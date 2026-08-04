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Gabriel Marin

Grêmio busca mudanças na zaga, enquanto Corinthians quer Wagner Leonardo

W. Leonardo
Grêmio
Corinthians

Tricolor procura um zagueiro canhoto para a sequência da temporada, avalia o futuro de Wagner Leonardo e vê interesse do Corinthians movimentar os bastidores da janela

Mesmo após anunciar cinco reforços desde a reabertura da janela de transferências, o Grêmio segue atento ao mercado em busca de novas peças para qualificar o elenco comandado por Luís Castro. A principal prioridade da diretoria passou a ser a contratação de um zagueiro canhoto, movimento que ganhou força diante da indefinição sobre a permanência de Wagner Leonardo, alvo do Corinthians nesta janela.

Enquanto o Tricolor tenta reorganizar seu sistema defensivo, o clube paulista mantém interesse no defensor e estuda alternativas para viabilizar um acordo. Apesar das consultas e das conversas entre as partes, a direção gremista adota uma postura cautelosa e só admite negociar o jogador em condições consideradas vantajosas.

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  • imago-sport-1080361518.jpgIPA Sport

    Busca por zagueiro ganhou força após mudanças no elenco

    O Grêmio foi um dos clubes mais ativos na atual janela de transferências e já oficializou as chegadas de Wallace, Matheus Nascimento, Diego Caito, Jovane Cabral e Filip Krovinović. Mesmo assim, a diretoria entende que o elenco ainda necessita de ajustes, principalmente no setor defensivo.

    A procura por um zagueiro canhoto se intensificou após a transferência de Viery para a Fiorentina, reduzindo as opções para atuar pelo lado esquerdo da defesa. Além disso, a recuperação física de Kannemann continua sendo acompanhada com cautela, aumentando a necessidade de um atleta que possa assumir a titularidade de forma imediata.

    Segundo o jornalista Eduardo Gabardo, a situação de Wagner Leonardo também influencia diretamente esse planejamento. Caso o defensor deixe Porto Alegre, o clube pretende contratar um substituto com capacidade para chegar e assumir protagonismo na equipe.

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    Grêmio monitora mercado, mas esbarra em dificuldades

    A direção gremista segue analisando oportunidades compatíveis com sua realidade financeira. Durante a pausa para a Copa, o clube iniciou conversas com o argentino Nicolás Valentini, da Fiorentina, mas as tratativas não avançaram.

    Outro nome observado foi o também argentino Matías Moreno, igualmente vinculado ao clube italiano. Entretanto, nenhuma das negociações evoluiu para um estágio mais avançado, obrigando o departamento de futebol a manter a busca por novas alternativas.

    O objetivo segue claro: contratar um defensor canhoto que eleve o nível do setor e ofereça segurança para a sequência das competições.

  • Corinthians v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Corinthians tenta contratação de Wagner Leonardo

    Paralelamente ao planejamento gremista, Wagner Leonardo permanece na lista de prioridades do Corinthians. O clube paulista realizou inicialmente uma consulta por empréstimo, proposta recusada pela direção do Grêmio.

    Na sequência, o Timão apresentou uma nova alternativa envolvendo uma possível troca de jogadores. Apesar disso, as negociações ainda enfrentam um obstáculo importante: o Corinthians precisa solucionar os transfer bans que impedem o registro de novos atletas antes de concretizar qualquer contratação.

    Mesmo assim, nos bastidores existe o entendimento de que as conversas podem evoluir até o encerramento da janela, marcado para o dia 2 de setembro, desde que seja encontrado um modelo de negócio que satisfaça ambas as partes.

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  • Gremio v Corinthians - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Grêmio prioriza venda definitiva e busca retorno financeiro

    A posição da diretoria gremista permanece firme. O clube prefere negociar Wagner Leonardo apenas em definitivo ou em uma operação que represente retorno esportivo e financeiro relevante.

    Além da valorização do atleta, existe uma questão financeira que pesa na decisão. O Grêmio ainda possui um débito com o Vitória referente à contratação do zagueiro realizada em 2025, o que faz com que uma venda definitiva seja considerada o cenário mais interessante.

    Recentemente, Wagner Leonardo chegou a ser envolvido em uma negociação com o próprio Vitória, mas as partes não chegaram a um acordo sobre a forma de pagamento da dívida, encerrando as tratativas.

  • imago-sport-1068681381.jpgSports Press Photo

    Perda de espaço alimenta especulações sobre saída

    Embora o Grêmio tenha informado inicialmente que Wagner Leonardo continua nos planos da comissão técnica, a utilização recente do defensor aumentou as especulações sobre uma possível transferência.

    O zagueiro foi reserva na partida contra o Mirassol, quando Luís Castro optou por escalar Wallace entre os titulares. Curiosamente, o recém-contratado atua preferencialmente pelo lado direito da defesa, mas acabou sendo utilizado de forma improvisada no setor normalmente ocupado por um defensor canhoto.

    Além disso, Wagner Leonardo não entra em campo há três partidas. Sua última atuação aconteceu na derrota por 3 a 2 para o Bolívar, em La Paz, pelo confronto de ida dos playoffs da Sul-Americana.

    A sequência sem minutos reforçou a percepção de que o jogador perdeu espaço dentro da equipe, alimentando ainda mais os rumores envolvendo uma possível negociação nesta janela.

  • imago-sport-1064496302.jpgSports Press Photo

    Cenário permanece indefinido para a sequência da temporada

    Enquanto busca um novo zagueiro para fortalecer o elenco, o Grêmio também administra o futuro de Wagner Leonardo. A diretoria trabalha para encontrar o melhor equilíbrio entre a necessidade esportiva e uma possível oportunidade de mercado.

    Com contrato válido até 2028, o defensor soma 19 partidas e um gol na atual temporada. No entanto, seu futuro dependerá da evolução das conversas com o Corinthians e, principalmente, da capacidade do clube gaúcho de encontrar um substituto considerado ideal para assumir o lado esquerdo da defesa.

    Até que esse cenário seja definido, Wagner Leonardo segue integrado ao elenco de Luís Castro, enquanto o Grêmio mantém o mercado como prioridade para concluir os ajustes defensivos antes do fechamento da janela de transferências.

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