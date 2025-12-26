Granit Xhaka, Martin Zubimendi e as 10 melhores contratações da temporada 2025/26 da Premier League até agora

Os clubes da Premier League voltaram a gastar mais do que o resto da Europa e passaram, juntos, da marca de 3 bilhões de libras (R$ 22,4 bilhões) em contratações. O valor supera com folga o recorde anterior, de 2,36 bilhões de libras (R$ 17,6 bilhões), registrado em 2023.

O Liverpool, atual campeão, teve papel importante nesse número. O clube quebrou duas vezes o recorde de transferências do futebol inglês ao contratar Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, por 116 milhões de libras (R$ 864,4 milhões), e depois Alexander Isak, do Newcastle, por 125 milhões de libras (R$ 931,5 milhões). Mesmo assim, o gasto líquido dos Reds acabou sendo menor do que o do Arsenal, apontado como um dos favoritos ao título de 2025/26.

Agora, passados quatro meses de temporada, a pergunta é clara: quem realmente fez valer o investimento e se destacou no novo clube? A GOAL lista as 10 melhores contratações da Premier League até aqui — com uma lição evidente: nem sempre gastar mais significa acertar mais.