Grave acusação contra o Senegal de ter se esquivado do teste antidoping contra o Marrocos

O jornalista marroquino Youssef El Tamsamani revelou uma grande surpresa sobre a final da Copa Africana das Nações disputada entre Marrocos e o Senegal.

A seleção senegalesa venceu a final da CAN 2025 por 1 a 0, após a prorrogação, mas a Confederação Africana de Futebol decidiu retirar o título dos Leões da Teranga e concedê-lo ao Marrocos.

Al-Tamsamani afirmou, em um vídeo publicado em sua conta no Instagram: “Os jogadores do Senegal fugiram do teste antidoping após a final da CAN”.

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