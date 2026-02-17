Gordon Ramsay apoia David Beckham, o “pai incrível”, e envia um aviso claro a Brooklyn sobre sua esposa Nicola Peltz em meio a uma disputa familiar

O restaurateur de 59 anos, premiado com uma estrela Michelin, disse ao The Sun: “É uma situação muito difícil. Victoria está chateada, e eu sei, 24 horas por dia, sete dias por semana, o quanto David ama Brooklyn.

“Brooklyn e eu trocamos algumas mensagens, nossa relação é sólida. Eu o amo – ele tem um coração incrível. Mas é difícil, não é, quando se está apaixonado? O amor é cego. É fácil entrar nessa montanha-russa e se deixar levar. Mas tudo vai voltar ao normal.

“Eu vi em primeira mão como eles são bons pais. David é um pai incrível. Ambos dedicam muita energia aos filhos, e eu sei quantas vezes eles tiraram o Brooklyn de apuros.

“Acho que é uma questão de tempo até que o Brooklyn olhe bem para si mesmo e entenda o que seus pais significam para ele. Ele está desesperado para trilhar seu próprio caminho, e eu respeito isso nele. É uma coisa muito boa de se fazer. Mas lembre-se de onde você veio. E, honestamente, um dia você não terá mais sua mãe e seu pai, e precisa entender isso. Você vai entender isso.

“Só quero que o Brooklyn pare um momento para pensar. E lembre-se: você é metade sua mãe, metade seu pai. E você é um jovem incrível. Mas, cara, eles fizeram mais por você do que qualquer outra pessoa em toda a sua vida. O tempo vai ser o melhor remédio, e David vai conseguir colocar esse relacionamento de volta nos trilhos.”