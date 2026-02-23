Goal.com
Richard Martin

Traduzido por

Grande golpe para o Manchester United! Zagueiro estrela sofre lesão poucas horas antes do confronto com o Everton

O Manchester United sofreu um revés inoportuno, pois um zagueiro importante foi descartado do confronto contra o Everton poucas horas antes do início da partida devido a uma lesão na panturrilha. A equipe de Michael Carrick pode consolidar sua quarta posição na Premier League com uma vitória em sua primeira visita ao Hill Dickinson Stadium, o que a colocaria três pontos à frente do Chelsea e do Liverpool.

  • Lesão de Martinez revelada

    Lisandro Martinez não integrou a lista de convocados do United para a viagem ao Everton, com fontes do clube a confirmarem que ele está lesionado devido a um problema na panturrilha. A notícia é um grande golpe para o argentino, que só tinha regressado à ação em dezembro, após oito meses afastado devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior.

    Defensor fora por até duas semanas

    Martinez ficará fora por até duas semanas, o que significa que ele perderá o jogo contra o Everton e a partida em casa do próximo domingo contra o Crystal Palace. Ainda não se sabe se ele estará de volta para visitar o Newcastle em 4 de março. Leny Yoro assumiu o lugar do argentino na escalação, no mesmo dia em que foi revelado que ele foi proibido de dirigir por seis meses por ter ultrapassado o limite de velocidade de 70 milhas por hora em uma zona de 30 milhas por hora em Cheshire.

  • Sesko novamente deixado de fora

    Carrick deixou Benjamin Sesko fora da escalação pelo sexto jogo consecutivo, apesar do jogador de £ 74 milhões ter salvado um ponto para o United em seu último jogo contra o West Ham. Yoro substituindo Martinez foi a única mudança que Carrick fez para a viagem a Merseyside, tendo escalado times iniciais idênticos contra o Tottenham e o West Ham.

    Carrick elogiado por Van der Sar

    Carrick venceu quatro e empatou um dos cinco jogos desde que sucedeu Ruben Amorim. O ex-companheiro de equipe Edwin van der Sar elogiou Carrick por restaurar os valores do United à equipe em seu primeiro mês no cargo.

    Van der Sar disse: “O Manchester United tem uma cultura. O Manchester City tem uma cultura; eles mudaram para uma cultura completamente diferente. Às vezes, as pessoas vivem muito no passado e no que um clube conquistou no passado e na maneira como as equipes costumavam jogar futebol. 

    Os últimos três jogos que o Manchester United disputou parecem um pouco com o time do United do passado, e isso é bom de ver para os torcedores, a confiança que eles ganham, o apoio que a equipe recebe – marcando um gol no último minuto! 

    “Desde que façamos isso no jogo, levemos a bola para o gol e marquemos, isso é algo em que precisamos acreditar e, se você pode acreditar em um time – e eles são bons jogadores –, mas eles precisam de um certo tipo de estrutura para tirar o melhor proveito deles.”

