou a acompanhar menos os treinamentos da equipe principal.

    A chegada de Renato tende a aproximar novamente o coordenador do futebol profissional, pelo menos neste início de trabalho.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Brasileirão
Botafogo crest
Botafogo
BOT
Grêmio crest
Grêmio
GRE