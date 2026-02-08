Goleiro admite: Tottenham já começa a temer a luta contra o rebaixamento

Bryan Mbeumo e Bruno Fernandes marcaram os gols que deram a Michael Carrick sua quarta vitória em quatro jogos, mostrando ao United que a grama do vizinho pode ser mais verde, em uma vitória tranquila em casa. Thomas Frank tem sido alvo de intensas críticas no norte de Londres devido a uma série de resultados desastrosos, principalmente na Premier League, que deixa o clube apenas na 14ª colocação.

O Tottenham tem apresentado um desempenho muito ruim sob o comando do técnico dinamarquês, e muitos acreditam que sua passagem pelo clube pode estar prestes a terminar caso a má fase continue. Com Newcastle e Arsenal como seus próximos adversários, existe a possibilidade de o clube cair ainda mais na classificação e se aproximar do rebaixamento.

A tensão no Tottenham Hotspur Stadium diminuiu apenas um pouco com o empate da semana passada contra o Manchester City, e a torcida do Spurs ficará ainda mais apreensiva ao ver os times abaixo na tabela conquistando vitórias, enquanto o próprio Spurs tem apenas duas vitórias nos últimos 16 jogos.