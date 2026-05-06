Grave escalada em torno da convocação! México ameaça excluir suas próprias estrelas da Copa do Mundo

"Qualquer jogador que não comparecer à convocação hoje será excluído da Copa do Mundo", informou a federação na manhã de quarta-feira (horário local). Em 28 de abril, o técnico da seleção, Javier Aguirre, havia convocado 20 jogadores da liga mexicana para a preparação. O problema: essa data fica fora do período oficial de convocação e coincide com algumas das partidas mais importantes em nível de clubes.

O presidente do Deportivo Guadalajara criticou, portanto, a federação. Os acordos entre os clubes e a FMF “só são válidos se todas as partes os cumprirem”, escreveu ele na noite de terça-feira no X, informando que cinco jogadores de seu clube seriam afetados. Ele disse ter “instruído a diretoria esportiva para que nossos jogadores se apresentem amanhã nas instalações do clube”.