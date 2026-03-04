Golpe para o Barcelona, já que Alejandro Balde perderá AMBAS as partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Newcastle, enquanto o clube da Liga espanhola fornece informações sobre a lesão de Jules Koundé

Os relatórios médicos divulgados pelo clube pintam um quadro preocupante para os torcedores do Camp Nou. No primeiro de dois anúncios oficiais separados, o clube detalhou os detalhes do revés de Kounde, afirmando: “O jogador da equipe principal Jules Kounde sofreu uma lesão no tendão da coxa esquerda (bíceps femoral). Seu progresso na recuperação determinará sua disponibilidade.”

Em uma declaração separada abordando um segundo golpe para a linha defensiva, o clube disse: “O jogador da equipe principal Alejandro Balde sofreu uma lesão no tendão distal (bíceps femoral) da coxa esquerda. Os exames indicam que o processo de recuperação levará aproximadamente 4 semanas”.

Kounde foi forçado a sair após apenas 11 minutos na partida da Copa del Rey, parecendo segurar a perna em frustração visível antes de ser substituído. Balde, que foi introduzido para ajudar na reorganização tática, não conseguiu terminar a partida. O jogador da seleção espanhola agora deve perder uma parte crucial da temporada, incluindo as duas partidas da eliminatória europeia contra o Newcastle, já que sua recuperação deve se estender até abril.