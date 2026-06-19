Há poucos dias, o Express revelou um plano espetacular de transferência do BVB para o atacante de 19 anos. Segundo a reportagem, para reduzir as exigências financeiras do Colônia, o BVB pretendia, além de uma quantia de um milhão como valor de transferência, ceder dois jogadores por empréstimo ao clube da cidade da catedral.
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Grande confusão em torno dos planos do Dortmund com Said El Mala: o BVB parece estar causando “espanto” no 1. FC Köln
Está em discussão uma quantia fixa de 30 milhões de euros pelo El Mala, que poderia aumentar em mais cinco milhões de euros por meio de bônus vinculados ao desempenho. Para tornar o negócio mais atraente para o Effzeh, o BVB também deve garantir uma participação nos lucros em caso de revenda.
A diferença em relação aos 50 milhões de euros exigidos pelo Colônia deve ser coberta por dois jogadores emprestados, que serão incluídos na negociação. Um dos nomes que está sendo cogitado concretamente nesse contexto é o do talentoso lateral-esquerdo Almugera Kabar.
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Aparentemente, o Colônia insiste em uma quantia de 50 milhões de euros pelo El Mala
De acordo com uma reportagem do portal Geissblog, ligado ao clube, os renanos, no entanto, não parecem muito entusiasmados com essa ideia. A reportagem afirma que o suposto plano do Dortmund não causou nada além de “balançar de cabeça” entre a diretoria do clube.
O Colônia continuaria insistindo em um valor de transferência fixo de 50 milhões de euros. Qualquer outra opção, como reduzir o valor por meio de jogadores emprestados ou de uma troca, estaria totalmente fora de questão para o Effzeh.
No entanto, é questionável se algum clube estaria disposto a pagar o valor exigido. Recentemente, houve rumores de que o Tottenham Hotspur estaria interessado, já que o novo técnico, Roberto De Zerbi, teria ficado impressionado com os relatórios de observação de El Malas.
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As negociações para a transferência de El Mala para o Brighton e o Brentford fracassaram
Antes disso, o interesse do Brighton & Hove Albion havia fracassado, embora os Seagulls já tivessem tentado contratar o atacante no verão e no inverno passados. Uma transferência para o FC Brentford, por sua vez, fracassou por culpa do próprio El Mala, que teria recusado a transferência para o clube da Premier League, embora este supostamente estivesse disposto a pagar os 50 milhões de euros ao Colônia.
Quanto a um possível interesse do TSG Hoffenheim, noticiado pelo Express há poucos dias, os dirigentes do clube de Kraichgau imediatamente descartaram a possibilidade como um boato, embora o jornal tenha certeza de que “pode ter havido” considerações nesse sentido.
De qualquer forma, o BVB só poderia arcar com a contratação do jogador de 19 anos se, antes disso, gerasse receita com vendas de seus próprios jogadores. Somente se o ponta Karim Adeyemi fosse vendido neste verão — e, portanto, um ano antes do término oficial de seu contrato —, o caminho para a contratação da joia do Colônia estaria livre. O orçamento necessário e a vaga no elenco do técnico Niko Kovac só estariam garantidos com essa saída.