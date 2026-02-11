AFP
Grande golpe para o Barcelona, com Marcus Rashford fora da semifinal da Copa del Rey contra o Atlético de Madrid devido a uma lesão
Rashford ausente em partida decisiva da copa
As esperanças do Barcelona de conquistar a Copa del Rey sofreram um duro golpe com a confirmação de que Rashford não participará da semifinal de quinta-feira contra o Atlético de Madrid. O atacante, que se estabeleceu como uma figura-chave no ataque blaugrana desde sua chegada por empréstimo do Manchester United, foi forçado a passar por exames após sentir desconforto após o confronto de sábado no Camp Nou.
O clube divulgou um comunicado médico oficial na tarde de quarta-feira, confirmando a natureza do contratempo. “O jogador da equipe principal Marcus Rashford sente dor no joelho esquerdo após levar uma pancada na partida contra o Mallorca no sábado, no Spotify Camp Nou”, dizia o comunicado. “O jogador perderá a partida da Copa del Rey contra o Atlético de Madrid na quinta-feira.”
Embora o clube não tenha definido um prazo específico para o seu regresso, a ausência do plantel para um encontro tão importante sugere que o problema é suficientemente grave para justificar cautela imediata.
- Getty Images Sport
Dor de cabeça para o Blaugrana
A ausência de Rashford deixa um grande vazio na ala esquerda do ataque do Barcelona. Sua velocidade, corrida direta e habilidade de cortar para dentro têm sido fundamentais para quebrar defesas obstinadas nesta temporada, características que teriam sido vitais contra um time robusto como o Atlético.
A perda é agravada pelo fato de o Barcelona estar entrando em um período decisivo da temporada. Com a disputa pelo título do campeonato esquentando e a taça em jogo, perder um jogador do calibre de Rashford perturba o ritmo e a química do ataque. A capacidade do inglês de se conectar com Robert Lewandowski tem sido uma marca registrada do jogo ofensivo do Barça, e sua indisponibilidade força uma reorganização tática apenas 24 horas antes do pontapé inicial.
O técnico agora terá que decidir se mantém o tradicional 4-3-3 com um substituto natural ou se altera o sistema para incorporar um meio-campista extra.
Dúvida sobre Raphinha agrava problemas com lesões
Para piorar a situação, Rashford não é o único jogador de destaque ausente no setor ofensivo. O ponta brasileiro Raphinha continua sendo uma grande dúvida e provavelmente não entrará em campo, já que não conseguiu retomar os treinos com o time principal esta semana. O ex-jogador do Leeds United vem lutando contra uma sobrecarga muscular e tem treinado separadamente do grupo principal, na tentativa de recuperar a forma física.
Em breve entrevista aos repórteres no início da semana, Raphinha deu uma atualização sincera sobre sua condição, admitindo que, embora esteja melhorando, ainda não está pronto para a intensidade de uma partida competitiva. “Estou me sentindo melhor, estamos levando um dia de cada vez”, disse ele. “Não posso mentir, adoraria dizer que posso jogar na quinta-feira, mas ainda está um pouco cedo.”
Com os dois alas titulares potencialmente indisponíveis, a profundidade do Barcelona será testada até ao limite. A falta da criatividade de Raphinha na direita, combinada com a perda da ameaça de gol de Rashford na esquerda, significa que o peso da criatividade recairá fortemente sobre os outros jogadores.
- Getty Images Sport
O Atlético conseguirá interromper a série de vitórias do Barça?
O momento em que ocorreu essa dupla lesão é perfeito para o Atlético de Madrid. A equipe de Diego Simeone é conhecida por sua capacidade de frustrar os adversários e atacá-los no contra-ataque, e ficará ainda mais animada com a notícia de que o Barcelona chegará à capital sem duas de suas armas mais potentes.
O confronto de quinta-feira no Metropolitano promete ser um ambiente hostil, e o Barcelona precisará mostrar muita personalidade para sair com um resultado positivo para levar de volta à Catalunha para a partida de volta. A equipe de Hansi Flick está em uma sequência de seis vitórias consecutivas e venceu 17 dos últimos 18 jogos.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade