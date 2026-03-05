AFP
Traduzido por
Golpe para o Bayern de Munique, com Harry Kane fora do próximo jogo, prejudicando as esperanças do capitão da Inglaterra de quebrar o recorde de gols de Robert Lewandowski
Lesão interrompe a marcha do Bayern na Bundesliga
O ex-craque do Tottenham tem estado em grande forma na Baviera, transformando o ataque do Bayern desde sua chegada em 2023. Atualmente, ele soma 30 gols no campeonato após apenas 24 partidas, mantendo uma média de gols que deixou os livros de recordes em alerta.
Tendo recentemente garantido seu quarto gol consecutivo na liga durante uma dramática vitória por 3 a 2 sobre o Borussia Dortmund, Kane parecia imparável. O técnico do Bayern, Kompany, admitiu que o atacante não estará disponível para a partida contra o Monchengladbach devido a uma lesão na panturrilha.
- Getty Images Sport
Kompany mantém a calma
Na coletiva de imprensa pré-jogo, Kompany explicou a condição de seus jogadores. Conforme citado no site oficial doclube, ele disse: “Hiroki Ito está fora, Alphonso Davies está fora e Harry Kane está fora. Ele sofreu uma contusão na panturrilha e ainda não se recuperou. É apenas uma contusão, nada grave por enquanto, mas talvez precisemos de mais um dia para que ele possa jogar. Estamos bastante tranquilos. É claro que gostaríamos que Harry participasse, mas essas coisas acontecem.”
A busca por 41 gols
Kane está atualmente a 11 gols da marca estabelecida por Lewandowski durante a campanha 2020-21. O capitão da Inglaterra tem demonstrado abertamente o respeito que tem pelo jogador da seleção polonesa, especialmente considerando que Lewandowski alcançou essa façanha em apenas 29 jogos.
Quando questionado se seu objetivo era bater o recorde de gols de Lewandowski, Kane disse aos repórteres após a partida contra o Dortmund: “Com certeza. Tenho que continuar fazendo o que estou fazendo. Ainda há muitos jogos pela frente. Preciso tentar ser consistente durante esse período. Veremos no final de abril ou início de maio se isso será possível. Mas, claro, no momento é só isso, e eu só tenho que fazer o que faço.”
- Getty Images Sport
Conquistando o título e o sucesso na Liga dos Campeões
A ausência de Kane é claramente prejudicial para o ataque do Bayern, que atualmente detém uma vantagem de 11 pontos na liderança da tabela da Bundesliga. No entanto, Kompany procurará manter sua equipe motivada para manter a liderança e, ao mesmo tempo, manter vivas as esperanças europeias. Depois de enfrentar o Monchengladbach na sexta-feira, os bávaros se prepararão para a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atalanta na próxima semana.
Publicidade