Grande reviravolta no Marselha! Medhi Benatia permanecerá no clube, apesar de ter anunciado a sua demissão, com o proprietário do clube a confirmar que o ex-defesa irá escolher o sucessor de Roberto De Zerbi

O marroquino havia inicialmente recorrido às redes sociais no domingo para confirmar que estava deixando seu cargo de consultor esportivo após a saída do técnico Roberto De Zerbi por mútuo consentimento. No entanto, após uma visita de alto risco à cidade nesta terça-feira pelo proprietário americano do clube, McCourt, o panorama mudou completamente. Benatia agora assumirá uma função significativamente ampliada, na qual supervisionará todo o departamento de futebol do clube durante uma fase crítica de transição para o gigante da Ligue 1.

A intervenção de McCourt efetivamente promoveu Benatia ao cargo esportivo mais poderoso do clube no momento. A decisão vem justamente quando os torcedores exigem estabilidade após uma sequência desastrosa de resultados. Com a direção esportiva agora firmemente em suas mãos, a prioridade imediata de Benatia será encontrar o candidato certo para liderar a equipe, após um período de significativa instabilidade na área técnica.

Em um comunicado oficial divulgado na terça-feira, o proprietário do clube deixou clara a nova hierarquia, confirmando que Benatia agora liderará “todas as atividades esportivas” e será a principal figura responsável pela seleção do futuro treinador. Essa mudança centraliza todas as decisões futebolísticas sob o comando do ex-zagueiro, que anteriormente trabalhava ao lado do presidente do clube no recrutamento e na estratégia.