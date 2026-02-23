Getty Images Sport
Traduzido por
Grande golpe para o Manchester United! Zagueiro estrela sofre lesão poucas horas antes do confronto com o Everton
Lesão de Martinez revelada
Lisandro Martinez não integrou a lista de convocados do United para a viagem ao Everton, com fontes do clube a confirmarem que ele está lesionado devido a um problema na panturrilha. A notícia é um grande golpe para o argentino, que só tinha regressado à ação em dezembro, após oito meses afastado devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior.
- Getty Images Sport
Defensor fora por até duas semanas
Martinez ficará fora por até duas semanas, o que significa que ele perderá o jogo contra o Everton e a partida em casa do próximo domingo contra o Crystal Palace. Ainda não se sabe se ele estará de volta para visitar o Newcastle em 4 de março. Leny Yoro assumiu o lugar do argentino na escalação, no mesmo dia em que foi revelado que ele foi proibido de dirigir por seis meses por ter ultrapassado o limite de velocidade de 70 milhas por hora em uma zona de 30 milhas por hora em Cheshire.
Sesko novamente deixado de fora
Carrick deixou Benjamin Sesko fora da escalação pelo sexto jogo consecutivo, apesar do jogador de £ 74 milhões ter salvado um ponto para o United em seu último jogo contra o West Ham. Yoro substituindo Martinez foi a única mudança que Carrick fez para a viagem a Merseyside, tendo escalado times iniciais idênticos contra o Tottenham e o West Ham.
- Getty Images Sport
Carrick elogiado por Van der Sar
Carrick venceu quatro e empatou um dos cinco jogos desde que sucedeu Ruben Amorim. O ex-companheiro de equipe Edwin van der Sar elogiou Carrick por restaurar os valores do United à equipe em seu primeiro mês no cargo.
Van der Sar disse: “O Manchester United tem uma cultura. O Manchester City tem uma cultura; eles mudaram para uma cultura completamente diferente. Às vezes, as pessoas vivem muito no passado e no que um clube conquistou no passado e na maneira como as equipes costumavam jogar futebol.
Os últimos três jogos que o Manchester United disputou parecem um pouco com o time do United do passado, e isso é bom de ver para os torcedores, a confiança que eles ganham, o apoio que a equipe recebe – marcando um gol no último minuto!
“Desde que façamos isso no jogo, levemos a bola para o gol e marquemos, isso é algo em que precisamos acreditar e, se você pode acreditar em um time – e eles são bons jogadores –, mas eles precisam de um certo tipo de estrutura para tirar o melhor proveito deles.”
Publicidade