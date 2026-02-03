Manchester City é o "campeão" da janela de transferências e Douglas Luiz em busca de salvação no Aston Villa: o raio-x das contratações de janeiro no futebol europeu

Para Bournemouth: O fim de qualquer chance remota que os Cherries tivessem de se classificar para a Europa. O Bournemouth teve um início de temporada brilhante – graças, em grande parte, à forma sensacional de Semenyo – mas uma sequência de 11 jogos sem vencer os fez despencar na tabela. Além disso, se não fosse por Semenyo, essa má fase não teria chegado ao fim contra o Tottenham na quarta-feira. Portanto, agora há poucas chances de o time de Andoni Iraola voltar à disputa por uma vaga entre os seis primeiros, ou mesmo ter uma boa campanha na copa, sem seu melhor jogador – principalmente porque o substituto mais óbvio, Brennan Johnson, decidiu se juntar ao Crystal Palace. Claro, analisando esse negócio de uma perspectiva puramente financeira, não se pode deixar de elogiar mais uma vez o modelo de negócios do Bournemouth. É verdade que teria sido bom se a cláusula de rescisão refletisse melhor o verdadeiro valor de mercado de Semenyo, mas, mesmo assim, o clube gerou um lucro enorme com mais um jogador contratado por uma ninharia (10 milhões de libras, para ser preciso). Ainda assim, perder Semenyo no meio da temporada é um golpe duro para Iraola, que agora terá que olhar com apreensão para os times abaixo do Bournemouth na tabela, em vez dos que estão acima. Nota: B

Para o City: Uma contratação muito satisfatória, visto que quase todos os outros membros do "Big Six" da Premier League estavam interessados em Semenyo. Alguns questionaram exatamente onde o jogador de 25 anos se encaixará no time de Pep Guardiola, com Rayan Cherki, Phil Foden e Jeremy Doku entre os que disputam vagas no time titular. Mas, embora o técnico catalão tenha uma abundância de opções no ataque, ele não tem outro ponta com a mesma combinação de velocidade, habilidade e, principalmente, físico como Semenyo. A chegada do ganês também deve resultar na saída de Oscar Bobb e, provavelmente, de Savinho durante o verão. Mesmo que o City não recupere nenhum dinheiro com vendas, Semenyo ainda pode se provar uma pechincha, como um jogador versátil e experiente na Premier League, com seus melhores anos pela frente. Nota: A

Para Semenyo: Uma ascensão de nível totalmente merecida. Semenyo sofreu uma série de contratempos durante a adolescência, mas sempre acreditou ser capaz de chegar ao topo, e agora chegou lá graças ao seu talento natural e à sua incrível dedicação. Aliás, o simples fato de ter deixado o Bournemouth com os melhores votos de todos no clube diz tudo o que você precisa saber sobre ele. Há claramente uma chance de ele conquistar um grande troféu nos seus primeiros seis meses no Etihad (mesmo que suspeitemos que o título da Premier League já esteja perdido!), mas não estamos 100% convencidos de que esta seja a escolha certa para Semenyo. Para começar, o Liverpool parecia uma opção melhor para o sucessor óbvio de longo prazo de Mohamed Salah, mas a verdadeira preocupação reside na incerteza em torno do City. Crescem as especulações de que Guardiola — sem dúvida um fator importante na decisão de Semenyo — deixará o cargo de treinador antes do término de seu contrato em 2027. Além disso, existe a possibilidade de o clube ser severamente punido por supostas 115 violações das normas financeiras da Premier League. Portanto, embora Semenyo inquestionavelmente tenha talento para brilhar no City, esta transferência está longe de ser isenta de riscos. Nota: B+