Golpe para o Arsenal! Beth Mead é uma das duas grandes ausências para o confronto decisivo das eliminatórias da Liga dos Campeões, poucas semanas antes do início da campanha das Lionesses nas eliminatórias para a Copa do Mundo.
Oficial: Beth Mead está fora do confronto crucial do Arsenal na UWCL
Mead saiu aos 68 minutos da vitória de 1 a 0 sobre o líder isolado da Superliga Feminina, o Man City, sem aparentar estar lesionada. No entanto, a ala foi vista usando uma bota protetora após a partida. Questionada sobre sua situação, a treinadora do Arsenal, Renee Slegers, disse: “Acho que poderemos dar mais informações no final da semana. Ela acabou de jogar e há avaliações médicas, mas quando soubermos mais, comunicaremos mais.”
Após aterrissar na Bélgica na noite de terça-feira, Slegers forneceu mais informações sobre Mead, confirmando que ela não havia viajado para a primeira partida da repescagem da Liga dos Campeões do Arsenal contra o OH Leuven. “Beth precisa de algum tempo para descansar a canela”, explicou.
Mead estará pronto para o estágio da Inglaterra?
Os torcedores do Arsenal esperam que a explicação de Slegers sobre a ausência de Mead aponte para uma lesão que pode ser tratada, em vez de um problema mais grave. O time tem alguns jogos importantes pela frente, já que o final da temporada se aproxima, começando com a repescagem da Liga dos Campeões, na qual o atual campeão europeu busca garantir sua vaga nas quartas de final.
No entanto, também há oportunidades nas próximas semanas para Mead descansar o que for necessário para controlar qualquer dor na canela. O Arsenal é grande favorito nesta partida contra o Leuven e, se conseguir uma vitória confortável na Bélgica, como a vitória por 3 a 0 sobre o mesmo adversário na fase de grupos em dezembro, Mead pode não ser necessária para a segunda partida, se for melhor para ela descansar.
Os Gunners também têm uma partida da FA Cup contra o Bristol City, da segunda divisão, no final deste mês, que devem vencer com facilidade, e depois vem a pausa para os jogos internacionais. A treinadora da Inglaterra, Sarina Wiegman, espera que Mead esteja disponível quando isso acontecer, já que as Lionesses iniciarão sua campanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027 no início do próximo mês. A primeira partida será na Turquia, contra a Ucrânia, antes de a Islândia visitar o City Ground, do Nottingham Forest, em 7 de março.
Arsenal sem mais jogadores importantes para o confronto contra o Leuven
Mead não é a única ausente no jogo de quarta-feira. Depois de perder a vitória de domingo sobre o Man City, a atacante Stina Blackstenius continua indisponível devido a “problemas na panturrilha”, explicou Slegers. Questionado no fim de semana sobre quando a jogadora da seleção sueca poderia voltar, o técnico do Arsenal disse: “Vamos ver. Ainda temos algumas semanas pela frente e vamos ver se ela conseguirá retornar antes da janela internacional. Ela está sendo avaliada todos os dias pela equipe médica, mas ainda não há nada definido.”
A goleira Anneke Borbe também deve ficar de fora novamente, após sofrer uma grave lesão na cabeça na vitória do Arsenal sobre o Corinthians na final da FIFA Women's Champions Cup, em 1º de fevereiro. Felizmente, sua indisponibilidade coincidiu com o retorno de Daphne van Domselaar, goleira titular do Arsenal, que estava fora desde o início de dezembro. Taylor Hinds, lateral da seleção inglesa, continua fora devido a um problema no pé.
Cooney-Cross disponível novamente após notícias devastadoras sobre a família
No entanto, há boas notícias para os torcedores do Arsenal, já que Kyra Cooney-Cross está de volta ao time. A meio-campista voltou para casa, na Austrália, no início de janeiro, depois que sua mãe, Jess, recebeu o diagnóstico devastador de um câncer terminal e agressivo, para o qual não há cura. O clube concedeu à jogadora de 23 anos todo o tempo necessário para ela e sua família passarem por esse momento extremamente difícil.
Os jogadores e torcedores do Arsenal demonstraram publicamente seu apoio a Cooney-Cross durante sua ausência, com seus companheiros de equipe vestindo camisetas com seu nome e número durante o aquecimento para o confronto com o Manchester United no mês passado, enquanto os torcedores também seguravam cartazes com os dizeres: “Nós amamos você, Kyra e Jess”.
Cooney-Cross está de volta ao elenco do Arsenal e está disponível para retornar aos gramados contra o Leuven, enquanto o time busca chegar às quartas de final, onde enfrentaria o rival londrino Chelsea por uma vaga nas semifinais.
