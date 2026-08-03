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Luis Felipe Gonçalves

Gol de Endrick faz imprensa espanhola pressionar Mourinho no Real Madrid

Endrick
Real Madrid
J. Mourinho

Brasileiro marca na estreia da pré-temporada, divide opiniões na Espanha e aumenta pressão por mais espaço no elenco merengue

Endrick precisou de apenas um jogo para voltar aos holofotes no Real Madrid. O atacante brasileiro marcou no empate por 2 a 2 com a Fiorentina, em amistoso de pré-temporada, e teve sua atuação amplamente repercutida pela imprensa espanhola, que já cobra mais oportunidades para o ex-Palmeiras sob o comando de José Mourinho.

Recém-retornado do empréstimo ao Lyon, Endrick deu seu cartão de visitas logo na primeira partida da temporada. O gol recolocou o camisa 29 na disputa por uma vaga no ataque merengue e reacendeu o debate sobre seu papel no elenco para 2026/27.

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    Críticas por nervosismo

    Apesar de balançar as redes, o brasileiro não recebeu apenas elogios. O jornal As avaliou que Endrick demonstrou ansiedade excessiva em sua volta ao Real Madrid e apontou que isso comprometeu parte de sua atuação.

    "Endrick estava nervoso demais. Essa hiperatividade resultou em um gol, mas sua pressa e o desejo excessivo de agradar prejudicaram significativamente seu desempenho geral. Ao longo da partida, faltou-lhe refinamento, mas não faltou garra", publicou o diário.

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    Mourinho questionado

    Se o As adotou um tom mais crítico, o Marca fez o caminho oposto. O tradicional jornal espanhol elogiou a atuação do brasileiro e aproveitou para cobrar Mourinho, questionando se o treinador português ainda precisa de mais provas do potencial do atacante.

    "Mou, falando sério, Endrick não te convence?", escreveu o veículo.

    Na análise, o jornal destacou que o brasileiro parece ocupar apenas a terceira posição na disputa por uma vaga como centroavante, mas ressaltou que sua resposta continua sendo a mesma: fazer gols.

    "A primeira coisa que ele fez foi arregaçar as mangas e começar a trabalhar. O brasileiro quer convencer Mourinho e o clube, e só há uma maneira de fazer isso: marcar gols. Endrick não desiste de nenhuma bola, luta por todas e se entrega totalmente na pressão."

    O Marca ainda defendeu que o atacante merece uma oportunidade real na equipe principal, mesmo reconhecendo que a concorrência aumentou.

    "O atacante merece, no mínimo, uma chance real. Mas, neste momento, parece que terá muita dificuldade para consegui-la após a chegada de Espí. Enquanto isso, segue fazendo gols."

    Quem também aprovou a atuação foi o Mundo Deportivo, que vê Endrick como o principal substituto de Kylian Mbappé ao longo da temporada.

    "Endrick fez sua estreia na temporada e tudo indica que será o reserva de Mbappé sempre que o francês precisar descansar."

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    De saída do Real Madrid?

    Mesmo com o bom início na pré-temporada, o futuro de Endrick ainda está em aberto. A Roma realizou um primeiro contato para tentar contratar o atacante, mas o Real Madrid ainda não demonstrou interesse em negociar o brasileiro.

    O clube espanhol pretende aguardar o restante da preparação antes de tomar uma decisão definitiva. Mourinho quer observar o desempenho do atacante nos próximos amistosos antes de definir seu papel no elenco para a temporada.

    Além da equipe italiana, outros clubes europeus acompanham de perto a situação do brasileiro.

    Depois de passar seis meses emprestado ao Lyon, onde somou oito gols e nove assistências em 21 partidas, Endrick voltou ao Santiago Bernabéu em busca de mais espaço. A missão, porém, ficou mais complicada com a chegada do jovem Carlos Espí, contratado junto ao Levante para reforçar o setor ofensivo.

    O Real Madrid ainda disputará dois amistosos antes da estreia oficial em 2026/27: enfrenta o Deportivo La Coruña no dia 12 e o Schalke 04 no dia 16. A estreia na LaLiga está marcada para 22 de agosto, contra o Espanyol, e será mais uma oportunidade para Endrick tentar transformar o bom início de pré-temporada em minutos importantes sob o comando de Mourinho.

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