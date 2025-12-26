+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Granit Xhaka, Martin Zubimendi e as 10 melhores contratações da temporada 2025/26 da Premier League até agora

Com a chegada do final do ano e a aproximação da metade da temporada da Premier League, é hora de fazer um balanço do que foi esse primeiro turno, marcado por muito drama e várias surpresas. Também é um bom momento para avaliar os jogadores que chegaram à elite do futebol inglês — ou trocaram de clube dentro da liga — na última janela de transferências, agora que já existe uma sequência razoável de jogos para análise.

Os clubes da Premier League voltaram a gastar mais do que o resto da Europa e passaram, juntos, da marca de 3 bilhões de libras (R$ 22,4 bilhões) em contratações. O valor supera com folga o recorde anterior, de 2,36 bilhões de libras (R$ 17,6 bilhões), registrado em 2023.

O Liverpool, atual campeão, teve papel importante nesse número. O clube quebrou duas vezes o recorde de transferências do futebol inglês ao contratar Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, por 116 milhões de libras (R$ 864,4 milhões), e depois Alexander Isak, do Newcastle, por 125 milhões de libras (R$ 931,5 milhões). Mesmo assim, o gasto líquido dos Reds acabou sendo menor do que o do Arsenal, apontado como um dos favoritos ao título de 2025/26.

Agora, passados quatro meses de temporada, a pergunta é clara: quem realmente fez valer o investimento e se destacou no novo clube? A GOAL lista as 10 melhores contratações da Premier League até aqui — com uma lição evidente: nem sempre gastar mais significa acertar mais.

    10Hugo Ekitike (Liverpool - 79 milhões de libras / R$ 589 milhões)

    Onde estaria o Liverpool sem Hugo Ekitike? O atacante francês tem sido o principal ponto de luz em uma temporada até aqui difícil para os Reds. A defesa do título inglês parece distante, salvo uma reação muito fora do padrão na segunda metade do campeonato, e o camisa 9 tem assumido a responsabilidade quando o time mais precisa.

    Mesmo com o clube investindo pesado em outro atacante no fim da janela, Ekitike manteve o foco, trabalhou duro e se firmou como protagonista. Ele acabou se destacando entre várias contratações caras, muitas vezes carregando o peso dos gols enquanto nomes como Isak e Wirtz ainda buscam adaptação em Anfield.

    Na Premier League, apenas Erling Haaland e Igor Thiago marcaram mais gols do que ele até aqui. São oito gols na primeira divisão inglesa, números que explicam sua importância imediata.

    9Rayan Cherki (Manchester City - 37 milhões de libras / R$ 275,7 milhões)

    A adaptação de Rayan Cherki ao Manchester City não foi das mais simples. O francês perdeu parte do início da temporada por conta de uma lesão na coxa e depois sofreu com as rotações constantes de Pep Guardiola no meio-campo e no ataque.

    Mesmo assim, quando esteve em campo, Cherki quase sempre entregou boas atuações. Prova disso é que ele aparece como o segundo maior garçom da Premier League, com seis assistências, apesar do tempo limitado em campo.

    Com habilidade, visão de jogo e criatividade, ele é o jogador que mais cria chances por 90 minutos na liga. Já são sete participações diretas em gols em pouco mais de 500 minutos — o equivalente a pouco mais de seis jogos completos. A tendência é de crescimento.

    8Jordan Henderson (Brentford - gratuito)

    Brentford e Jordan Henderson desafiaram as expectativas nesta temporada. Apontados por muitos como candidatos ao rebaixamento, os Bees chegaram à metade do campeonato de forma confortável no meio da tabela, muito graças à organização coletiva.

    Henderson, por sua vez, também contrariou os críticos. Aos 35 anos, o ex-capitão do Liverpool mostrou que ainda tem muito a oferecer, especialmente em termos de liderança e leitura de jogo.

    Campeão da Premier League e da Champions League, sua experiência foi essencial para um elenco que perdeu nomes importantes na janela de verão europeu. Além de elevar o nível do grupo, ele contribuiu diretamente com um gol e três assistências.

    7Nordi Mukiele (Sunderland - 12 milhões de libras / R$ 89,5 milhões)

    Uma das grandes sacadas do Sunderland na janela de transferências, Nordi Mukiele virou peça-chave da sólida defesa dos Black Cats e se mostra uma das melhores barganhas da temporada.

    Versátil, o ex-jogador do Paris Saint-Germain tem se destacado em vários fundamentos defensivos, como desarmes, cortes e duelos aéreos, figurando entre os melhores da Premier League nesses quesitos.

    Além disso, ainda apareceu no ataque quando necessário: marcou contra o Wolves e deu uma assistência importante no empate com o Arsenal. Pelo valor investido, o retorno tem sido excelente.

    6Kiernan Dewsbury-Hall (Everton - 28 milhões libras / R$ 208,7 milhões)

    Assistindo ao Everton jogar, parece que Dewsbury-Hall está no clube há anos — e não há poucos meses. Sem espaço no Chelsea, o meia encontrou no Hill Dickinson Stadium o cenário ideal para mostrar seu futebol.

    Ele assumiu o papel deixado por Abdoulaye Doucouré e trouxe exatamente o que faltava ao meio-campo dos Toffees: energia, intensidade e criatividade. A adaptação foi rápida, assim como o entrosamento com Jack Grealish, outra novidade do elenco.

    O grande momento até agora foi o gol em Old Trafford, em jogada individual, que garantiu uma rara vitória do Everton com um jogador a menos. Mantendo esse nível, pode até sonhar com uma convocação para a seleção inglesa de Thomas Tuchel.

    5Nick Woltemade (Newcastle - 69 milhões de libras / R$ 514,2 milhões)

    Contratação cara, mas que vem se pagando rapidamente. Nick Woltemade virou um nome querido em St James’ Park logo nos primeiros meses após sua chegada ao Newcastle.

    Contratado para suprir a saída de Isak, o atacante alemão começou bem: marcou quatro gols nos cinco primeiros jogos na Premier League e mostrou personalidade desde o início.

    Apesar do porte físico, Woltemade se destaca pelo bom domínio de bola e pela capacidade de fazer o time jogar. Segura bem a posse, participa da construção ofensiva e já mostrou que pode ser muito mais do que apenas um finalizador.

    4Robin Roefs (Sunderland - 9,5 milhões de libras / R$ 70,8 milhões)

    Enquanto gigantes como Manchester United, City e Newcastle investiram pesado em goleiros, o Sunderland encontrou uma joia por um valor bem menor. Robin Roefs chegou por 9,5 milhões de libras (R$ 70,8 milhões) e rapidamente caiu nas graças da torcida.

    Aos 22 anos, o ex-goleiro do NEC Nijmegen lidera a liga em número de defesas, com 59, além de ter um aproveitamento próximo de 80% nas finalizações sofridas.

    Seu desempenho foi fundamental para a surpreendente campanha dos Black Cats, que brigam por posições europeias. Até aqui, uma das grandes pechinchas da temporada.

    3Malick Thiaw (Newcastle - 35 milhões de libras / R$ 280,8 milhões)

    A contratação de Malick Thiaw gerou desconfiança quando foi anunciada, mas poucos meses depois o cenário é outro. O zagueiro alemão se adaptou rapidamente ao futebol inglês.

    Ele virou presença constante na defesa ao lado de Schär, Botman e Dan Burn, ajudando o Newcastle a ter uma das defesas mais sólidas da Premier League, com apenas 18,8 gols esperados sofridos.

    Além da segurança defensiva, Thiaw ainda contribuiu com dois gols contra o Everton no fim de novembro, mostrando impacto também no ataque.

    2Martin Zubimendi (Arsenal - 60 milhões de libras / R$ 447 milhões)

    Zubimendi talvez não chame atenção pelos números, mas seu impacto no Arsenal é evidente. O espanhol reorganizou o meio-campo e potencializou o rendimento de quem joga ao seu redor.

    Declan Rice é o maior exemplo disso. Atuando ao lado de Zubimendi, o inglês ganhou liberdade para ser um meio-campista mais completo, indo de área a área com frequência.

    A adaptação do espanhol à Premier League foi rápida, e a parceria no meio-campo já parece especial. Com o time de Mikel Arteta firme na briga pelo título, ele se mostra uma peça-chave.

    1Granit Xhaka (Sunderland - 17 milhões de libras / R$ 126,7 milhões)

    Poucos imaginavam que Xhaka teria um impacto tão grande no Sunderland. Capitão da equipe, o suíço virou referência técnica e emocional do time desde a chegada.

    Aos 33 anos, ele lidera o elenco em praticamente todos os fundamentos: assistências, chances criadas, passes certos, duelos vencidos, bolas recuperadas e até distância percorrida.

    Se o Sunderland mantiver o bom desempenho e terminar a temporada na parte de cima da tabela — ou até garantir vaga em competições europeias — muito disso passa pelo futebol e pela liderança de Granit Xhaka.

