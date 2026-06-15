Grave acusação de racismo no jogo entre Alemanha e Curaçao

A partida entre Alemanha e Curaçao, que terminou com a vitória das “Máquinas” por 7 a 1 na Copa do Mundo, no último domingo, foi marcada por um gesto racista inesperado.

De acordo com o site “The Athletic”, o árbitro australiano Sean Evans, responsável pela tecnologia de vídeo na partida entre Alemanha e Curaçao, fez um gesto com a mão conhecido como “poder branco”.

Esse gesto consiste em tocar o polegar no indicador, mantendo os demais dedos estendidos. Historicamente, ele era considerado um sinal que significava “tudo bem”, mas nos últimos anos também passou a ser usado como símbolo da superioridade da raça branca.

Os três dedos restantes formam a letra W, que simboliza a palavra “White” (branco), enquanto a posição do polegar e do indicador permite formar a letra P, que simboliza a palavra “Power” (poder).

O extremista australiano defensor da supremacia da raça branca, Brenton Tarrant, utilizou esse gesto durante sua audiência no tribunal em 2019, após ser preso sob a acusação de matar 50 pessoas no ataque armado a duas mesquitas na Nova Zelândia.