Gol de Vinicius Jr causa atraso de 10 minutos, enquanto o astro do Real Madrid acusa jogador do Benfica de racismo na repescagem da Liga dos Campeões
Caos em Lisboa
Depois de ter marcado um golo brilhante, ultrapassando o guarda-redes, os jogadores e adeptos do Benfica ficaram irritados com as comemorações prolongadas de Vinicius junto à bandeira de canto. Ele foi confrontado por Nicolas Otamendi, da equipa da casa, enquanto os seus companheiros se envolveram em empurrões separados, tentando protegê-lo. O extremo acabou por receber um cartão amarelo por “comemoração excessiva”.
Quando parecia que a tensão havia diminuído e as duas equipes se preparavam para reiniciar o jogo, Vinicius correu até o árbitro para relatar algo que Prestianni havia dito a ele durante uma discussão, e o árbitro interrompeu o jogo para aplicar o protocolo contra o racismo. Enquanto isso, Vinicius sentou-se no banco do Real Madrid, recusando-se a continuar jogando.
Cenas desagradáveis se prolongam
Kylian Mbappe também ficou indignado com o que quer que tenha sido dito. Por fim, o árbitro fez um gesto com os braços cruzados para sinalizar o protocolo de incidentes racistas, introduzido pela FIFA em maio de 2024. O protocolo envolve um processo de três etapas para lidar com tais questões, sendo a primeira delas interromper o jogo. A partida acabou sendo retomada, mas somente após um atraso de 10 minutos. Um membro da comissão técnica do Benfica recebeu um cartão vermelho em meio a várias confusões em todo o campo, com o técnico do Aguias, José Mourinho, também envolvido ao tentar falar com Vinicius.
Não ficou claro o que foi dito
As repetições televisivas mostraram que Vinicius reagiu a algo que Prestianni disse enquanto tinha a camisa sobre a boca, correndo imediatamente para o árbitro para relatar o incidente, o que levou o árbitro a interromper a partida. Durante vários minutos, o internacional brasileiro ficou sentado no banco enquanto o jogo estava interrompido, e o técnico Álvaro Arbeloa foi visto envolvido em uma conversa profunda com o ala. Mais tarde, Vinicius foi atingido no braço por um objeto atirado pela torcida. Não é a primeira vez que o jogador se envolve em incidentes com a torcida. O jogador de 25 anos já teve vários confrontos com torcedores na Espanha e, anteriormente, foi alvo de insultos racistas em várias ocasiões.
O zagueiro do Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, saiu em defesa de seu companheiro de equipe após o confronto, dizendo: “É repugnante. O que aconteceu esta noite é uma vergonha para o futebol. Arruinou a noite para a equipe”. O técnico Arbeloa ecoou as palavras do lateral, acrescentando: “Você tem que perguntar aos jogadores do Benfica, não é uma pergunta para mim. Acho que todos podem ver o que aconteceu. O que Vinny disse não é importante. O que posso dizer? É claro que temos que lutar contra esse tipo de atitude. Se não nos respeitamos uns aos outros, isso é um problema.”
Mourinho vê vermelho enquanto o Real aproveita a vantagem
Mais tarde, Mourinho também foi expulso, recebendo dois cartões amarelos em rápida sucessão por protestar na linha lateral. Enquanto isso, a partida foi interrompida várias vezes devido aos jogadores do Real Madrid serem atingidos por objetos atirados pela torcida da casa. O ex-técnico do Madrid havia conversado com Vinicius durante o incidente, mas não conseguiu manter a calma pelo resto da partida. Ele agora perderá a partida de volta em Madri, e sua equipe terá que reverter o déficit de um gol sem ele.
