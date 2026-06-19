Grande confusão em torno dos planos do Dortmund com Said El Mala: o BVB parece estar causando “espanto” no 1. FC Köln

Antes disso, o interesse do Brighton & Hove Albion havia fracassado, embora os Seagulls já tivessem tentado contratar o atacante no verão e no inverno passados. Uma transferência para o FC Brentford, por sua vez, fracassou por culpa do próprio El Mala, que teria recusado a transferência para o clube da Premier League, embora este supostamente estivesse disposto a pagar os 50 milhões de euros ao Colônia.

Quanto a um possível interesse do TSG Hoffenheim, noticiado pelo Express há poucos dias, os dirigentes do clube de Kraichgau imediatamente descartaram a possibilidade como um boato, embora o jornal tenha certeza de que “pode ter havido” considerações nesse sentido.

De qualquer forma, o BVB só poderia arcar com a contratação do jogador de 19 anos se, antes disso, gerasse receita com vendas de seus próprios jogadores. Somente se o ponta Karim Adeyemi fosse vendido neste verão — e, portanto, um ano antes do término oficial de seu contrato —, o caminho para a contratação da joia do Colônia estaria livre. O orçamento necessário e a vaga no elenco do técnico Niko Kovac só estariam garantidos com essa saída.