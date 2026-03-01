Getty
“Gostaria que ele voltasse” – Pep Guardiola dá notícias sobre a lesão de Erling Haaland após o atacante perder a vitória contra o Leeds
Problema no joelho tira Haaland da equipe para a partida
A ausência de Haaland causou preocupação imediata entre os torcedores que acompanhavam a equipe quando o ônibus chegou sem o artilheiro da divisão. Mais tarde, foi revelado que o jogador de 25 anos havia sofrido uma pequena lesão durante o treino, com o joelho apontado como a área específica do problema. Antes da partida, Guardiola explicou: “Há dois dias, nos últimos momentos do treino, [Haaland] teve alguns problemas, uma pequena lesão. Não é nada grave, mas ele não está pronto para jogar hoje”.
O mistério sobre o retorno de Haaland
Apesar de inicialmente minimizar a gravidade da lesão, Guardiola mostrou-se mais cauteloso após o apito final em Elland Road. Quando questionado sobre como se sentia em relação a enfrentar o Leeds sem seu atacante estrela, o técnico catalão disse à Sky Sports: “Gostaria que ele voltasse!” No entanto, a frustração dos torcedores do City aumentou quando ele foi pressionado sobre um possível prazo para a recuperação de Haaland, com Guardiola simplesmente respondendo: “Não sei.”
O momento da lesão está longe de ser ideal para o Manchester City, que está entrando em uma fase crucial da temporada em três competições diferentes. O Citizens enfrentará o Nottingham Forest no meio da semana, antes de uma difícil viagem para Newcastle pela quinta rodada da FA Cup, seguida por um confronto de peso nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Perder Haaland por um período significativo seria um grande golpe para suas ambições de conquistar quatro títulos, especialmente porque eles buscam alcançar o Arsenal, líder da Premier League.
Guardiola irrita-se com o calendário dos jogos
O revés de Haaland não foi a única coisa na mente de Guardiola, já que o técnico do City lançou um ataque contundente aos organizadores da partida. A próxima partida do City pela FA Cup, em Newcastle, está marcada para começar às 20h, uma decisão que deixou Guardiola furioso, dada a proximidade com os compromissos europeus.
“Temos três dias até o Nottingham Forest”, observou Guardiola. “E depois, na FA Cup, muito obrigado por nos deixarem jogar às 20h em vez de às 15h, para que tenhamos menos tempo de recuperação para jogar contra o Real Madrid. Mais uma vez, muito obrigado. É com isso que temos que conviver, mas temos que lidar com isso.”
Para piorar a situação, o elenco do City foi ainda mais testado quando Nico O'Reilly foi forçado a sair durante o segundo tempo da vitória sobre o Leeds devido a um problema no tornozelo. O jovem tem sido uma revelação para o clube nesta temporada, e sua possível ausência aumenta a lista crescente de baixas no Etihad. Guardiola continua focado no panorama geral, no entanto, insistindo que a qualificação para a Liga dos Campeões é o “principal objetivo do clube” à medida que entram na reta final da campanha.
“Um jogo de cada vez” para os Cityzens
Apesar das preocupações com lesões e da pressão da disputa pelo título, Guardiola se recusa a se deixar levar por sequências de vitórias passadas ou permutações futuras. “Não poderia me importar menos. O que aconteceu no passado ficou no passado”, disse ele aos repórteres. “Você quer me dizer o que vai acontecer contra o Nottingham Forest? Não tenho resposta para isso. Quando vencemos 13 ou 14 jogos consecutivos para conquistar a Premier League contra o Liverpool, eu nunca soube quando venceríamos 13 ou 14 consecutivos. É apenas um jogo de cada vez.”
No final das contas, o City espera que sua força coletiva possa levá-lo adiante enquanto Haaland permanece fora de campo. O vencedor da partida, Antoine Semenyo, ecoou esse sentimento, enfatizando a importância de manter o ímpeto, independentemente de quem estiver em campo. Semenyo disse à mídia: “Isso significa tudo! Nós só queremos vencer todos os nossos jogos, e o que quer que o Arsenal faça, teremos que esperar para ver. Só precisamos controlar o que podemos controlar, vencer nossos jogos e ver o que acontece.”
