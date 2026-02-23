Grande golpe para o Manchester United! Zagueiro estrela sofre lesão poucas horas antes do confronto com o Everton

Carrick venceu quatro e empatou um dos cinco jogos desde que sucedeu Ruben Amorim. O ex-companheiro de equipe Edwin van der Sar elogiou Carrick por restaurar os valores do United à equipe em seu primeiro mês no cargo.

Van der Sar disse: “O Manchester United tem uma cultura. O Manchester City tem uma cultura; eles mudaram para uma cultura completamente diferente. Às vezes, as pessoas vivem muito no passado e no que um clube conquistou no passado e na maneira como as equipes costumavam jogar futebol.

Os últimos três jogos que o Manchester United disputou parecem um pouco com o time do United do passado, e isso é bom de ver para os torcedores, a confiança que eles ganham, o apoio que a equipe recebe – marcando um gol no último minuto!

“Desde que façamos isso no jogo, levemos a bola para o gol e marquemos, isso é algo em que precisamos acreditar e, se você pode acreditar em um time – e eles são bons jogadores –, mas eles precisam de um certo tipo de estrutura para tirar o melhor proveito deles.”