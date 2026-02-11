Grande golpe para o Barcelona, com Marcus Rashford fora da semifinal da Copa del Rey contra o Atlético de Madrid devido a uma lesão

As esperanças do Barcelona de conquistar a Copa del Rey sofreram um duro golpe com a confirmação de que Rashford não participará da semifinal de quinta-feira contra o Atlético de Madrid. O atacante, que se estabeleceu como uma figura-chave no ataque blaugrana desde sua chegada por empréstimo do Manchester United, foi forçado a passar por exames após sentir desconforto após o confronto de sábado no Camp Nou.

O clube divulgou um comunicado médico oficial na tarde de quarta-feira, confirmando a natureza do contratempo. “O jogador da equipe principal Marcus Rashford sente dor no joelho esquerdo após levar uma pancada na partida contra o Mallorca no sábado, no Spotify Camp Nou”, dizia o comunicado. “O jogador perderá a partida da Copa del Rey contra o Atlético de Madrid na quinta-feira.”

Embora o clube não tenha definido um prazo específico para o seu regresso, a ausência do plantel para um encontro tão importante sugere que o problema é suficientemente grave para justificar cautela imediata.