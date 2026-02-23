Getty/GOAL
Gianluca Prestianni suspenso provisoriamente pela UEFA após denúncia de racismo contra Vinicius Júnior, deixando José Mourinho sem o ala do Benfica para a decisão da Liga dos Campeões contra o Real Madrid
O que aconteceu no jogo da Liga dos Campeões no Estádio da Luz?
Prestianni se envolveu em uma discussão acalorada com Vinicius depois de ver o jogador da seleção brasileira abrir o placar na primeira partida de uma disputa acirrada pela Liga Europa no Estádio da Luz.
O sul-americano de 20 anos cobriu a boca com a camisa ao interagir com um rival continental. Vinicius, que aguardava o reinício da partida após abrir o placar, correu em direção ao árbitro para apresentar sua reclamação.
A partida foi interrompida por 10 minutos, conforme os protocolos da UEFA, e uma investigação sobre o ocorrido foi aberta pela entidade que rege o futebol europeu e pelo governo português.
Prestianni suspenso provisoriamente pela UEFA
Uma declaração oficial da UEFA sobre as medidas iniciais tomadas diz o seguinte: “Após a nomeação de um Inspetor de Ética e Disciplina (EDI) da UEFA para investigar alegações de comportamento discriminatório durante a partida das eliminatórias da Liga dos Campeões da UEFA 2025/2026 entre o SL Benfica e o Real Madrid CF em 17 de fevereiro de 2026, e a pedido do EDI com um relatório provisório, o Órgão de Controle, de Ética e Disciplina (CEDB) decidiu hoje suspender provisoriamente o Sr. Gianluca Prestianni para a próxima (1) partida da competição de clubes da UEFA para a qual ele seria elegível, pela violação prima facie do Artigo 14 do Regulamento Disciplinar da UEFA (DR) relacionado a um comportamento discriminatório.
“Isso não prejudica qualquer decisão que os órgãos disciplinares da UEFA possam tomar posteriormente, após a conclusão da investigação em andamento e sua respectiva apresentação aos órgãos disciplinares da UEFA. Mais informações sobre este assunto serão disponibilizadas oportunamente.”
Benfica vai recorrer da decisão
O Benfica respondeu rapidamente com um comunicado oficial próprio, confirmando que irá recorrer da decisão, que diz o seguinte: “O Sport Lisboa e Benfica foi informado da decisão da UEFA de impor uma suspensão provisória de um jogo ao seu jogador Gianluca Prestianni, como parte da investigação em curso sobre o incidente ocorrido durante o jogo contra o Real Madrid. O clube lamenta ser privado do jogador enquanto o processo ainda está sob investigação e irá recorrer da decisão da UEFA, embora os prazos em questão provavelmente não tenham qualquer efeito prático na segunda partida da repescagem da Liga dos Campeões. O Sport Lisboa e Benfica reafirma também o seu compromisso inabalável no combate a todas as formas de racismo ou discriminação, valores
que fazem parte da sua identidade histórica e se refletem nas suas ações diárias, na sua comunidade global, no trabalho da Fundação Benfica e em figuras importantes da história do clube, como Eusébio.”
Prestianni pode enfrentar suspensão prolongada
Prestianni não poderá enfrentar seu acusador quando o Benfica viajar para Madri na quarta-feira, buscando reverter uma desvantagem de 1 a 0 no placar agregado. A Sky News informou que ele poderá “enfrentar uma suspensão mínima de 10 jogos” assim que as investigações forem concluídas.
Vinicius disse em uma declaração feita imediatamente após sua partida contra o Benfica: “Os racistas são, acima de tudo, covardes. Eles precisam colocar suas camisas na boca para mostrar o quanto são fracos. Mas eles têm a proteção de outras pessoas que, teoricamente, têm a obrigação de puni-los. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida ou na vida da minha equipe. Recebi um cartão amarelo por comemorar um gol. Ainda não entendo por quê. Por outro lado, foi apenas um protocolo mal executado que não serviu para nada. Não gosto de aparecer em situações como essa, especialmente depois de uma grande vitória e quando as manchetes deveriam ser sobre o Real Madrid, mas é necessário.”
Prestianni disse em uma declaração própria, mantendo sua inocência: “Quero esclarecer que em nenhum momento dirigi insultos racistas a Vini Jr, que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido. Nunca fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi dos jogadores do Real Madrid.”
O que acontece a seguir?
O Real Madrid ajudou a UEFA na investigação, enquanto Prestianni também participou desse processo. De acordo com a ESPN, o argentino disse à investigação que usou linguagem homofóbica contra Vinicius, e não um insulto racista.
Ele agora aguarda novas sanções, com o Benfica e seu técnico José Mourinho — que cumprirá suspensão no Bernabeu no meio da semana — se manifestando em defesa do jogador.
