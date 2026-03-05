Golpe para o Bayern de Munique, com Harry Kane fora do próximo jogo, prejudicando as esperanças do capitão da Inglaterra de quebrar o recorde de gols de Robert Lewandowski

O ex-craque do Tottenham tem estado em grande forma na Baviera, transformando o ataque do Bayern desde sua chegada em 2023. Atualmente, ele soma 30 gols no campeonato após apenas 24 partidas, mantendo uma média de gols que deixou os livros de recordes em alerta.

Tendo recentemente garantido seu quarto gol consecutivo na liga durante uma dramática vitória por 3 a 2 sobre o Borussia Dortmund, Kane parecia imparável. O técnico do Bayern, Kompany, admitiu que o atacante não estará disponível para a partida contra o Monchengladbach devido a uma lesão na panturrilha.