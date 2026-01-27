Ex-goleiro do Liverpool avisa que Reds cometeriam um erro grave se deixarem Alisson sair

É possível que planos de longo prazo tenham sido elaborados em Merseyside no que diz respeito à última linha de defesa do Liverpool, reconhecendo que nenhum jogador pode permanecer no cargo para sempre. Em algum momento, um novo goleiro precisará assumir a responsabilidade.

Esse dia pode chegar mais cedo do que muitos esperavam, já que Alisson só tem contrato até julho de 2027. Uma grande decisão sobre seu futuro precisa ser tomada nas próximas semanas, pois não faz sentido deixá-lo seguir sem contrato até se tornar um agente livre.

Alisson tem agora 33 anos, mas parece ainda ter muito fôlego. Ele está em Anfield desde 2018 e desempenhou um papel fundamental na transformação do Liverpool sob o comando de Jürgen Klopp – com dois títulos do Campeonato Inglês e uma Champions League agora figurando com destaque em sua impressionante lista de conquistas.

O Liverpool está sendo pressionado a fazer tudo o possível para garantir a renovação do contrato de Alisson, visto que a história do futebol está repleta de exemplos de como goleiros de elite podem ser difíceis de substituir. Aconselharam o clube a manter Alisson no elenco até que ele "não consiga mais andar".