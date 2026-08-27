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imago-sport-1080681577.jpgTheNews2
Gabriel Marin

Com grande campanha no Brasileirão, Athletico-PR renova com Odair Hellmann e pode quebrar marca de 44 anos

O. Hellmann
Athletico Paranaense

Técnico estende contrato com o Furacão até dezembro de 2027 e, se permanecer até o fim da temporada, pode alcançar feito inédito no clube desde 1982

O Athletico-PR decidiu manter Odair Hellmann no comando da equipe. Valorizado pela campanha no Campeonato Brasileiro, o treinador assinou nesta quinta-feira (27) uma renovação contratual que estende seu vínculo com o Furacão até dezembro de 2027.

A permanência acontece em um momento de alta do trabalho do técnico. O Athletico ocupa atualmente a terceira colocação do Brasileirão, e o desempenho ao longo da temporada fez Odair despertar o interesse de outros clubes.

Mesmo com propostas consideradas mais vantajosas financeiramente, o treinador optou por continuar em Curitiba. A decisão também foi acompanhada por uma valorização promovida pelo próprio clube, que ofereceu aumento salarial ao comandante e à sua comissão técnica.

Além de consolidar o projeto esportivo, a renovação pode abrir caminho para que Odair alcance uma marca histórica no Athletico-PR.

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  • imago-sport-1080854941.jpgSports Press Photo

    Odair recusou propostas para permanecer no Furacão

    Nos últimos meses, Odair Hellmann e integrantes de sua comissão técnica receberam sondagens de dois clubes brasileiros, além de equipes da MLS e da Arábia Saudita.

    Segundo informações apuradas pela ESPN, o treinador tinha ofertas financeiramente superiores à apresentada pelo Athletico. Ainda assim, decidiu permanecer no clube paranaense.

    O Furacão, por sua vez, reconheceu o trabalho realizado e buscou valorizar o profissional. O novo contrato prevê aumento salarial e vínculo até o final de 2027.

    A renovação representa uma aposta na continuidade de um trabalho que vem dando resultado dentro de campo.

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  • imago-sport-1078036718.jpgNurPhoto

    Marca de 44 anos está no horizonte

    A renovação ganha um significado ainda maior por causa de uma marca histórica do Athletico-PR.

    Caso Odair Hellmann permaneça no cargo até o encerramento da temporada, ele poderá quebrar um jejum de 44 anos no clube: o Furacão não tem um treinador que tenha iniciado e terminado uma temporada no comando da equipe desde 1982.

    Naquele ano, Geraldo Damasceno foi o responsável por conduzir o Athletico durante toda a temporada.

    Desde então, mudanças no comando técnico impediram que um treinador cumprisse o ciclo completo de um ano à frente da equipe. A permanência de Odair, portanto, pode representar não apenas estabilidade para o projeto atual, mas também um feito histórico.

  • Corinthians v Paranaense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Renovação mira continuidade do projeto

    Com contrato agora válido até dezembro de 2027, Odair ganha respaldo para desenvolver um trabalho de longo prazo no Athletico.

    A decisão do treinador de permanecer mesmo diante de propostas superiores também reforça a relação construída com o clube. Do outro lado, a diretoria demonstra disposição para investir na continuidade do projeto e manter um profissional que ganhou protagonismo com os resultados recentes.

    Se conseguir manter o ritmo no Brasileirão e permanecer à frente da equipe até o fim da temporada, Odair Hellmann poderá encerrar o ano com duas conquistas importantes: uma campanha de destaque no campeonato nacional e o fim de uma espera que já dura 44 anos.

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