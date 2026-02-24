Getty Images
“Gianluca Prestianni não é racista” – Presidente do Benfica critica suspensão “injusta” do ala argentino após confronto com Vinicius Júnior
UEFA toma medidas antes da partida de volta
A controvérsia tem origem num incidente em que Prestianni se envolveu numa discussão acalorada com Vinicius Jr, pouco depois de o brasileiro ter aberto o marcador em Lisboa, na primeira mão da eliminatória da Liga dos Campeões da semana passada. Embora a UEFA tenha aberto uma investigação e aplicado uma suspensão provisória de um jogo, Costa insiste que o caráter do jogador está a ser injustamente difamado antes de todos os factos serem apurados. Em declarações à imprensa, o ex-meio-campista do AC Milan deixou claro que o clube continua apoiando totalmente o jogador de 20 anos.
Costa garante que Prestianni “não é racista”
Ao falar com a imprensa no aeroporto antes do voo da equipe para a Espanha, Costa expressou sua frustração com o momento e a natureza da ação disciplinar. “Eu não estava em campo para saber o que foi dito ou não; em uma situação como essa, muitas coisas podem ser ditas. Acreditamos na palavra do nosso jogador, que está sendo rotulado de racista, mas ele é tudo menos racista”, disse ele.
“Sempre defendemos o jogador, sempre o mantivemos informado sobre tudo o que estávamos fazendo, e só estou falando agora porque houve uma decisão, mesmo que não seja definitiva e mesmo que seja injusta, na nossa perspectiva. Não era justo que o presidente se pronunciasse antes da conclusão do processo. No final, não houve sentença, há apenas uma suspensão, mas não fazia sentido falar sobre um assunto que ainda estava em andamento.”
Benfica aponta para a “agressão” de Fede Valverde
Ao defender seu próprio jogador, Costa também criticou o que considera um duplo padrão em relação à conduta dos jogadores do Real Madrid. Especificamente, o dirigente do Benfica destacou um incidente envolvendo Federico Valverde e Samuel Dahl, em que o uruguaio teria dado um soco para se livrar da marcação apertada do sueco. Apesar das reclamações do Benfica à UEFA, Valverde escapou da punição e deve jogar a partida de volta, uma decisão que claramente irritou a diretoria de Lisboa.
Costa foi rápido em esclarecer que não estava usando o incidente com Valverde como uma distração, mas sim como uma questão de justiça esportiva, afirmando: “Uma coisa não elimina a outra e não queremos usar o outro caso para anular a situação de Prestianni, mas não podemos esquecer o que aconteceu no jogo em casa. Há uma agressão clara de Valverde, que deveria estar fora deste jogo.”
Crença inabalável apesar da ausência de Mourinho
A tarefa do Benfica é formidável, especialmente porque não contará com José Mourinho no banco, devido à suspensão. O ex-técnico do Real Madrid recebeu um cartão vermelho na primeira partida e terá que assistir da arquibancada enquanto seu time tenta reverter o déficit de 1 a 0 contra um de seus antigos clubes. No entanto, Costa continua confiante, lembrando a todos que já derrotaram o gigante espanhol uma vez nesta temporada, durante a fase de grupos da competição.
“Não há necessidade de salientar o grau de dificuldade que este jogo tem. Inverter o resultado no Bernabéu é muito difícil, mas a ambição e a confiança são inabaláveis. Já provámos isso este ano. Vamos jogar este jogo com todas as nossas armas, na esperança de conseguir fazer o nosso trabalho”, concluiu.
