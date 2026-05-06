Enquanto os principais clubes da Liga MX se preparam para a fase decisiva da temporada, a Federação Mexicana de Futebol (FMF) convocou os jogadores da seleção nacional que atuam no país para um breve estágio de treinamento a partir da noite de quarta-feira — e ameaçou com consequências drásticas em caso de ausência.
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Grave escalada em torno da convocação! México ameaça excluir suas próprias estrelas da Copa do Mundo
"Qualquer jogador que não comparecer à convocação hoje será excluído da Copa do Mundo", informou a federação na manhã de quarta-feira (horário local). Em 28 de abril, o técnico da seleção, Javier Aguirre, havia convocado 20 jogadores da liga mexicana para a preparação. O problema: essa data fica fora do período oficial de convocação e coincide com algumas das partidas mais importantes em nível de clubes.
O presidente do Deportivo Guadalajara criticou, portanto, a federação. Os acordos entre os clubes e a FMF “só são válidos se todas as partes os cumprirem”, escreveu ele na noite de terça-feira no X, informando que cinco jogadores de seu clube seriam afetados. Ele disse ter “instruído a diretoria esportiva para que nossos jogadores se apresentem amanhã nas instalações do clube”.
Seleção do México para a Copa do Mundo: doze jogadores da liga nacional – 14 da Europa e de outras ligas
Segundo o The Athletic, doze dos jogadores indicados teriam uma vaga garantida na seleção para a Copa do Mundo. No entanto, os jogadores profissionais do Deportivo Toluca, por exemplo, teriam que abrir mão de jogos importantes nas eliminatórias da liga e na CONCACAF Champions Cup com seus clubes para serem considerados para a fase final, que acontecerá em cerca de um mês. Segundo um porta-voz da federação, outros 14 jogadores da Europa e de outras ligas fora do México devem completar a seleção definitiva para a Copa do Mundo.
A seleção mexicana disputará ainda, antes do início do torneio, amistosos contra Gana (23 de maio), Austrália (31 de maio) e Sérvia (4 de junho). No dia 11 de junho, o El Tri disputará a partida de abertura da Copa do Mundo na Cidade do México contra a África do Sul. No Grupo A, seguir-se-ão os confrontos contra a Coreia do Sul e a República Tcheca. O México é co-anfitrião do torneio, juntamente com os EUA e o Canadá.