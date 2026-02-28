Goal.com
Grande atualização sobre a busca do Real Madrid por Rodri, com a revelação do preço pedido pelo Manchester City

A busca do Real Madrid pelo meio-campista Rodri, do Manchester City e da seleção espanhola, pode se intensificar, já que o gigante espanhol definiu um preço. O clube inglês estaria disposto a deixar seu jogador-chave sair, mas exigiria uma quantia considerável para abrir mão de seus serviços. No entanto, com o contrato de Rodri prestes a expirar no final da próxima temporada, o Real Madrid pode conseguir um bom negócio.

    O Real Madrid tem procurado um meio-campista defensivo que possa oferecer maior controle desde as saídas de Toni Kroos e Luka Modric. A icônica dupla de meio-campistas foi fundamental para vários títulos da Liga dos Campeões, e o clube tentou, sem sucesso, encontrar substitutos adequados. Martin Zubimendi, do Arsenal, era admirado há muito tempo e um alvo importante para Xabi Alonso no verão passado, quando o jogador estava na Real Sociedad, mas o Real Madrid perdeu a disputa para os Gunners.

    Com o Los Blancos lamentando a ausência de um metrônomo no meio de campo, eles voltaram suas atenções para Rodri. O espanhol se encaixaria diretamente no coração do meio-campo do Real Madrid e ofereceria uma opção diferente das opções existentes no clube. Com o contrato de Rodri perigosamente perto de expirar, o City pode se sentir obrigado a lucrar com o jogador de 29 anos, que sofreu duas temporadas marcadas por lesões.

    De acordo com o jornalista espanhol Ramon Alvarez de Mon, Rodri foi identificado como o principal alvo do Real Madrid para reforçar o meio-campo central. O clube deve acompanhar sua forma física na segunda metade da temporada da Premier League e na Copa do Mundo antes de fazer qualquer tipo de oferta. Álvarez de Mon afirmou que o vencedor da Bola de Ouro teria um preço de € 50 milhões (£ 43,9 milhões), com o City pronto para aceitar uma taxa pelo seu jogador-chave, em vez de correr o risco de perdê-lo em uma transferência Bosman no final de junho de 2027.

    Cidade vai lucrar com Rodri

    Desde que foi coroado o melhor jogador do mundo, Rodri tem lutado para voltar ao seu melhor nível após uma lesão no ligamento cruzado anterior. O meio-campista ficou afastado dos gramados durante quase toda a temporada passada e não conseguiu manter um nível consistente de forma física e desempenho nesta campanha. Devido à sua condição física e ao nível físico reduzido desde que retornou da lesão que ameaçou sua carreira, Rodri às vezes não conseguiu atuar como único meio-campista defensivo na equipe de Pep Guardiola.

    Diante disso, o clube inglês pode procurar uma opção mais dinâmica para o meio-campo e vender Rodri para financiar uma nova contratação. Lucrar com o jogador da seleção espanhola também pode fazer sentido, dado seu alto salário no clube e o pouco tempo restante em seu contrato. Se o City quiser manter Rodri, talvez tenha que oferecer a ele melhores condições em seu contrato estimado em £ 220.000 por semana no clube.

    Pode haver uma questão mais complicada para o Real Madrid superar se quiser trazer Rodri para o Santiago Bernabeu. O ícone espanhol Gaizka Mendieta explicou que o meio-campista tem uma predileção pelo Barcelona e pode hesitar em se juntar ao rival acirrado do clube catalão.

    “Quando ele deixar o Manchester City, acredito que será um acordo com o clube, pois também há uma grande conexão com o Barcelona”, afirmou. “Havia Txiki Begiristain lá e, claro, Pep Guardiola, mas ainda assim a decisão caberia a Rodri pessoalmente. Ainda acho que seria difícil para ele se juntar ao Real Madrid.”

    Cidade enfrentará Madrid em meio a disputas com o Arsenal

    Por enquanto, Rodri continua sendo jogador do City e jogará no Etihad pelo menos até o final da temporada. Isso incluirá uma partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, com os clubes se enfrentando pela quinta temporada consecutiva na competição europeia. O jogo permitirá que Rodri e a equipe de Álvaro Arbeloa se observem de perto.

    O City precisará que Rodri esteja em sua melhor forma no que podem ser seus últimos quatro meses no clube, enquanto lutam por troféus em quatro frentes. Eles enfrentarão o Arsenal na final da Carabao Cup, na disputa pelo título da Premier League e poderão enfrentar os Gunners na FA Cup e na Liga dos Campeões, se avançarem nessas competições.

0