Gols, títulos e recordes de Estêvão pelo Palmeiras

Atacante, negociado com o Chelsea, se tornou destaque do elenco do Palmeiras nesta temporada; veja os números

Pouco mais de um ano depois vender Endrick ao Real Madrid, o jovem Estêvão tem ganhado destaque no ataque do Palmeiras. O habilidoso atacante de 17 anos ganhou manchete nas categorias de base do clube e com o Brasil na Copa do Mundo sub-17, o que gerou uma transferência ao Chelsea, da Inglaterra, quando completar 18 anos e disputar o Mundial de Clubes de 2025.

Estêvão já é uma das grandes joias brasileiras de sua geração. Conhecido como 'Messinho' durante seu tempo no Cruzeiro, o adolescente chegou ao Palmeiras em 2021, após se destacar na base na Raposa, e rapidamente mostrou sua qualidade técnica com um refinado controle de bola em velocidade, dribles precisos em direção ao gol e uma capacidade de finalização impressionante.

Seu desempenho acima da média e poder de decisão fizeram com que ele fosse frequentemente utilizado em categorias acima de sua idade, conquistando importantes títulos pela base do Palmeiras e sendo convocado para a Seleção Brasileira sub-17. Em 2023, ainda com 16 anos, estreou no time principal do Palmeiras, tornando-se o terceiro atleta mais jovem a jogar profissionalmente pelo clube.

Abaixo, a GOAL desta os números do jogador.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!