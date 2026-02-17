As repetições televisivas mostraram que Vinicius reagiu a algo que Prestianni disse enquanto tinha a camisa sobre a boca, correndo imediatamente para o árbitro para relatar o incidente, o que levou o árbitro a interromper a partida. Durante vários minutos, o internacional brasileiro ficou sentado no banco enquanto o jogo estava interrompido, e o técnico Álvaro Arbeloa foi visto envolvido em uma conversa profunda com o ala. Mais tarde, Vinicius foi atingido no braço por um objeto atirado pela torcida. Não é a primeira vez que o jogador se envolve em incidentes com a torcida. O jogador de 25 anos já teve vários confrontos com torcedores na Espanha e, anteriormente, foi alvo de insultos racistas em várias ocasiões.

O zagueiro do Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, saiu em defesa de seu companheiro de equipe após o confronto, dizendo: “É repugnante. O que aconteceu esta noite é uma vergonha para o futebol. Arruinou a noite para a equipe”. O técnico Arbeloa ecoou as palavras do lateral, acrescentando: “Você tem que perguntar aos jogadores do Benfica, não é uma pergunta para mim. Acho que todos podem ver o que aconteceu. O que Vinny disse não é importante. O que posso dizer? É claro que temos que lutar contra esse tipo de atitude. Se não nos respeitamos uns aos outros, isso é um problema.”