Goleiro admite: Tottenham já começa a temer a luta contra o rebaixamento
Tottenham corre risco de ser rebaixado
Bryan Mbeumo e Bruno Fernandes marcaram os gols que deram a Michael Carrick sua quarta vitória em quatro jogos, mostrando ao United que a grama do vizinho pode ser mais verde, em uma vitória tranquila em casa. Thomas Frank tem sido alvo de intensas críticas no norte de Londres devido a uma série de resultados desastrosos, principalmente na Premier League, que deixa o clube apenas na 14ª colocação.
O Tottenham tem apresentado um desempenho muito ruim sob o comando do técnico dinamarquês, e muitos acreditam que sua passagem pelo clube pode estar prestes a terminar caso a má fase continue. Com Newcastle e Arsenal como seus próximos adversários, existe a possibilidade de o clube cair ainda mais na classificação e se aproximar do rebaixamento.
A tensão no Tottenham Hotspur Stadium diminuiu apenas um pouco com o empate da semana passada contra o Manchester City, e a torcida do Spurs ficará ainda mais apreensiva ao ver os times abaixo na tabela conquistando vitórias, enquanto o próprio Spurs tem apenas duas vitórias nos últimos 16 jogos.
Vicario encara a realidade
A ameaça de rebaixamento para o Tottenham é uma realidade, e Vicario se recusa a descartá-la. O italiano está convicto de que o clube não pode se acomodar e acabar envolvido em uma disputa acirrada com times como West Ham, Nottingham Forest, Leeds e Crystal Palace.
Após a derrota de sábado para o United, Vicario foi questionado se o clube estava lutando contra o rebaixamento. Ele respondeu: “Depende de como você vê as coisas na vida. A realidade é que, em termos de resultados, temos tido muitas dificuldades.”
"Duas vitórias nos últimos 16 jogos não são aceitáveis
para este clube, mas não podemos esquecer o quanto estamos nos esforçando em condições difíceis. Essa é a realidade.”
Como está a luta contra o rebaixamento
A vitória do West Ham sobre o Burnley no sábado diminuiu a diferença para o Tottenham e os demais times acima dele na tabela. As equipes entre o 14º e o 18º lugar estão muito próximas, separadas por apenas seis pontos, e uma sequência ruim de resultados daqui até o final da temporada pode custar a uma delas a vaga na elite do futebol inglês na próxima temporada.
Wolves e Burnley parecem praticamente rebaixados, mas ainda há uma vaga em aberto para um time que se mantém na zona de rebaixamento. O West Ham é o time em melhor forma entre os clubes que lutam contra o rebaixamento, tendo vencido quatro dos seus últimos cinco jogos em todas as competições – sua única derrota foi contra o rival londrino Chelsea.
O Leeds saiu vitorioso contra o Forest na sexta-feira, em um confronto decisivo na luta contra o rebaixamento, e tem um bom retrospecto em casa, no Elland Road, o que deve ajudá-lo a se manter fora da zona de rebaixamento. O Forest de Sean Dyche tem trabalho a fazer e está apenas três pontos acima da zona de rebaixamento, mas vem apresentando um desempenho razoável nos últimos jogos.
Crystal Palace e Tottenham são os dois times que enfrentam a maior dificuldade para recuperar o ritmo. Os Eagles começaram a temporada voando, com uma longa sequência de 14 jogos invictos, mas viram seu desempenho e resultados despencarem. A saída do capitão Marc Guéhi dificultou a situação.
Arsenal pode "afundar" seu rival
O Newcastle viaja para o sul na noite de terça-feira, buscando aumentar o sofrimento de Thomas Frank. O dinamarquês pode ser demitido se os resultados continuarem ruins e, como Vicario bem sabe, evitar o rebaixamento se mostra um desafio muito difícil para o ex-técnico do Brentford.
O norte de Londres está profundamente dividido, e não poderia haver maior rivalidade entre Arsenal e Tottenham nesta temporada. Os rivais históricos do Tottenham parecem estar disparando na liderança da Premier League, e Mikel Arteta certamente gostaria de dar o golpe final na passagem de Frank, caso o técnico do Tottenham permaneça no cargo por mais tempo.
