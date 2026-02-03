Goal.com
January transfer grades GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Manchester City é o "campeão" da janela de transferências e Douglas Luiz em busca de salvação no Aston Villa: o raio-x das contratações de janeiro no futebol europeu

Janeiro é notoriamente uma época ruim para os compradores, pois ninguém quer vender seus melhores jogadores no meio da temporada europeia. Existem, no entanto, exceções à regra

Alguns clubes precisam arrecadar fundos para equilibrar as contas, enquanto outros podem não ter outra opção a não ser se desfazer de um jogador insatisfeito que deixou claro que deseja se juntar a um time mais forte.

Na maioria dos casos, porém, obter um bom custo-benefício é difícil, como vimos na última janela de transferências. O Manchester City gastou quase 180 milhões de libras em seis jogadores no ano passado, e nenhum deles se mostrou um sucesso absoluto. 

É claro que isso não impedirá as equipes de gastarem muito dinheiro neste mês, buscando manter o bom momento ou dar a volta por cima na temporada. Por isso, a GOAL está mais uma vez aqui para avaliar as maiores negociações de janeiro sob a perspectiva dos dois clubes envolvidos e do próprio jogador...

  • Jeremy Jacquet Rennes 2025-26Getty Images

    2 de fevereiro: Jeremy Jacquet (Rennes para Liverpool, £ 60 milhões)

    Para o Rennes: Outra grande vitória para a fábrica de talentos criminalmente subestimada do Rennes! Jeremy Jacquet está prestes a se juntar à lista estelar do clube da Ligue 1 de graduados da academia que se tornaram estrelas globais, que inclui Raphinha, Eduardo Camavinga, Ousmane Dembele, Desire Doué e Jérémy Doku. Chelsea e Manchester United estavam entre os interessados na assinatura do jovem de 20 anos neste mês, mas o Liverpool venceu a corrida, concordando em pagar £ 60 milhões para tê-lo em Anfield. Isso é uma grande quantia considerando a falta de experiência de Jacquet no mais alto nível, e o Rennes se saiu bem ao conseguir vender o jovem atleta e, ao mesmo tempo, permanecer com ele em seu elenco até o final da temporada enquanto busca a qualificação europeia. O francês agora está prestes a partir em alta como uma das maiores histórias de sucesso do clube. Nota: A

    Para o Liverpool: Arne Slot está precisando desesperadamente de reforços no coração da defesa, com Ibrahima Konaté prestes a sair ao fim da temporada como agente livre e a contratação de 2025, Giovanni Leoni, enfrentando um longo caminho de volta da cirurgia do LCA. Encontrar suporte extra para Virgil van Dijk e Joe Gomez era uma prioridade para o Liverpool, e Jacquet é o homem ideal para o trabalho, apesar de sua idade. Os Reds estão pagando uma taxa alta pelo jogador da seleção francesa sub-21, mas ele tem o potencial de compensá-la rapidamente e se tornar um novo herói de longo prazo em Anfield. Jacquet tem todas as características de um zagueiro de primeira classe, com a velocidade e força para dominar os adversários e a habilidade de passe para fazer uma grande diferença no jogo de construção do Liverpool. Nota: B-

    Para Jacquet: Esta é indiscutivelmente uma mudança dos sonhos para Jacquet, mas que vem com uma grande dose de pressão. Não está claro se ele está pronto para isso, dado que ele só emergiu como titular regular pelo Rennes nesta temporada. Ele poderia ter se beneficiado de mais um ano em sua terra natal para aperfeiçoar suas habilidades antes de dar o próximo passo. Dito isso, oportunidades de se juntar a uma das elites da Europa não surgem todos os dias, e ninguém pode culpá-lo por sair cedo. Jacquet também demonstrou maturidade ao optar pelo Liverpool em vez do Chelsea, tendo supostamente se preocupado com o tempo de jogo em um elenco abarrotado em Stamford Bridge. Slot dará a Jacquet os minutos de que ele precisa para continuar progredindo e se posicionar para uma convocação para a seleção principal da França. Nota: B+

  • Jorgen Strand Larsen Crystal Palace GFXGetty/GOAL

    2 de fevereiro: Jorgen Strand Larsen (Wolves para Crystal Palace, £ 48 milhões)

    Para o Wolves: Trabalho excepcional! Strand Larsen foi uma revelação para o Wolves na última temporada, e por isso o Newcastle ofereceu £ 55 milhões pelo atacante na última janela de meio de ano. Tendo já perdido Matheus Cunha para o Manchester United, a diretoria do Wolves achou que não podia se dar ao luxo de deixar Strand Larsen sair também – o que acabou sendo um erro, dado o seu fraco desempenho nesta temporada (apenas um gol em 19 jogos na Premier League). Portanto, o fato de o Wolves ainda ter conseguido £ 50 milhões por um atacante cujo valor real provavelmente é metade disso é realmente incrível. Contanto que o dinheiro arrecadado seja investido no elenco, Strand Larsen não fará falta – e certamente não para os torcedores que estavam extremamente frustrados com suas atuações nesta temporada. Nota: A-

    Para o Palace: Uma grande aposta. O Palace claramente precisava contratar um atacante, já que Jean-Philippe Mateta está ansioso para deixar o Selhurst Park antes do fim da janela de transferências, e Strand Larsen mostrou que pode marcar gols na Premier League – ou, pelo menos, mostrou durante a temporada 2024/25. No entanto, £ 50 milhões é uma quantia obscena para um jogador que pode brilhar apenas por uma temporada. Afinal, embora Strand Larsen tenha marcado seis gols em todas as competições nesta temporada, metade desses gols foram contra o Shrewsbury Town, da League Two. Claro, aos 25 anos, ele ainda tem espaço para evoluir e Oliver Glasner poderia ajudá-lo a atingir seu potencial máximo, mas não podemos esquecer que o austríaco sairá no final da temporada – se não antes. O Palace está claramente fazendo o possível para salvar uma temporada que corre sério risco de ir por água abaixo e Strand Larsen pode muito bem voltar a marcar em um time muito mais forte do que o Wolves – mas eles inquestionavelmente pagaram caro demais por ele. Nota: C

    Para Strand Larsen: Uma mudança de ares bem-vinda. Após uma temporada de estreia brilhante no Wolves, Strand Larsen foi alvo de muitas críticas durante a péssima primeira metade da temporada de sua equipe. A sensação era de que ele não estava mais rendendo o seu melhor, após a decepção com a recusa do clube em vendê-lo para o Newcastle no ano passado. É difícil imaginar que ele tenha se entregado de propósito, mas não há dúvida de que ele pode ter deixado seu nível cair inconscientemente. Seja qual for a verdade, Strand Larsen agora tem uma excelente oportunidade de voltar a marcar gols em uma equipe que geralmente cria muitas chances. O Palace pode não ser um clube tão grande quanto o Newcastle, mas este ainda é o tipo de transferência que ele precisava para se colocar no estado de espírito certo antes da campanha da Noruega na Copa do Mundo. Nota: B+

  • Ademola Lookman Atletico Madrid GFXGetty/GOAL

    2 de fevereiro: Ademola Lookman (Atalanta para Atlético de Madrid, € 35 milhões)

    Para a Atalanta: Esta não é a maneira que a Atalanta esperava se despedir de um homem que será lembrado como uma lenda moderna em Bérgamo. Eles deveriam ter vendido Lookman quando o Atlético demonstrou interesse pela primeira vez no ano passado, já que o valor do atacante nigeriano ainda estava no auge após uma temporada de 20 gols marcados. Em vez disso, eles estão o vendendo por uma modesta taxa de € 35 milhões, o que reflete a queda significativa de produtividade de Lookman nos últimos seis meses. Ninguém foi mais importante para o sucesso da Atalanta na Liga Europa em 2024 ou para a sua corrida até o terceiro lugar na Série A na última temporada do que Lookman, e eles deviam ao atacante ajudá-lo a alçar voos muito mais cedo, com a teimosia agora voltando para mordê-los. Nota: D-

    Para o Atlético: Diego Simeone finalmente conseguiu seu jogador, e por um preço de barganha. Lookman pode oferecer ao Atlético algo diferente no último terço com seu drible eletrizante e habilidade mortal de finalização com ambos os pés, o que eles precisam desesperadamente após um empate sem gols com o Levante na última partida na La Liga, e seu histórico de desempenhos brilhantes decisivos em competições europeias pode se provar vital se os homens de Simeone querem chegar às fases finais da Liga dos Campeões. Foi sugerido que Lookman mostrou sinais de declínio nesta temporada, mas suas atuações magníficas pela Nigéria na Copa das Nações Africanas aliviaram significativamente esses medos, e Simeone estará confiante de que pode ajudar o jogador de 28 anos a redescobrir sua melhor forma no nível de clubes. Nota: B+

    Para Lookman: Concluir uma mudança para uma equipe com ambições realistas de grandes troféus após um início de campanha tão decepcionante representa uma sorte para Lookman. Ele está deixando a Atalanta com apenas dois gols na Série A em 2025/26, e ficará extremamente aliviado de que o Atlético não esfriou seu interesse em seus serviços. Sempre há dúvidas quando um atacante talentoso se junta ao Atlético devido ao estilo defensivo de Simeone, mas Lookman pode ser um sucesso à la Julian Álvarez em vez de um fracasso como Thomas Lemar ou Jackson Martinez. O ex-jogador do Fulham e RB Leipzig caiu em pé e agora deve provar que pertence ao topo. Seria uma grande surpresa se ele não chegasse a Madri totalmente motivado para começar com o pé direito. Nota: A-

  • Douglas Luiz Aston Villa 2025-26Getty Images

    27 de Janeiro: Douglas Luiz (Juventus para Aston Villa, empréstimo)

    Para a Juventus: Um grande impulso. Luiz é considerado uma das piores contratações da história da Juve, um terrível desperdício de dinheiro que teve um papel importante na decisão da diretoria Bianconeri de demitir Cristiano Giuntoli como diretor esportivo do clube em junho passado. Naquele estágio, eles também estavam fazendo tudo ao seu alcance para se desfazer do meio-campista, que não conseguiu marcar ou dar uma única assistência em 27 aparições durante a campanha 2024/25. No final, o Nottingham Forest concordou em levar Douglas Luiz por empréstimo em agosto passado com uma obrigação condicional de concretizar o negócio de forma permanente no final da temporada. No entanto, o brasileiro não teve impacto algum no City Ground, o que significava um risco real da Juve ter que trazer o brasileiro de volta até que seu antigo clube apareceu. A Velha Senhora agora estará rezando para que Douglas Luiz consiga convencer o Villa - ou alguém mais - a tirá-lo de suas mãos nesta janela. Nota: C

    Para o Villa: Um claro sinal de seu desespero. O Villa está em terceiro lugar na Premier League e a apenas quatro pontos do líder Arsenal, significando que têm uma chance externa de ganhar seu primeiro campeonato inglês desde 1981. O problema, porém, é que acabaram de perder três meio-campistas-chave - Boubacar Kamara, Youri Tielemans e John McGinn - por lesões de variados graus de gravidade. A situação foi ainda mais complicada pelas questões contínuas do clube com os Regulamentos de Lucro & Sustentabilidade (PSR) da Premier League, o que significa que eles não estão em posição de gastar muito dinheiro no mercado de transferências. Daí a decisão de levar Luiz por empréstimo. Os fatos de que o jogador de 27 anos preferiu voltar ao Villa a se juntar ao Chelsea no passado — demonstrando certa lealdade — e de que ele conhece o clube dão a chance de ele voltar ao seu melhor sob o comando de Unai Emery. Infelizmente, vimos poucas evidências nos últimos 18 meses que sugiram que um retorno ao Villa resultará em um retorno à boa forma. Nota: D+

    Para Luiz: Um grande movimento, dado que ele não fez nada para merecê-lo. A carreira de Douglas Luiz entrou em queda livre desde que deixou o clube no meio de 2024. Problemas persistentes de lesão não ajudaram, mas mesmo quando estava totalmente em forma, ele se apresentou de maneira atroz na Juve e perdeu seu lugar na seleção brasileira como resultado. Seus problemas de aptidão não desapareceram no Forest também, o que significa que parece haver pouca chance de ele começar com o pé direito em sua segunda passagem pelo Villa. Ainda assim, Douglas Luiz tem muito a jogar até o final da temporada. Ele precisa desesperadamente que este movimento funcione e não apenas em termos de esperanças para aparecer na Copa do Mundo. Sua carreira na elite do futebol está praticamente em jogo. Mas ele, sem dúvida, sentirá que não há ninguém melhor do que Emery para ajudá-lo a salvá-la. Nota: A

  • Dro Fernandez PSG 2025-26Getty Images

    27 de janeiro: Dro Fernandez (Barcelona para Paris Saint-Germain, € 8 milhões)

    Para o Barcelona: Absolutamente irritante. Fernandez está nos registros do Barça desde 2022 e eles tinham esperanças incrivelmente altas para um jogador que completou apenas 18 anos no início deste mês. Hansi Flick estava particularmente empenhado no futuro de Fernandez, tendo o incluído na turnê de pré-temporada da equipe principal no Japão e na Coreia do Sul antes de lhe dar sua estreia competitiva no confronto de La Liga com a Real Sociedad, no dia 28 de setembro. O técnico do Barça ficou, assim, atordoado quando Fernandez o informou que sentia que seu desenvolvimento seria melhor servido ao se mudar para o Paris Saint-Germain. Enquanto isso, o presidente do clube, Joan Laporta, chamou toda a situação de "desagradável", especialmente porque os catalães receberão apenas € 8 milhões por um graduado da La Masia tão bem avaliado. Esta é a natureza do jogo, é claro, e o Barça no passado também adquiriu jogadores promissores por uma ninharia, mas isso não torna essa pílula amarga mais fácil de engolir. Nota: F

    Para o PSG: Outro roubo satisfatório. O PSG tem feito bastante o hábito de afastar jogadores de alto perfil do Barcelona nos últimos anos, além de terem contratado Lionel Messi após o término do seu contrato com os catalães em 2021. Este negócio, no entanto, é mais reminiscente da aquisição de Xavi Simons, na época com 16 anos, em 2019. Claro, Simons não acabou se tornando uma estrela no Parc des Princes, mas o holandês acabou rendendo muito dinheiro ao PSG por meio de taxas de transferência. Fernandez pode acabar fazendo o mesmo, especialmente porque há a considerável dúvida sobre se ele terá mais tempo de jogo em Paris do que em Barcelona. Nota: B+

    Para Fernandez: Uma mudança audaciosa. Fernandez fez cinco aparições nesta temporada por, argumentavelmente, o time mais empolgante do futebol mundial, e com a promessa de mais por vir nas próximas semanas, meses e anos. Como resultado, sua decisão de se mudar para o PSG enviou ondas de choque pelo Camp Nou. Obviamente, pode-se entender por que Fernandez sentiu que poderia ser difícil para ele entrar no time titular de Flick, dado que muitos dos jogadores à sua frente na hierarquia não são muito mais velhos do que ele. Mas por que ir para o PSG de todos os clubes? Os parisienses têm um grupo de atacantes ainda mais jovem - e talvez ainda mais talentoso - do que o Barça. E ainda tem o fato de que o PSG não é o mesmo clube obcecado por estrelas que era quando Simons se juntou sete anos atrás. Sua nova estratégia de transferência está focada quase exclusivamente em recrutar talentos emergentes, e eles não têm nenhum receio de dar oportunidades a jovens de jogarem, mesmo nos jogos mais importantes. No entanto, se nomes como Bradley Barcola são obrigados a aceitar papéis de rotação no PSG, quantos minutos Fernandez verá nesta fase de seu desenvolvimento? O adolescente claramente tem uma enorme fé em sua própria habilidade, mas não podemos deixar de sentir que ele foi mal aconselhado. Nota: C-

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LENSAFP

    21 de janeiro: Ethan Nwaneri (Arsenal para Marselha, empréstimo)

    Para o Arsenal: Uma jogada inteligente. Mikel Arteta está bem ciente do talento de Nwaneri, mas a verdade é que o espanhol não precisa do jovem no momento. O elenco do Arsenal está tão forte nesta temporada que até mesmo jogadores experientes, contratados por milhões de libras, estão com dificuldades para conseguir um lugar no banco de reservas, quanto mais uma vaga no time titular. Portanto, emprestar Nwaneri até o final da temporada faz todo o sentido, principalmente porque o jovem poderia se beneficiar enormemente trabalhando com Roberto De Zerbi. Os Gunners também poderiam arrecadar cerca de £ 3 milhões se determinadas metas de jogos forem atingidas, o que não é nada mal para um empréstimo. Nota: B+

    Para o Marseille: Uma adição intrigante a um time empolgante. O Marseille pode estar apenas em terceiro lugar na Ligue 1 nesta temporada - atrás do Paris Saint-Germain e, surpreendentemente, do Lens - mas é o time com o melhor ataque da competição, com 41 gols em 18 jogos. Nesse sentido, eles não precisam necessariamente de outro atacante. No entanto, Nwaneri, de 18 anos, é um talento extraordinário - ele provou isso na temporada passada, marcando nove gols em todas as competições pelo Arsenal - e comenta-se que De Zerbi acredita que o jogador da seleção inglesa sub-21 pode adicionar uma nova dimensão ao ataque do time. A única pena é que não haja opção de compra incluída no contrato de empréstimo. Nota: B

    Para Nwaneri: Uma transferência muito empolgante, mesmo que seja apenas temporária. Marselha é uma cidade incrível, o Stade Vélodrome é um estádio fantástico e o time de De Zerbi é um prazer de assistir em alguns momentos. Há grandes chances, então, de que Nwaneri se divirta muito na costa sul da França, principalmente porque jogará ao lado de craques como Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixão e Mason Greenwood. Claro, a presença de tantos atacantes talentosos no Vélodrome significa que Nwaneri não vai entrar direto para o time titular, mas com certeza terá mais tempo de jogo em Marselha do que teria no Arsenal até o final da temporada. Nwaneri também merece crédito por fazer uma mudança tão ousada em uma idade tão jovem e, independentemente do que aconteça, isso deve se provar uma experiência de aprendizado muito útil que provavelmente aumentará suas chances de se tornar um titular no Emirates em breve.  Nota: A

  • Girona FC v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    20 de janeiro: Marc-Andre ter Stegen (Barcelona para Girona, empréstimo)

    Para o Barcelona: Um primeiro passo significativo para reduzir a folha salarial de Ter Stegen. Dadas as suas tentativas contínuas de equilibrar as contas, o Barça certamente teria preferido vender o seu capitão durante a janela de transferências para se aproximar ainda mais do cumprimento integral das normas financeiras da La Liga, e certamente ficou desapontado com o fato do interesse do West Ham não ter se materializado numa proposta concreta. No entanto, o Girona concordou, pelo menos, em cobrir parte do salário de Ter Stegen e a esperança é que, se o alemão tiver um bom desempenho pelos rivais catalães, isso resulte numa transferência definitiva no fim desta temporada– e se não for para o Estadi Montilivi, então para outro clube. Nota: C-  

    Para o Girona: Momento estranho, à primeira vista. Depois de uma primeira metade de temporada difícil, o Girona finalmente encontrou seu ritmo, vencendo três jogos seguidos no campeonato e mantendo o placar zerado nas duas últimas partidas. No entanto, embora os catalães tenham subido para a 11ª posição na tabela, ainda estão apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento e, o mais importante, continuam com a pior defesa da La Liga. Ter Stegen certamente poderia ajudar nesse aspecto. Ele teve muitos problemas com lesões nos últimos anos, mas continua sendo um excelente goleiro com tremendas qualidades de organização. Se estiver totalmente recuperado, Ter Stegen deve se provar uma melhoria em relação a Paulo Gazzaniga. Nota: B

    Para Ter Stegen: Uma queda vertiginosa. Há apenas 18 meses, Ter Stegen era o capitão e o indiscutível número 1 do Barcelona. No entanto, ele perdeu quase toda a temporada 2024/25 devido a uma ruptura no tendão patelar e tudo mudou para ele durante esse longo período de afastamento. A contratação emergencial de Wojciech Szczesny impressionou o suficiente na ausência de Ter Stegen para garantir uma extensão de contrato, enquanto o Barça aproveitou uma cláusula de rescisão ridiculamente baixa no contrato de Joan García, do Espanyol, para trazer o melhor goleiro de La Liga no início da temporada. Consequentemente, Ter Stegen passou de primeira para terceira opção e, após ser afastado por outra lesão (desta vez nas costas), perdeu ainda mais espaço no Barça durante uma amarga disputa relacionada ao registro de jogadores, que o levou a perder temporariamente a faixa de capitão. Hansi Flick lhe deu uma oportunidade na Copa do Rei pouco antes da virada do ano, mas era óbvio que, se Ter Stegen quisesse ter alguma chance de ser convocado pela Alemanha para a Copa do Mundo, precisaria encontrar um novo clube neste mês. Uma transferência para o Girona, portanto, faz sentido para um jogador que nunca quis realmente deixar o Barcelona. Ele terá que sair eventualmente, é claro, mas pelo menos agora se colocou em posição de lembrar ao mundo todo o seu valor. Nota: B

  • Marc Guehi Man CityManchester City

    19 de janeiro: Marc Guéhi (Crystal Palace para Manchester City, £ 20 milhões)

    Para o Crystal Palace: Uma saída decepcionante, mas inevitável. O Palace estava disposto a deixar Guehi ir para o Liverpool no início da temporada, mas o técnico Oliver Glasner vetou o negócio no último dia da janela de transferências, pois o clube não conseguiu encontrar um substituto à altura. Como o zagueiro ainda se recusava a renovar um contrato que já estava em seus últimos seis meses, os Eagles não tiveram outra opção a não ser vender um de seus jogadores mais valiosos antes de perdê-lo de graça no final da temporada. Ainda assim, é um grande revés para o Palace. O único ponto positivo é que, pelo menos desta vez, eles têm algumas semanas para encontrar um sucessor digno, mas Guéhi era muito mais do que um zagueiro. Ele era o líder da equipe e sua saída no meio da temporada (e por uma pechincha, considerando o contexto geral) praticamente acaba com qualquer esperança que o Palace tivesse de se classificar para uma competição europeia novamente nesta temporada. Avaliação: D

    Para o Manchester City: Mais uma pechincha! Há um ano, o City gastou uma fortuna em jogadores com potencial – e não deu certo. Desta vez, trouxeram dois atletas experientes da Premier League por menos de £ 100 milhões, e Guéhi deve ter um impacto tão imediato no Etihad quanto Antoine Semenyo – principalmente porque Pep Guardiola está com falta de zagueiros (embora apenas por enquanto!). Além de ser um zagueiro formidável, Guéhi também é um profissional fantástico, o que significa que ele deve se provar uma excelente adição, tanto dentro quanto fora de campo. Foi a cereja no bolo para coroar o City como vencedor da janela de inverno – e o fato de ter superado o rival de longa data, o Liverpool, na disputa por dois jogadores só tornará o sucesso ainda mais doce para os torcedores do clube. Avaliação: A+

    Para Guéhi: Um salto de qualidade que levou muito tempo para acontecer. Guéhi pode ter surgido nas categorias de base do Chelsea, mas nunca chegou a jogar pela equipe principal dos Blues e só depois de um empréstimo bem-sucedido ao Swansea City é que teve sua primeira experiência na Premier League com o Crystal Palace. O jogador da seleção inglesa escreveu seu nome na história do Selhurst Park ao capitanear o clube rumo ao seu primeiro grande título e foi merecidamente elogiado pela maneira como continuou se dedicando ao máximo pelo Palace - mesmo após o fracasso catastrófico de sua transferência para o Liverpool no meio de 2025. Guéhi certamente assumiu um risco ao se juntar ao City em ano de Copa do Mundo - e não podemos esquecer que ainda aguardamos o veredicto do caso do clube relacionado às regulamentações financeiras da Premier League. No entanto, ele entrará direto para o time titular, já que Ruben Dias, Josko Gvardiol e John Stones estão todos afastados por lesão, e provavelmente será preciso algo especial para tirá-lo do time. Guéhi mostrou na Eurocopa de 2024 que tem potencial para se tornar um dos melhores zagueiros do mundo, e Guardiola lhe proporcionou a plataforma perfeita para atingir todo o seu potencial. Avaliação: A

  • Tottenham Hotspur v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    14 de janeiro: Conor Gallagher (Atlético de Madrid para Tottenham, £ 35 milhões)

    Para o Atlético: O resultado ideal. O Atlético aceitou, ainda que a contragosto, a oferta do Aston Villa de contratar Gallagher por empréstimo com opção de compra, mas a proposta de £ 35 milhões do Tottenham à vista foi como um presente dos céus, já que esse dinheiro pode ser imediatamente reinvestido no elenco de Diego Simeone. Gallagher certamente não decepcionou no Metropolitano. Como esperado, jogou com a intensidade e a paixão que o tornaram querido pelo seu notoriamente agressivo treinador argentino. Mas ele havia se tornado nada mais do que um jogador útil para o rodízio de jogadores nesta temporada, uma opção decente vinda do banco – como comprovam suas apenas quatro partidas como titular na La Liga. Portanto, o fato de o Atlético ter recuperado o que pagou ao Chelsea por ele há 18 meses só pode ser considerado um bom negócio. Classificação: B

    Para o Tottenham: Uma adição oportuna. O Spurs já estava com poucos jogadores no meio-campo mesmo antes de Rodrigo Bentancur sofrer um problema no tendão que deve mantê-lo fora de ação por pelo menos dois meses, então conseguir Gallagher representa um grande impulso para o pressionado Thomas Frank. O inglês é comprovado na Premier League e deve ser capaz de entrar diretamente na formação inicial. O Spurs também merece crédito por fechar o negócio tão rapidamente, dado que eles têm visto bastante transferências serem sequestradas nas últimas temporadas devido à sua famosa hesitação e parcimônia. Classificação: B

    Para Gallagher: Um bem-vindo retorno a Londres. Que Gallagher nunca quis deixar o Chelsea é de conhecimento comum. Ele foi forçado a deixar um clube com uma abordagem francamente ridícula ao mercado de transferências e os torcedores ficaram muito tristes ao vê-lo partir. Agora, eles estarão seriamente frustrados em vê-lo atuando pelo rival da cidade, especialmente porque Gallagher tem todas as chances de causar um grande impacto no Tottenham. Afinal, ele ainda tem apenas 25 anos, o que significa que seus melhores anos estão por vir - e ele estará incrivelmente determinado a começar com tudo com a Copa do Mundo agora a menos de cinco meses de distância. É certo que voltar à seleção inglesa não será fácil à luz da atmosfera tóxica no Tottenham no momento, mas suas chances de fazê-lo foram dramaticamente melhoradas ao trocar o banco do Atleti pela linha inicial do Spurs. Classificação: A-

  • Joao Cancelo Barcelona 2025-26Getty Images

    13 de janeiro: João Cancelo (Al-Hilal para Barcelona, empréstimo)

    Para o Al-Hilal: Não era o que esperavam depois de investir tanto dinheiro em Cancelo. Lembrem-se, o Al-Hilal pagou 25 milhões de euros ao Manchester City pelo zagueiro português há pouco mais de 18 meses, oferecendo-lhe também um contrato de três anos no valor de 15 milhões de euros por ano. Infelizmente, Cancelo provou ser um desperdício colossal de dinheiro, com sua passagem por Riade marcada por lesões e atuações ruins. De fato, não demorou muito para o novo técnico, Simone Inzaghi, perceber que não podia contar com o jogador de 31 anos – e é por isso que Cancelo não joga na Liga Saudita desde setembro. Uma saída na janela de transferências de inverno era, portanto, uma formalidade, e embora Inzaghi sem dúvida preferisse vê-lo na Inter de Milão, visto que os Nerazzurri se ofereceram para enviar um de seus jogadores na direção oposta, o Al-Hilal provavelmente ficará feliz que o Barcelona tenha concordado em cobrir parte do salário de Cancelo.  Nota: D

    Para o Barcelona: Uma solução provisória razoável para o seu dilema defensivo. O técnico Hansi Flick esperava que o Barça contratasse um zagueiro de qualidade neste mês, mas os contínuos problemas de fluxo de caixa dos catalães dificultaram isso. No entanto, a contratação de Cancelo ajuda indiretamente, pois significa que Flick tem uma opção para a lateral direita caso precise deslocar Jules Koundé para o centro. Claro, o jogador formado na base do Benfica também pode atuar na lateral esquerda, então, embora haja preocupações com sua forma física (bem como sua propensão a ser pego fora de posição repetidamente!), Cancelo pelo menos oferece a Flick uma cobertura valiosa na defesa, além de ser mais do que capaz de jogar mais avançado, se necessário. Nota: C

    Para Cancelo: Um retorno inesperado ao "primeiro escalão" para um jogador talentoso, porém com algumas falhas. A carreira de Cancelo no mais alto nível parecia ter chegado ao fim quando ele se transferiu para o Oriente Médio, após seu empréstimo ao Barça não ter resultado em uma transferência definitiva. E, além de algumas boas atuações por Portugal, ele fez muito pouco desde que se juntou ao Al-Hilal para sugerir que é capaz de recuperar a ótima forma que o tornou um jogador tão popular no Etihad antes de perder espaço com Pep Guardiola. Cancelo, portanto, ficará muito feliz por ter conseguido retornar à Catalunha, visto que realmente gostou de sua temporada anterior no Barça. Nota: A

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-EXETERAFP

    9 de janeiro: Antoine Semenyo (Bournemouth para Manchester City, £ 65 milhões)

    Para Bournemouth: O fim de qualquer chance remota que os Cherries tivessem de se classificar para a Europa. O Bournemouth teve um início de temporada brilhante – graças, em grande parte, à forma sensacional de Semenyo – mas uma sequência de 11 jogos sem vencer os fez despencar na tabela. Além disso, se não fosse por Semenyo, essa má fase não teria chegado ao fim contra o Tottenham na quarta-feira. Portanto, agora há poucas chances de o time de Andoni Iraola voltar à disputa por uma vaga entre os seis primeiros, ou mesmo ter uma boa campanha na copa, sem seu melhor jogador – principalmente porque o substituto mais óbvio, Brennan Johnson, decidiu se juntar ao Crystal Palace. Claro, analisando esse negócio de uma perspectiva puramente financeira, não se pode deixar de elogiar mais uma vez o modelo de negócios do Bournemouth. É verdade que teria sido bom se a cláusula de rescisão refletisse melhor o verdadeiro valor de mercado de Semenyo, mas, mesmo assim, o clube gerou um lucro enorme com mais um jogador contratado por uma ninharia (10 milhões de libras, para ser preciso). Ainda assim, perder Semenyo no meio da temporada é um golpe duro para Iraola, que agora terá que olhar com apreensão para os times abaixo do Bournemouth na tabela, em vez dos que estão acima. Nota: B

    Para o City: Uma contratação muito satisfatória, visto que quase todos os outros membros do "Big Six" da Premier League estavam interessados em Semenyo. Alguns questionaram exatamente onde o jogador de 25 anos se encaixará no time de Pep Guardiola, com Rayan Cherki, Phil Foden e Jeremy Doku entre os que disputam vagas no time titular. Mas, embora o técnico catalão tenha uma abundância de opções no ataque, ele não tem outro ponta com a mesma combinação de velocidade, habilidade e, principalmente, físico como Semenyo. A chegada do ganês também deve resultar na saída de Oscar Bobb e, provavelmente, de Savinho durante o verão. Mesmo que o City não recupere nenhum dinheiro com vendas, Semenyo ainda pode se provar uma pechincha, como um jogador versátil e experiente na Premier League, com seus melhores anos pela frente. Nota: A

    Para Semenyo: Uma ascensão de nível totalmente merecida. Semenyo sofreu uma série de contratempos durante a adolescência, mas sempre acreditou ser capaz de chegar ao topo, e agora chegou lá graças ao seu talento natural e à sua incrível dedicação. Aliás, o simples fato de ter deixado o Bournemouth com os melhores votos de todos no clube diz tudo o que você precisa saber sobre ele. Há claramente uma chance de ele conquistar um grande troféu nos seus primeiros seis meses no Etihad (mesmo que suspeitemos que o título da Premier League já esteja perdido!), mas não estamos 100% convencidos de que esta seja a escolha certa para Semenyo. Para começar, o Liverpool parecia uma opção melhor para o sucessor óbvio de longo prazo de Mohamed Salah, mas a verdadeira preocupação reside na incerteza em torno do City. Crescem as especulações de que Guardiola — sem dúvida um fator importante na decisão de Semenyo — deixará o cargo de treinador antes do término de seu contrato em 2027. Além disso, existe a possibilidade de o clube ser severamente punido por supostas 115 violações das normas financeiras da Premier League. Portanto, embora Semenyo inquestionavelmente tenha talento para brilhar no City, esta transferência está longe de ser isenta de riscos. Nota: B+

  • Crystal Palace v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    2 de janeiro: Brennan Johnson (Tottenham para Crystal Palace, £ 35 milhões)

    Para o Spurs: Uma venda estranha em certo sentido. Johnson foi o artilheiro do Tottenham na última temporada, o único jogador a atingir dois dígitos em gols na Premier League e o autor do gol da vitória na histórica final da Liga Europa contra o Manchester United. No entanto, pouco mais de seis meses após aquela noite memorável em Bilbao, Johnson foi dispensado – apesar de ter contribuído com mais gols em todas as competições nesta temporada (quatro) do que o jogador que efetivamente tomou seu lugar no time do Tottenham, Mohammed Kudus (três). A verdade é que o clube não teve outra opção a não ser se desfazer de um de seus ativos mais valiosos, já que Thomas Frank claramente não considerava o galês tão bom quanto seu antecessor, Ange Postecoglou. Para ser justo com o dinamarquês, Johnson definitivamente tem seus defeitos: para um ponta, ele não é bom no mano a mano e frequentemente desaparece durante as partidas. O valor da venda também é bom (a quarta maior da história do Spurs), mas não há dúvida de que o clube pode se arrepender de vender Johnson, principalmente se Frank não terminar a temporada... Nota: B-

    Para o Palace: A possibilidade de uma jogada de mestre. O Palace teve um início de temporada sensacional, mas competir em três frentes até a eliminação na Copa da Liga Inglesa em 23 de dezembro cobrou um preço alto de um elenco que, segundo o técnico Oliver Glasner, sempre careceu de opções. Johnson deve ajudar nesse aspecto. O jogador de 24 anos, sem dúvida, tem qualidade para conquistar um lugar no time titular, já que oferece o tipo de poder de fogo que o Palace tanto precisou nesta temporada. É verdade que 35 milhões de libras representam um investimento considerável para um clube com os recursos limitados do Palace, mas a aposta mais segura é que Glasner fará bom uso de um atacante com velocidade impressionante. Nota: B+

    Para Johnson: A decisão certa dadas as circunstâncias. Johnson, sem dúvida, teria preferido ficar no Spurs, mas apenas se estivesse jogando regularmente – o que não acontecia, e isso representava um grande problema para um jogador da seleção galesa que buscava estar em plena forma para os playoffs da Copa do Mundo em março. Claro, não há garantias de que ele entraria direto para o time do Crystal Palace – enquanto que, se tivesse optado por se transferir para o Vitality Stadium, teria assumido imediatamente o lugar de Antoine Semenyo no Bournemouth. No entanto, Glasner estava lhe oferecendo a oportunidade de jogar em um time empolgante que costuma criar muitas chances em transições rápidas – além de uma chance real de conquistar um título europeu pela segunda temporada consecutiva. Considerando também o fato de que ele nem precisa sair de Londres, Johnson parece estar em uma ótima posição para se adaptar perfeitamente ao seu novo ambiente em Selhurst Park. Nota: A

  • Niclas Fullkrug AC Milan 2025-26Getty Images

    2 de janeiro: Niclas Fullkrug (West Ham para Milan, empréstimo)

    Para o West Ham: O primeiro passo para, com sorte, recuperar parte dos 27 milhões de libras desperdiçados com Fullkrug há 18 meses. Para ser justo com os Hammers, parecia uma boa ideia na época. Fullkrug era um jogador da seleção alemã que havia acabado de ter um papel importante na campanha do Borussia Dortmund até a final da Liga dos Campeões. No entanto, ele foi assolado por problemas de lesão e, mesmo quando estava em forma, parecia muito abaixo do seu nível e, portanto, provou ser dolorosamente ineficaz. A esperança agora é que Fullkrug se mantenha saudável por tempo suficiente em Milão para convencer o clube italiano a exercer a opção de compra durante o verão. Nota: C

    Para o Milan: Uma contratação intrigante, mas que reflete a situação atual em San Siro. É verdade que o Milan está com dificuldades financeiras. O time também sofre com a falta de opções no ataque, com Santiago Giménez fora por mais três ou quatro meses, e há rumores de que Christopher Nkunku, que vem apresentando um desempenho abaixo do esperado, será vendido na janela de transferências de inverno. Por isso, o técnico Massimiliano Allegri tem utilizado Christian Pulisic e Rafael Leão no ataque nesta temporada (quando este último está disponível). No entanto, Fühlkrug não parece ser a solução ideal, considerando seus próprios problemas com lesões e seu péssimo desempenho na Premier League (três gols em 26 jogos). Ainda assim, Allegri provavelmente argumentará que ele poderia, pelo menos, oferecer ao time uma opção decente para o ataque vinda do banco. Nota: D+

    Para Fullkrug: O Natal chegou atrasado! Não havia a menor possibilidade de Fullkrug sequer sonhar em terminar no líder do campeonato italiano, depois de mais uma vez ter um desempenho tão ruim no West Ham durante uma primeira metade de temporada fragmentada para o frágil atacante – então seu agente provavelmente merece um aumento. Claro, Fullkrug teria todo o direito de apontar que não é o primeiro atacante a fracassar no West Ham – e provavelmente não será o último. Ele também certamente acredita ser capaz de voltar a jogar algo parecido com o que fazia na Bundesliga, se conseguir se manter em forma pelos próximos seis meses. Quanto tempo de jogo ele realmente terá é uma incógnita – principalmente porque o Milan já está fora da Copa da Itália e não tem compromissos europeus nesta temporada – mas ele provavelmente não está se preocupando muito com isso agora. Aos 32 anos, ele recebeu a oportunidade da sua vida do nada. Nota: A

  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-PRESSERAFP

    1 de janeiro: Endrick (Real Madrid para Lyon, empréstimo)

    Para o Real Madrid: A jogada inteligente. Obviamente, existe a possibilidade de o Real Madrid se arrepender de ter deixado Endrick sair durante o segundo turno do campeonato, quando os jogos se acumulam e o risco de lesões em jogadores importantes aumenta. No entanto, era do interesse do clube emprestar o atacante frustrado. Endrick havia se tornado a terceira opção de Xabi Alonso para o ataque, após perder espaço para Gonzalo García no Bernabéu, e atuou em apenas três partidas em todas as competições. O brasileiro, portanto, deve se beneficiar enormemente da regularidade no time titular do Lyon, que não só concordou em pagar 1 milhão de euros pelo empréstimo, como também em cobrir metade do salário de Endrick. Considerando também que não há opção de compra incluída no negócio, não há como negar que esta é uma decisão óbvia para o Real Madrid, um daqueles movimentos que fazem todo o sentido para os envolvidos.Nota: B+

    Para o Lyon: Uma contratação que pode mudar a temporada. O Lyon não estava em uma posição tão ruim antes da pausa de inverno na França, ocupando a quinta posição na Ligue 1 e a apenas cinco pontos das vagas para a Liga dos Campeões. No entanto, as perdas de Alexandre Lacazette, Rayan Cherki e Georges Mikautadze durante a janela de transferências de verão dizimaram seu ataque. De fato, o Angers, 10º colocado (17 gols), foi o único time na metade superior da tabela a marcar menos gols que o Lyon (22) nas primeiras 16 rodadas da temporada, com o novo atacante Martin Satriano tendo dificuldades para balançar as redes. Consequentemente, a chegada de Endrick, um dos adolescentes mais talentosos do futebol mundial, está sendo justamente elogiada como um grande feito para o Lyon - mesmo que seja apenas por seis meses. Como destacou o canal de mídia do clube, com a transferência sendo confirmada em 23 de dezembro, realmente pareceu que o Natal chegou mais cedo para os torcedores. Nota: A

    Para Endrick: Uma excelente oportunidade para dar um novo impulso à carreira que estava estagnada na Espanha. A chegada de Alonso ao comando do Real Madrid não foi apenas uma má notícia para Vinicius Jr., mas também interrompeu o progresso de Endrick após uma temporada de estreia promissora no Bernabéu sob o comando de Carlo Ancelotti. Por isso, muitos argumentam que nada mudará para Endrick enquanto Alonso permanecer no cargo, mas isso é um absurdo. Ele tem apenas 19 anos e um potencial incrível. Uma passagem produtiva na Ligue 1 com um time que também deve chegar longe na Liga Europa pode ser o divisor de águas para Endrick, que já recebeu a camisa 9 no Lyon. Motivação certamente não lhe faltará. Endrick pode não ter sido convocado pela seleção brasileira desde março do ano passado, mas se começar a marcar gols com frequência na França, terá grandes chances de garantir uma vaga na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, já que a disputa pela posição de centroavante no time titular de Ancelotti está totalmente aberta. Nota: A

