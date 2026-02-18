Vinicius marcou o único gol da partida no Brasil, ajudando o Real Madrid a conquistar uma vitória por 1 a 0 na primeira partida das eliminatórias contra o Benfica. No entanto, a partida foi marcada por supostos insultos racistas de Gianluca Prestianni, com Vinicius alertando o árbitro sobre os comentários do argentino, levando o oficial a acionar o protocolo antirracismo.

A partida foi retomada após uma pausa de dez minutos, mas o Benfica e o técnico José Mourinho têm sido criticados por suas reações ao incidente.

O Benfica alegou que Prestianni foi vítima de “difamação”, enquanto Mourinho pareceu sugerir que Vinicius havia incitado os insultos com sua comemoração de gol e insistiu que seu clube não poderia ser racista, já que Eusébio é uma lenda lá.