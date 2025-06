Os gols, títulos e campanhas de Cristiano Ronaldo no Mundial de Clubes: invicto com o Manchester United e Real Madrid, dono de recordes mas ausente em 2025

O atacante português disputou quatro vezes a competição hoje conhecida como Copa Intercontinental

Cristiano Ronaldo é sinônimo de protagonismo também no Mundial de Clubes. Invicto nas quatro edições que disputou — uma pelo Manchester United e três pelo Real Madrid —, o craque português empilhou gols, títulos e recordes no torneio. São quatro conquistas, sete gols marcados e participações decisivas em todas as campanhas. Em 2025, no entanto, ficará de fora da nova edição, que reúne 32 clubes e é disputada nos Estados Unidos.A atuação mais emblemática de CR7 na competição aconteceu em 2016, quando salvou o Real Madrid de uma zebra histórica contra o Kashima Antlers. Depois de sair atrás no placar, o time espanhol contou com três gols do camisa 7 — um no tempo regulamentar e dois na prorrogação — para virar o jogo e conquistar o título. Com o feito, Cristiano igualou Pelé, Luís Suárez, Gareth Bale e El Houni como os únicos jogadores a marcarem um hat-trick em uma final de Mundial.