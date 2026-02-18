Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Gianni Infantino Vinicius Junior Real Madrid Champions League 2026Getty Images

Traduzido por

Gianni Infantino “chocado e entristecido” com as acusações de abuso racial contra Vinicius Júnior, enquanto o presidente da FIFA envia “total solidariedade”

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, diz estar “chocado e entristecido” com as alegações de racismo feitas por Vinicius Júnior contra Gianluca Prestianni. A partida da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Benfica foi interrompida por dez minutos depois que o árbitro François Letexier iniciou o protocolo antirracismo antes da retomada do jogo. Um gol de Vinicius foi o único da partida, que terminou com a vitória do Los Blancos por 1 a 0.

  • Vitória do Real Madrid manchada por acusações de racismo

    Vinicius marcou o único gol da partida no Brasil, ajudando o Real Madrid a conquistar uma vitória por 1 a 0 na primeira partida das eliminatórias contra o Benfica. No entanto, a partida foi marcada por supostos insultos racistas de Gianluca Prestianni, com Vinicius alertando o árbitro sobre os comentários do argentino, levando o oficial a acionar o protocolo antirracismo.

    A partida foi retomada após uma pausa de dez minutos, mas o Benfica e o técnico José Mourinho têm sido criticados por suas reações ao incidente.

    O Benfica alegou que Prestianni foi vítima de “difamação”, enquanto Mourinho pareceu sugerir que Vinicius havia incitado os insultos com sua comemoração de gol e insistiu que seu clube não poderia ser racista, já que Eusébio é uma lenda lá.

    • Publicidade

  • Infantino: Não há espaço para o racismo

    O presidente da FIFA, Infantino, também se pronunciou sobre o incidente, afirmando na quarta-feira: “Fiquei chocado e triste ao ver o incidente de suposto racismo contra Vinicius Júnior na partida da Liga dos Campeões da UEFA entre o SL Benfica e o Real Madrid CF.

    Não há absolutamente nenhum espaço para o racismo em nosso esporte e na sociedade — precisamos que todas as partes interessadas tomem medidas e responsabilizem os culpados.

    Na FIFA, por meio da Campanha Global Contra o Racismo e do Painel de Voz dos Jogadores, estamos comprometidos em garantir que jogadores, dirigentes e torcedores sejam respeitados e protegidos, e que medidas adequadas sejam tomadas quando incidentes ocorrerem.

    Elogio o árbitro François Letexier por ativar o protocolo antirracismo, usando o gesto com o braço para interromper o jogo e resolver a situação.

    “A FIFA e o futebol demonstram total solidariedade às vítimas do racismo e de qualquer forma de discriminação. Continuarei sempre a reiterar: Não ao racismo! Não a qualquer forma de discriminação!”

  • Ex-árbitro da Premier League pede desculpas por comentários “desajeitados”

    O ex-árbitro da Premier League Mark Clattenburg também foi criticado pela escolha de palavras quando foi consultado ao vivo na TV.

    Durante o intervalo, Clattenburg disse aos telespectadores da Amazon Prime: “Depois que Vinicius Júnior se aproximou do árbitro, este teve que seguir o protocolo, teve que seguir as regras estabelecidas pela UEFA para essas situações.

    O problema nessa situação é que Vinicius Júnior não ajudou a si mesmo. Ele dificultou as coisas para o árbitro.

    Ele marcou um gol maravilhoso e tudo o que ele precisava fazer era comemorar, mas depois voltar. Ele tornou essa situação muito, muito difícil.”

    Suas declarações atraíram críticas imediatas e ele já se desculpou, afirmando em suas redes sociais: “Nada justifica o racismo no esporte ou na vida. Sou grato por ter a chance de dar continuidade ao que aconteceu ontem à noite. Eu errei, peço desculpas.

    Era uma transmissão ao vivo, meu trabalho é responder no momento e as palavras que usei foram desajeitadas e inadequadas. Já estou aprendendo com isso e agradeço aos meus colegas que cobriram a situação com classe o tempo todo.”

  • FBL-UEFA-CONGRESSAFP

    Segunda mão emocionante na próxima semana

    Uma investigação da UEFA está em andamento, com Prestianni correndo o risco de receber uma grande suspensão se for considerado culpado por abuso racial contra Vinicius. O próprio meio-campista negou ter usado linguagem discriminatória contra o brasileiro, insistindo: “Em nenhum momento dirigi insultos racistas a Vinicius Jr., que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido. Nunca fui racista com ninguém”.

    Resta saber se Prestianni jogará no Bernabeu na próxima semana pela partida de volta, com o Benfica precisando de uma vitória para avançar para a próxima fase. Kylian Mbappé, no entanto, pediu que ele fosse banido da Liga dos Campeões para sempre.

    Ele disse: “Prestianni claramente chamou Vini Jr. de macaco, isso aconteceu cinco vezes. Eu vi isso. A UEFA tem as melhores câmeras, agora vamos esperar. Isso é inaceitável. Não é o meu tipo de pessoa. O Benfica é um clube de ponta, não tenho nada contra eles, mas Prestianni nunca mais deveria jogar na Liga dos Campeões.”

La Liga
Osasuna crest
Osasuna
OSA
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Campeonato Português
Benfica crest
Benfica
BEN
AVS crest
AVS
AVS
0