Gol de Endrick faz imprensa espanhola pressionar Mourinho no Real Madrid

Se o As adotou um tom mais crítico, o Marca fez o caminho oposto. O tradicional jornal espanhol elogiou a atuação do brasileiro e aproveitou para cobrar Mourinho, questionando se o treinador português ainda precisa de mais provas do potencial do atacante.
"Mou, falando sério, Endrick não te convence?", escreveu o veículo.
Na análise, o jornal destacou que o brasileiro parece ocupar apenas a terceira posição na disputa por uma vaga como centroavante, mas ressaltou que sua resposta continua sendo a mesma: fazer gols.
"A primeira coisa que ele fez foi arregaçar as mangas e começar a trabalhar. O brasileiro quer convencer Mourinho e o clube, e só há uma maneira de fazer isso: marcar gols. Endrick não desiste de nenhuma bola, luta por todas e se entrega totalmente na pressão."
O Marca ainda defendeu que o atacante merece uma oportunidade real na equipe principal, mesmo reconhecendo que a concorrência aumentou.
"O atacante merece, no mínimo, uma chance real. Mas, neste momento, parece que terá muita dificuldade para consegui-la após a chegada de Espí. Enquanto isso, segue fazendo gols."
Quem também aprovou a atuação foi o Mundo Deportivo, que vê Endrick como o principal substituto de Kylian Mbappé ao longo da temporada.
"Endrick fez sua estreia na temporada e tudo indica que será o reserva de Mbappé sempre que o francês precisar descansar."