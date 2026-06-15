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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Grave acusação de racismo no jogo entre Alemanha e Curaçao

Alemanha x Curaçao
Alemanha
Curaçao
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Alemanha
Curaçao
EUA

A partida entre Alemanha e Curaçao, que terminou com a vitória das “Máquinas” por 7 a 1 na Copa do Mundo, no último domingo, foi marcada por um gesto racista inesperado.

De acordo com o site “The Athletic”, o árbitro australiano Sean Evans, responsável pela tecnologia de vídeo na partida entre Alemanha e Curaçao, fez um gesto com a mão conhecido como “poder branco”.

Esse gesto consiste em tocar o polegar no indicador, mantendo os demais dedos estendidos. Historicamente, ele era considerado um sinal que significava “tudo bem”, mas nos últimos anos também passou a ser usado como símbolo da superioridade da raça branca.

Os três dedos restantes formam a letra W, que simboliza a palavra “White” (branco), enquanto a posição do polegar e do indicador permite formar a letra P, que simboliza a palavra “Power” (poder).

O extremista australiano defensor da supremacia da raça branca, Brenton Tarrant, utilizou esse gesto durante sua audiência no tribunal em 2019, após ser preso sob a acusação de matar 50 pessoas no ataque armado a duas mesquitas na Nova Zelândia.

  • A-League Men Rd 3 - Perth Glory v Melbourne VictoryGetty Images Sport

    Símbolo associado à extrema direita e ao neonazismo

    Pareceu que Sean Evans colocou a mão nessa posição durante a partida entre Alemanha e Curaçao, quando as câmeras focaram na sala dos árbitros de vídeo.

    Um porta-voz da FIFA afirmou que a organização está ciente do incidente, mas se recusou a fazer qualquer comentário adicional.

    A Fare Network, rede especializada no combate à discriminação e à desigualdade no futebol, divulgou um comunicado na noite de domingo afirmando: “Nossos especialistas consideram que o gesto utilizado se assemelha claramente ao símbolo da mão invertida ‘OK’, usado como símbolo do poder branco em círculos de extrema direita em todo o mundo”.

    O comunicado acrescentou: “Por que um árbitro de vídeo usaria esse símbolo em um evento futebolístico mundial, exatamente no momento em que sabe que as câmeras estão voltadas para ele? Isso só pode ser interpretado como uma transmissão deliberada de um símbolo associado à extrema direita e ao neonazismo”.

    E observou: “O público mundial que assiste aos jogos pela televisão não deveria ser exposto a extremistas de direita que usam símbolos neonazistas enquanto se preparam para assistir a uma partida”.

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