Grande mudança nas regras a caminho? O presidente da FIFA, Gianni Infantino, quer que os jogadores sejam expulsos se cobrirem a boca após a polêmica envolvendo racismo contra Vinicius Júnior
O ponto de inflamação que provocou uma resposta da FIFA
O catalisador para essa possível mudança nas regras foi um incidente desagradável durante a primeira partida das eliminatórias da Liga dos Campeões entre o Real Madrid e o Benfica. Gianluca Prestianni teria dirigido um insulto racista a Vinicius Junior, mas a linguagem exata usada continua sendo objeto de intenso debate, pois o argentino cobriu a boca com a camisa. Logo após a partida, o astro brasileiro divulgou uma declaração chamando seus agressores de “covardes” por se esconderem atrás de suas camisas.
Infantino defende a “presunção de culpa”
Em entrevista à Sky News,o presidente da FIFA deixou clara sua posição sobre o assunto: “Se um jogador cobre a boca e diz algo que tenha conotação racista, ele deve ser expulso, obviamente. Deve-se presumir que ele disse algo que não deveria ter dito, caso contrário, ele não teria precisado cobrir a boca. Existem situações que não previmos. É claro que, quando se lida com um caso disciplinar, é preciso analisar a situação, é preciso ter provas, mas não podemos nos contentar apenas com isso daqui para frente.”
Infantino justificou ainda mais sua postura rígida questionando os motivos de quem obscurece sua fala em campo. “Simplesmente não entendo: se você não tem nada a esconder, não esconde a boca quando diz algo. É isso, tão simples quanto isso. E essas são ações que podemos e devemos tomar para levar a sério nossa luta contra o racismo. Precisamos agir e ser decisivos, e isso deve ter um efeito dissuasivo. Talvez devêssemos pensar não apenas em punir, mas também em permitir, de alguma forma, mudar nossa cultura, permitindo que os jogadores ou quem quer que faça algo se desculpe”, acrescentou, sugerindo um caminho para a redenção por meio do remorso.
A IFAB anuncia consulta sobre o hábito de cobrir a boca
A International Football Association Board (IFAB) confirmou que está ouvindo as preocupações do presidente. Após sua Assembleia Geral Anual, os legisladores anunciaram uma consulta formal sobre medidas para combater a discriminação, com foco específico no hábito de cobrir a boca, que se tornou comum entre os jogadores de futebol modernos. Quaisquer alterações nas regras do jogo provavelmente serão ratificadas e implementadas a tempo para a Copa do Mundo de 2026, marcando uma mudança significativa na forma como o diálogo em campo é monitorado pelos árbitros.
Infantino continua firme em sua convicção de que o futebol deve liderar a mudança social, em vez de usar os problemas sociais como desculpa para a inércia. Ele acrescentou: “Você pode fazer coisas que não quer fazer em um momento de raiva [e] pedir desculpas, e então a sanção tem que ser diferente, para dar um passo adiante, e talvez devêssemos pensar em algo assim também. Temos que acabar com o racismo. Não podemos nos contentar em dizer 'bem, é um problema da sociedade, então não podemos fazer nada a respeito, exceto o que já estamos fazendo'.”
Mourinho enfatiza a “presunção de inocência”
As alegações suscitaram comentários do técnico do Benfica, José Mourinho, que inicialmente enfrentou reações negativas por sugerir que Vinicius havia incitado a torcida com suas comemorações de gol. Durante uma recente coletiva de imprensa, Mourinho esclareceu sua posição, prometendo consequências severas para Prestianni se as alegações forem comprovadas, ao mesmo tempo em que enfatizou a importância do devido processo legal.
“Não sou advogado, mas também não sou ignorante. A presunção de inocência é um direito humano ou não?”, afirmou Mourinho. “Se o jogador for realmente culpado, nunca mais vou olhar para ele da mesma forma que olhava antes, e para mim, estará tudo acabado. Mas tenho que colocar muitos ‘ses’ antes disso.”
