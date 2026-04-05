Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

Traduzido por

Grave acusação contra o Senegal de ter se esquivado do teste antidoping contra o Marrocos

Senegal x Marrocos
Senegal
Marrocos
Africa Cup of Nations
Senegal
Marrocos

Os jogadores do Senegal terão fugido do teste antidoping após a final da Copa Africana das Nações?

O jornalista marroquino Youssef El Tamsamani revelou uma grande surpresa sobre a final da Copa Africana das Nações disputada entre Marrocos e o Senegal.

A seleção senegalesa venceu a final da CAN 2025 por 1 a 0, após a prorrogação, mas a Confederação Africana de Futebol decidiu retirar o título dos Leões da Teranga e concedê-lo ao Marrocos.

Al-Tamsamani afirmou, em um vídeo publicado em sua conta no Instagram: “Os jogadores do Senegal fugiram do teste antidoping após a final da CAN”.

Leia também

Marrocos acaba com o sonho do Senegal em um novo campeonato

  • Onde está a Agência Mundial Antidoping?

    Al-Tamsamani acrescentou: “Onde está a Agência Mundial Antidoping? Os jogadores do Senegal saíram do Estádio Príncipe Moulay Abdallah, em Rabat, 35 minutos após a cerimônia de entrega de prêmios”.

    Ele continuou: “Esse tempo não é suficiente para os jogadores se submeterem ao teste antidoping, e tenho fontes próximas em Bruxelas que entraram em contato com a CAF e a Agência Mundial Antidoping, mas não recebemos nenhuma resposta até agora”.

    Ele destacou: “Aumentam as suspeitas de que os jogadores do Senegal tenham fugido do teste antidoping, e tenho informações sobre crises internas na Federação Senegalesa”.

    • Publicidade