Ex-goleiro do Liverpool avisa que Reds cometeriam um erro grave se deixarem Alisson sair
Alisson brilhou pelo Liverpool
É possível que planos de longo prazo tenham sido elaborados em Merseyside no que diz respeito à última linha de defesa do Liverpool, reconhecendo que nenhum jogador pode permanecer no cargo para sempre. Em algum momento, um novo goleiro precisará assumir a responsabilidade.
Esse dia pode chegar mais cedo do que muitos esperavam, já que Alisson só tem contrato até julho de 2027. Uma grande decisão sobre seu futuro precisa ser tomada nas próximas semanas, pois não faz sentido deixá-lo seguir sem contrato até se tornar um agente livre.
Alisson tem agora 33 anos, mas parece ainda ter muito fôlego. Ele está em Anfield desde 2018 e desempenhou um papel fundamental na transformação do Liverpool sob o comando de Jürgen Klopp – com dois títulos do Campeonato Inglês e uma Champions League agora figurando com destaque em sua impressionante lista de conquistas.
O Liverpool está sendo pressionado a fazer tudo o possível para garantir a renovação do contrato de Alisson, visto que a história do futebol está repleta de exemplos de como goleiros de elite podem ser difíceis de substituir. Aconselharam o clube a manter Alisson no elenco até que ele "não consiga mais andar".
Deixar Alisson sair seria um grande erro
Essa é a opinião do ex-goleiro dos Reds e da seleção americana, Friedel, que disse a GOAL, quando questionado sobre a importância de Alisson para a equipe: “Você tem que olhar para os grandes, os grandes goleiros, e o que aconteceu durante o curto período em que as equipes tentam descobrir como substituí-los. Geralmente leva um tempo.”
“Vejam o que aconteceu com o United quando [Peter] Schmeichel saiu e quanto tempo demorou para encontrar [Edwin] van der Sar, quantos goleiros eles testaram antes de chegarem lá. Eu sei que [Fabien] Barthez ficou lá por um curto período, mas ele não era Van der Sar.”
"Acho que o Alisson é o melhor. Gosto de todos os aspectos do jogo dele. Acho que ele não tem uma verdadeira fraqueza. Existem jogadores que talvez sejam um pouco melhores com os pés? Sim, mas ele ainda é muito bom com os pés."
“Existem certos jogadores que levariam muito tempo para serem substituídos e outros cuja saída deixaria uma enorme lacuna. Ele é um desses. Não faço ideia do que está acontecendo com o contrato dele, mas faria tudo o que estivesse ao meu alcance para mantê-lo aqui o máximo de tempo possível – extrair o máximo de talento dele até que ele não consiga mais andar, para então lhe dar uma despedida incrível e apertar sua mão.”
Alisson pode voltar ao Brasil
Alisson tem revelado pouco sobre seus planos para 2026, com a disputa da Copa do Mundo com o Brasil ocupando grande parte de sua atenção. Ele declarou antes do início da atual temporada: “Nunca consegui planejar a longo prazo. Obviamente, agora tenho mais um ano de contrato e mais um ano de opção do clube, que provavelmente será exercida. É um momento decisivo na minha carreira, com a Copa do Mundo chegando. Quero estar muito focado e não quero que nada externo atrapalhe isso.”
Especula-se sobre um possível retorno de Alisson às suas raízes no Internacional, e o Colorado não descarta essa possibilidade. Sobre o assunto, ele declarou: “Converso com atletas que fizeram essa transição de volta, alguns tiveram boas experiências, outros não. Cada um terá a sua própria experiência, mas eu quero voltar, principalmente para o Inter. Não sei quando isso vai acontecer, mas ainda quero fazer isso em alto nível. É o que planejei.”
O foco do Liverpool
Por agora, Alisson está focado na luta do Liverpool para garantir uma vaga entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Inglês e um bom desempenho na Champions League - com um confronto contra o Qarabag na agenda da equipe de Arne Slot, já que o time do Azerbaijão visita Anfield na quarta-feira (28).
