Gordon Ramsay apoia David Beckham, o “pai incrível”, e envia um aviso claro a Brooklyn sobre sua esposa Nicola Peltz em meio a uma disputa familiar
Brooklyn dirigiu explosão explosiva aos pais David e Victoria
Não há sinais de que isso vá acontecer tão cedo, com Brooklyn — o filho mais velho da lenda do Manchester United, David, e da ex-estrela pop das Spice Girls, Victoria — recentemente lançando uma explosão contra sua mãe e seu pai durante um discurso impressionante nas redes sociais.
Ramsay, que conhece os Beckhams há mais de duas décadas, tem estado à disposição para oferecer apoio a Brooklyn, que já foi um aspirante a chef. Ele é capaz de se posicionar em ambos os lados de uma divisão surpreendente.
Ramsay reage à separação da família Beckham
O restaurateur de 59 anos, premiado com uma estrela Michelin, disse ao The Sun: “É uma situação muito difícil. Victoria está chateada, e eu sei, 24 horas por dia, sete dias por semana, o quanto David ama Brooklyn.
“Brooklyn e eu trocamos algumas mensagens, nossa relação é sólida. Eu o amo – ele tem um coração incrível. Mas é difícil, não é, quando se está apaixonado? O amor é cego. É fácil entrar nessa montanha-russa e se deixar levar. Mas tudo vai voltar ao normal.
“Eu vi em primeira mão como eles são bons pais. David é um pai incrível. Ambos dedicam muita energia aos filhos, e eu sei quantas vezes eles tiraram o Brooklyn de apuros.
“Acho que é uma questão de tempo até que o Brooklyn olhe bem para si mesmo e entenda o que seus pais significam para ele. Ele está desesperado para trilhar seu próprio caminho, e eu respeito isso nele. É uma coisa muito boa de se fazer. Mas lembre-se de onde você veio. E, honestamente, um dia você não terá mais sua mãe e seu pai, e precisa entender isso. Você vai entender isso.
“Só quero que o Brooklyn pare um momento para pensar. E lembre-se: você é metade sua mãe, metade seu pai. E você é um jovem incrível. Mas, cara, eles fizeram mais por você do que qualquer outra pessoa em toda a sua vida. O tempo vai ser o melhor remédio, e David vai conseguir colocar esse relacionamento de volta nos trilhos.”
Victoria dançou de forma inadequada no casamento de Brooklyn?
Ramsay e sua esposa Tana são amigos dos Beckhams há quase 25 anos. O franco escocês, famoso por seus palavrões na cozinha, está entre aqueles que ficaram chocados com as alegações de Brooklyn de que sua mãe dançou de forma inadequada em seu casamento com Nicola Peltz.
Questionado para esclarecer o assunto, Ramsay disse: “Não houve nada de obsceno. Não houve nada de inadequado. Todos estavam se divertindo, dançando”.
Pressionado ainda mais sobre se houve “esfregação”, Ramsay acrescentou: “Não! Nada disso. Foi divertido. Não vi nenhum dos memes, mas ouvi falar deles, é claro, mas Victoria tem um ótimo senso de humor.
Ela é ótima. Ela tem razão em estar chateada (com o casamento), mas ela consegue ignorar essas outras coisas em um piscar de olhos. Victoria e Tana conversaram muito, elas provavelmente estão mais próximas do que nunca — elas são como duas gotas d'água, essas duas.”
Beckham trabalhando com Messi no Inter Miami, vencedor da MLS Cup
David e Victoria têm evitado a disputa familiar em aparições públicas. Brooklyn também saiu dos holofotes depois de declarar que quer se concentrar em seu casamento com Peltz no futuro próximo. Ele não tem mantido contato com seus pais ou irmãos Romeo, Cruz e Harper.
O ex-capitão da Inglaterra, David Beckham, tem muito o que fazer no momento, pois continua trabalhando ao lado do argentino Lionel Messi, considerado o melhor jogador de todos os tempos, como coproprietário do Inter Miami, vencedor da MLS Cup. Uma nova temporada nos Estados Unidos se aproxima rapidamente, enquanto os olhos também estão voltados para a campanha de promoção do Salford City na League Two, clube que ele comprou ao lado de seu ex-companheiro de equipe no United, Gary Neville.
