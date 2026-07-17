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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Gigante espanhol vence logo no início da final da Copa do Mundo

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Atlético de Madrid
Espanha
Argentina
EUA

O Atlético de Madrid alcançou um feito excepcional antes do início da final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, ao se tornar o clube com o maior número de jogadores representados na final do Mundial, pela terceira vez consecutiva.

A rede “France 24”, citando a Agência France-Presse, informou que o Atlético de Madrid, comandado pelo técnico argentino Diego Simeone, será o clube com maior representatividade na final da Copa do Mundo.

O clube madrilenho conta com nove jogadores sob contrato com ele nas duas seleções, sendo o sexteto argentino formado por Julián Álvarez, Thiago Almada, Nahuel Molina, Juan Musso, Giuliano Simeone e Nico González (cujo empréstimo da Juventus chegou ao fim).

Além disso, há o quarteto espanhol formado por Alex Baena, Marcos Llorente, Marc Popel e Alejandro Grimaldo (que se juntou oficialmente ao clube no último dia 30 de junho, vindo do Bayer Leverkusen durante a Copa do Mundo).

Com a exclusão de Nico González devido ao término de seu empréstimo e a inclusão de Grimaldo na lista de jogadores do time, o número de representantes do Atlético de Madrid na final chega a 9 jogadores.

O clube confirmou, por meio de seu site oficial, que se tornou “o clube com maior número de jogadores representados em uma final da Copa do Mundo desde a edição de 1934, na Itália”.

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    Pela terceira vez consecutiva

    E esta não é a primeira vez que o Atlético de Madrid lidera a lista dos clubes com maior representatividade nas finais da Copa do Mundo, já que alcançou o mesmo feito nas duas últimas edições do torneio: na Copa do Mundo de 2018, com o trio francês Lucas Hernández, Griezmann e Thomas Lemar, além do croata Sime Vrsaljko.

    E na Copa do Mundo de 2022, com a presença do francês Antoine Griezmann e do trio argentino Nahuel Molina, Rodrigo de Paul e Ángel Correa.

    O Barcelona ocupa o segundo lugar em número de jogadores participantes da final da Copa do Mundo de 2026, com oito representantes, todos integrando a seleção espanhola.

    Por outro lado, o Real Madrid conta com apenas um jogador na final: o lateral espanhol Marc Cucurella, que se juntou recentemente ao clube vindo do Chelsea e ainda não disputou nenhuma partida com a camisa do time.

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