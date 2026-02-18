Getty Images
Gianni Infantino “chocado e entristecido” com as acusações de abuso racial contra Vinicius Júnior, enquanto o presidente da FIFA envia “total solidariedade”
Vitória do Real Madrid manchada por acusações de racismo
Vinicius marcou o único gol da partida no Brasil, ajudando o Real Madrid a conquistar uma vitória por 1 a 0 na primeira partida das eliminatórias contra o Benfica. No entanto, a partida foi marcada por supostos insultos racistas de Gianluca Prestianni, com Vinicius alertando o árbitro sobre os comentários do argentino, levando o oficial a acionar o protocolo antirracismo.
A partida foi retomada após uma pausa de dez minutos, mas o Benfica e o técnico José Mourinho têm sido criticados por suas reações ao incidente.
O Benfica alegou que Prestianni foi vítima de “difamação”, enquanto Mourinho pareceu sugerir que Vinicius havia incitado os insultos com sua comemoração de gol e insistiu que seu clube não poderia ser racista, já que Eusébio é uma lenda lá.
Infantino: Não há espaço para o racismo
O presidente da FIFA, Infantino, também se pronunciou sobre o incidente, afirmando na quarta-feira: “Fiquei chocado e triste ao ver o incidente de suposto racismo contra Vinicius Júnior na partida da Liga dos Campeões da UEFA entre o SL Benfica e o Real Madrid CF.
Não há absolutamente nenhum espaço para o racismo em nosso esporte e na sociedade — precisamos que todas as partes interessadas tomem medidas e responsabilizem os culpados.
Na FIFA, por meio da Campanha Global Contra o Racismo e do Painel de Voz dos Jogadores, estamos comprometidos em garantir que jogadores, dirigentes e torcedores sejam respeitados e protegidos, e que medidas adequadas sejam tomadas quando incidentes ocorrerem.
Elogio o árbitro François Letexier por ativar o protocolo antirracismo, usando o gesto com o braço para interromper o jogo e resolver a situação.
“A FIFA e o futebol demonstram total solidariedade às vítimas do racismo e de qualquer forma de discriminação. Continuarei sempre a reiterar: Não ao racismo! Não a qualquer forma de discriminação!”
Ex-árbitro da Premier League pede desculpas por comentários “desajeitados”
O ex-árbitro da Premier League Mark Clattenburg também foi criticado pela escolha de palavras quando foi consultado ao vivo na TV.
Durante o intervalo, Clattenburg disse aos telespectadores da Amazon Prime: “Depois que Vinicius Júnior se aproximou do árbitro, este teve que seguir o protocolo, teve que seguir as regras estabelecidas pela UEFA para essas situações.
O problema nessa situação é que Vinicius Júnior não ajudou a si mesmo. Ele dificultou as coisas para o árbitro.
Ele marcou um gol maravilhoso e tudo o que ele precisava fazer era comemorar, mas depois voltar. Ele tornou essa situação muito, muito difícil.”
Suas declarações atraíram críticas imediatas e ele já se desculpou, afirmando em suas redes sociais: “Nada justifica o racismo no esporte ou na vida. Sou grato por ter a chance de dar continuidade ao que aconteceu ontem à noite. Eu errei, peço desculpas.
Era uma transmissão ao vivo, meu trabalho é responder no momento e as palavras que usei foram desajeitadas e inadequadas. Já estou aprendendo com isso e agradeço aos meus colegas que cobriram a situação com classe o tempo todo.”
Segunda mão emocionante na próxima semana
Uma investigação da UEFA está em andamento, com Prestianni correndo o risco de receber uma grande suspensão se for considerado culpado por abuso racial contra Vinicius. O próprio meio-campista negou ter usado linguagem discriminatória contra o brasileiro, insistindo: “Em nenhum momento dirigi insultos racistas a Vinicius Jr., que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido. Nunca fui racista com ninguém”.
Resta saber se Prestianni jogará no Bernabeu na próxima semana pela partida de volta, com o Benfica precisando de uma vitória para avançar para a próxima fase. Kylian Mbappé, no entanto, pediu que ele fosse banido da Liga dos Campeões para sempre.
Ele disse: “Prestianni claramente chamou Vini Jr. de macaco, isso aconteceu cinco vezes. Eu vi isso. A UEFA tem as melhores câmeras, agora vamos esperar. Isso é inaceitável. Não é o meu tipo de pessoa. O Benfica é um clube de ponta, não tenho nada contra eles, mas Prestianni nunca mais deveria jogar na Liga dos Campeões.”
