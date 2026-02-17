AFP
Grande reviravolta no Marselha! Medhi Benatia permanecerá no clube, apesar de ter anunciado a sua demissão, com o proprietário do clube a confirmar que o ex-defesa irá escolher o sucessor de Roberto De Zerbi
O novo líder esportivo
O marroquino havia inicialmente recorrido às redes sociais no domingo para confirmar que estava deixando seu cargo de consultor esportivo após a saída do técnico Roberto De Zerbi por mútuo consentimento. No entanto, após uma visita de alto risco à cidade nesta terça-feira pelo proprietário americano do clube, McCourt, o panorama mudou completamente. Benatia agora assumirá uma função significativamente ampliada, na qual supervisionará todo o departamento de futebol do clube durante uma fase crítica de transição para o gigante da Ligue 1.
A intervenção de McCourt efetivamente promoveu Benatia ao cargo esportivo mais poderoso do clube no momento. A decisão vem justamente quando os torcedores exigem estabilidade após uma sequência desastrosa de resultados. Com a direção esportiva agora firmemente em suas mãos, a prioridade imediata de Benatia será encontrar o candidato certo para liderar a equipe, após um período de significativa instabilidade na área técnica.
Em um comunicado oficial divulgado na terça-feira, o proprietário do clube deixou clara a nova hierarquia, confirmando que Benatia agora liderará “todas as atividades esportivas” e será a principal figura responsável pela seleção do futuro treinador. Essa mudança centraliza todas as decisões futebolísticas sob o comando do ex-zagueiro, que anteriormente trabalhava ao lado do presidente do clube no recrutamento e na estratégia.
Longoria perde o controle
As consequências desta reestruturação deixam o presidente Pablo Longoria numa posição cada vez mais precária. Outrora o arquiteto indiscutível do projeto do Marselha, o espanhol viu a sua influência significativamente reduzida. Após um mandato marcado por uma elevada rotatividade e recentes fracassos em campo, incluindo uma humilhante derrota por 5-0 frente ao rival Paris Saint-Germain, Longoria está a ser afastado das operações futebolísticas do dia-a-dia que outrora definiram a sua presidência.
O comunicado oficial do clube sugere uma mudança estratégica para o espanhol. A declaração de McCourt explicou: “A função de Pablo Longoria deve evoluir para suas responsabilidades institucionais, a fim de manter a representação do Olympique de Marselha nos órgãos franceses e, especialmente, europeus.”
McCourt assume a responsabilidade
Com o Marselha abalado pela saída inesperada de De Zerbi e pela dolorosa eliminação da Liga dos Campeões, McCourt sentiu-se obrigado a agir. O proprietário bilionário raramente faz intervenções tão diretas, mas a dimensão da crise atual exigiu a sua presença pessoal no sul de França. Ele desafiou a liderança restante a apresentar uma solução rápida para a vaga atual na linha lateral.
Dirigindo-se diretamente à torcida, McCourt esclareceu o plano de ação imediato do clube. “Como proprietário do clube, estou vindo para Marselha e assumindo, mais uma vez, minhas responsabilidades para que o clube permaneça focado em seus objetivos”, afirmou. “Sob a supervisão de Medhi Benatia, a nomeação de um novo técnico será anunciada em breve. Minha ambição pelo clube permanece intacta. Vamos nos mobilizar a serviço do OM.”
Uma decisão que define a temporada
Agora, a pressão recai sobre Benatia para justificar a confiança de McCourt. Ao afastá-lo da beira da demissão, o proprietário vinculou o futuro imediato do clube à visão de Benatia. A busca por um sucessor para De Zerbi será o primeiro teste real dessa nova dinâmica de poder, já que o Marselha busca salvar o que resta de uma temporada que prometia muito, mas que, até agora, só trouxe frustração.
Os torcedores continuam céticos em relação às constantes mudanças nos bastidores, mas a clareza do novo mandato de Benatia oferece um vislumbre de esperança. À medida que o clube se encaminha para um novo capítulo, essa mudança institucional marca o fim de uma era de controle total de Longoria. Todos os olhos agora se voltam para quem Benatia identificará como a pessoa certa para levar o time de volta às alturas esperadas pelos exigentes torcedores do Marselha.
