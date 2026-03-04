AFP
Golpe para o Barcelona, já que Alejandro Balde perderá AMBAS as partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Newcastle, enquanto o clube da Liga espanhola fornece informações sobre a lesão de Jules Koundé
O confronto com o Newcastle é importante para o Blaugrana, que está enfraquecido
O momento não poderia ser pior para o Blaugrana. Embora continuem com quatro pontos de vantagem na liderança da tabela da La Liga, a perda de seus principais laterais ameaça atrapalhar seu ritmo. Uma preocupação especial é a disponibilidade dos dois jogadores para o confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Newcastle United. Com uma agenda doméstica lotada também no horizonte, Flick agora precisa encontrar uma maneira de remendar uma defesa que já enfrentou muitas críticas nesta temporada.
Golpe duro para Balde e Kounde
Os relatórios médicos divulgados pelo clube pintam um quadro preocupante para os torcedores do Camp Nou. No primeiro de dois anúncios oficiais separados, o clube detalhou os detalhes do revés de Kounde, afirmando: “O jogador da equipe principal Jules Kounde sofreu uma lesão no tendão da coxa esquerda (bíceps femoral). Seu progresso na recuperação determinará sua disponibilidade.”
Em uma declaração separada abordando um segundo golpe para a linha defensiva, o clube disse: “O jogador da equipe principal Alejandro Balde sofreu uma lesão no tendão distal (bíceps femoral) da coxa esquerda. Os exames indicam que o processo de recuperação levará aproximadamente 4 semanas”.
Kounde foi forçado a sair após apenas 11 minutos na partida da Copa del Rey, parecendo segurar a perna em frustração visível antes de ser substituído. Balde, que foi introduzido para ajudar na reorganização tática, não conseguiu terminar a partida. O jogador da seleção espanhola agora deve perder uma parte crucial da temporada, incluindo as duas partidas da eliminatória europeia contra o Newcastle, já que sua recuperação deve se estender até abril.
Raphinha mantém otimismo em meio à crise de lesões
Apesar da decepção com a eliminação da Copa del Rey e da crescente lista de lesões, o capitão do clube, Raphinha, exortou seus companheiros a manterem a intensidade demonstrada em sua última atuação. O ponta brasileiro, que marcou de pênalti contra o Atlético, acredita que a equipe ainda é capaz de um final histórico para a campanha 2025-26.
“Saio muito orgulhoso desta equipe”, disse Raphinha na zona mista após o apito final. “Se continuarmos jogando assim, teremos um final de temporada espetacular. A verdade é que acho que somos nós que temos que agradecer aos torcedores, eles foram espetaculares. Quando jogamos em casa, precisamos sentir os torcedores. É algo importante para nós. Acho que os torcedores estão orgulhosos. Demos tudo o que tínhamos. O Atlético fez muito bem. Fizemos tudo o que era possível, só nos faltou um pouco. Estamos desapontados por não termos passado à final, mas com mais conclusões positivas do que negativas. A intensidade com que entramos, a vontade de dar a volta... O Atlético acabou com isso no primeiro jogo, temos que reconhecer o mérito deles.”
O que vem a seguir para o Barcelona?
Flick agora enfrenta uma corrida contra o tempo para reorganizar sua linha defensiva antes da viagem a San Mames no sábado. Com Balde fora de jogo, espera-se que João Cancelo volte para o lado esquerdo da defesa. O retorno de Eric Garcia após suspensão proporcionará algum alívio na zaga, permitindo que o substituto de Koundé se adapte a um ritmo mais natural ao lado de Ronald Araujo. A profundidade do elenco será testada até seus limites, enquanto eles lidam com as pressões da disputa pelo título e uma campanha europeia de alto risco.
O acúmulo de lesões em posições-chave está colocando uma pressão imensa no banco do time catalão. Flick já teve que lidar com períodos sem Frenkie de Jong e Robert Lewandowski nesta temporada, mostrando um nível de flexibilidade tática que será necessário mais uma vez. Por enquanto, o foco muda para a natureza clínica da Liga dos Campeões. Sem a velocidade de Balde na sobreposição, o Barça pode ter que ajustar sua abordagem ofensiva contra um time disciplinado do Newcastle.
