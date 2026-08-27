Com grande campanha no Brasileirão, Athletico-PR renova com Odair Hellmann e pode quebrar marca de 44 anos

O Athletico-PR decidiu manter Odair Hellmann no comando da equipe. Valorizado pela campanha no Campeonato Brasileiro, o treinador assinou nesta quinta-feira (27) uma renovação contratual que estende seu vínculo com o Furacão até dezembro de 2027.

A permanência acontece em um momento de alta do trabalho do técnico. O Athletico ocupa atualmente a terceira colocação do Brasileirão, e o desempenho ao longo da temporada fez Odair despertar o interesse de outros clubes.

Mesmo com propostas consideradas mais vantajosas financeiramente, o treinador optou por continuar em Curitiba. A decisão também foi acompanhada por uma valorização promovida pelo próprio clube, que ofereceu aumento salarial ao comandante e à sua comissão técnica.

Além de consolidar o projeto esportivo, a renovação pode abrir caminho para que Odair alcance uma marca histórica no Athletico-PR.