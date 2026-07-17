O Atlético de Madrid alcançou um feito excepcional antes do início da final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, ao se tornar o clube com o maior número de jogadores representados na final do Mundial, pela terceira vez consecutiva.
A rede “France 24”, citando a Agência France-Presse, informou que o Atlético de Madrid, comandado pelo técnico argentino Diego Simeone, será o clube com maior representatividade na final da Copa do Mundo.
O clube madrilenho conta com nove jogadores sob contrato com ele nas duas seleções, sendo o sexteto argentino formado por Julián Álvarez, Thiago Almada, Nahuel Molina, Juan Musso, Giuliano Simeone e Nico González (cujo empréstimo da Juventus chegou ao fim).
Além disso, há o quarteto espanhol formado por Alex Baena, Marcos Llorente, Marc Popel e Alejandro Grimaldo (que se juntou oficialmente ao clube no último dia 30 de junho, vindo do Bayer Leverkusen durante a Copa do Mundo).
Com a exclusão de Nico González devido ao término de seu empréstimo e a inclusão de Grimaldo na lista de jogadores do time, o número de representantes do Atlético de Madrid na final chega a 9 jogadores.
O clube confirmou, por meio de seu site oficial, que se tornou “o clube com maior número de jogadores representados em uma final da Copa do Mundo desde a edição de 1934, na Itália”.