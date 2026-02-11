Golpe para o Arsenal! Beth Mead é uma das duas grandes ausências para o confronto decisivo das eliminatórias da Liga dos Campeões, poucas semanas antes do início da campanha das Lionesses nas eliminatórias para a Copa do Mundo.

Os torcedores do Arsenal esperam que a explicação de Slegers sobre a ausência de Mead aponte para uma lesão que pode ser tratada, em vez de um problema mais grave. O time tem alguns jogos importantes pela frente, já que o final da temporada se aproxima, começando com a repescagem da Liga dos Campeões, na qual o atual campeão europeu busca garantir sua vaga nas quartas de final.

No entanto, também há oportunidades nas próximas semanas para Mead descansar o que for necessário para controlar qualquer dor na canela. O Arsenal é grande favorito nesta partida contra o Leuven e, se conseguir uma vitória confortável na Bélgica, como a vitória por 3 a 0 sobre o mesmo adversário na fase de grupos em dezembro, Mead pode não ser necessária para a segunda partida, se for melhor para ela descansar.

Os Gunners também têm uma partida da FA Cup contra o Bristol City, da segunda divisão, no final deste mês, que devem vencer com facilidade, e depois vem a pausa para os jogos internacionais. A treinadora da Inglaterra, Sarina Wiegman, espera que Mead esteja disponível quando isso acontecer, já que as Lionesses iniciarão sua campanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027 no início do próximo mês. A primeira partida será na Turquia, contra a Ucrânia, antes de a Islândia visitar o City Ground, do Nottingham Forest, em 7 de março.