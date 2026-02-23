Gianluca Prestianni suspenso provisoriamente pela UEFA após denúncia de racismo contra Vinicius Júnior, deixando José Mourinho sem o ala do Benfica para a decisão da Liga dos Campeões contra o Real Madrid

Prestianni não poderá enfrentar seu acusador quando o Benfica viajar para Madri na quarta-feira, buscando reverter uma desvantagem de 1 a 0 no placar agregado. A Sky News informou que ele poderá “enfrentar uma suspensão mínima de 10 jogos” assim que as investigações forem concluídas.

Vinicius disse em uma declaração feita imediatamente após sua partida contra o Benfica: “Os racistas são, acima de tudo, covardes. Eles precisam colocar suas camisas na boca para mostrar o quanto são fracos. Mas eles têm a proteção de outras pessoas que, teoricamente, têm a obrigação de puni-los. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida ou na vida da minha equipe. Recebi um cartão amarelo por comemorar um gol. Ainda não entendo por quê. Por outro lado, foi apenas um protocolo mal executado que não serviu para nada. Não gosto de aparecer em situações como essa, especialmente depois de uma grande vitória e quando as manchetes deveriam ser sobre o Real Madrid, mas é necessário.”

Prestianni disse em uma declaração própria, mantendo sua inocência: “Quero esclarecer que em nenhum momento dirigi insultos racistas a Vini Jr, que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido. Nunca fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi dos jogadores do Real Madrid.”