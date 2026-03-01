“Gostaria que ele voltasse” – Pep Guardiola dá notícias sobre a lesão de Erling Haaland após o atacante perder a vitória contra o Leeds

O revés de Haaland não foi a única coisa na mente de Guardiola, já que o técnico do City lançou um ataque contundente aos organizadores da partida. A próxima partida do City pela FA Cup, em Newcastle, está marcada para começar às 20h, uma decisão que deixou Guardiola furioso, dada a proximidade com os compromissos europeus.

“Temos três dias até o Nottingham Forest”, observou Guardiola. “E depois, na FA Cup, muito obrigado por nos deixarem jogar às 20h em vez de às 15h, para que tenhamos menos tempo de recuperação para jogar contra o Real Madrid. Mais uma vez, muito obrigado. É com isso que temos que conviver, mas temos que lidar com isso.”

Para piorar a situação, o elenco do City foi ainda mais testado quando Nico O'Reilly foi forçado a sair durante o segundo tempo da vitória sobre o Leeds devido a um problema no tornozelo. O jovem tem sido uma revelação para o clube nesta temporada, e sua possível ausência aumenta a lista crescente de baixas no Etihad. Guardiola continua focado no panorama geral, no entanto, insistindo que a qualificação para a Liga dos Campeões é o “principal objetivo do clube” à medida que entram na reta final da campanha.