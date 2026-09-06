Grande dilema: queda do Real coloca Mourinho diante dos fantasmas do passado

A derrota do Real Madrid para o Real Betis, no estádio de La Cartuja, reabriu a porta para algumas dúvidas dentro do ambiente madrilenho.

O jornal "Sport" afirmou que o Real Madrid não fez uma partida ruim; o time merengue teve o suficiente para conquistar a vitória e criou chances, dominando durante longos períodos do jogo, mas, no fim, deixou a partida sem marcar gols.

E o problema do Merengue não está apenas no resultado, mas parece que "os fantasmas do passado voltam mais uma vez".

O Real Madrid inicia o Campeonato Espanhol com vitórias, as peças parecem se encaixar umas com as outras, as estrelas aparecem e, em algumas semanas, parece que as perguntas de sempre desapareceram, até que chega o primeiro teste sério.

Isso aconteceu na temporada passada durante o dérbi, e nesta temporada, até agora, na partida contra o Betis, embora a imagem do time neste caso tenha sido muito melhor.

E as duas perguntas de sempre surgem novamente: quem organiza o jogo? E as três estrelas estão em sintonia e são capazes de jogar juntas?

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