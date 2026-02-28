Grande atualização sobre a busca do Real Madrid por Rodri, com a revelação do preço pedido pelo Manchester City

O Real Madrid tem procurado um meio-campista defensivo que possa oferecer maior controle desde as saídas de Toni Kroos e Luka Modric. A icônica dupla de meio-campistas foi fundamental para vários títulos da Liga dos Campeões, e o clube tentou, sem sucesso, encontrar substitutos adequados. Martin Zubimendi, do Arsenal, era admirado há muito tempo e um alvo importante para Xabi Alonso no verão passado, quando o jogador estava na Real Sociedad, mas o Real Madrid perdeu a disputa para os Gunners.

Com o Los Blancos lamentando a ausência de um metrônomo no meio de campo, eles voltaram suas atenções para Rodri. O espanhol se encaixaria diretamente no coração do meio-campo do Real Madrid e ofereceria uma opção diferente das opções existentes no clube. Com o contrato de Rodri perigosamente perto de expirar, o City pode se sentir obrigado a lucrar com o jogador de 29 anos, que sofreu duas temporadas marcadas por lesões.

De acordo com o jornalista espanhol Ramon Alvarez de Mon, Rodri foi identificado como o principal alvo do Real Madrid para reforçar o meio-campo central. O clube deve acompanhar sua forma física na segunda metade da temporada da Premier League e na Copa do Mundo antes de fazer qualquer tipo de oferta. Álvarez de Mon afirmou que o vencedor da Bola de Ouro teria um preço de € 50 milhões (£ 43,9 milhões), com o City pronto para aceitar uma taxa pelo seu jogador-chave, em vez de correr o risco de perdê-lo em uma transferência Bosman no final de junho de 2027.