“Gianluca Prestianni não é racista” – Presidente do Benfica critica suspensão “injusta” do ala argentino após confronto com Vinicius Júnior

Ao falar com a imprensa no aeroporto antes do voo da equipe para a Espanha, Costa expressou sua frustração com o momento e a natureza da ação disciplinar. “Eu não estava em campo para saber o que foi dito ou não; em uma situação como essa, muitas coisas podem ser ditas. Acreditamos na palavra do nosso jogador, que está sendo rotulado de racista, mas ele é tudo menos racista”, disse ele.

“Sempre defendemos o jogador, sempre o mantivemos informado sobre tudo o que estávamos fazendo, e só estou falando agora porque houve uma decisão, mesmo que não seja definitiva e mesmo que seja injusta, na nossa perspectiva. Não era justo que o presidente se pronunciasse antes da conclusão do processo. No final, não houve sentença, há apenas uma suspensão, mas não fazia sentido falar sobre um assunto que ainda estava em andamento.”