Grêmio busca mudanças na zaga, enquanto Corinthians quer Wagner Leonardo

Mesmo após anunciar cinco reforços desde a reabertura da janela de transferências, o Grêmio segue atento ao mercado em busca de novas peças para qualificar o elenco comandado por Luís Castro. A principal prioridade da diretoria passou a ser a contratação de um zagueiro canhoto, movimento que ganhou força diante da indefinição sobre a permanência de Wagner Leonardo, alvo do Corinthians nesta janela.

Enquanto o Tricolor tenta reorganizar seu sistema defensivo, o clube paulista mantém interesse no defensor e estuda alternativas para viabilizar um acordo. Apesar das consultas e das conversas entre as partes, a direção gremista adota uma postura cautelosa e só admite negociar o jogador em condições consideradas vantajosas.