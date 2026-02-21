Getty Images
Gianluca Prestianni, do Benfica, afirma à investigação da UEFA que chamou o astro do Real Madrid Vinicius Jr. de homofóbico em meio a uma suposta polêmica racista
Prestianni nega acusações de racismo
O árbitro então iniciou o protocolo de racismo da UEFA, levando a um atraso de 10 minutos antes que o jogo finalmente fosse retomado, com Vini Jr passando esse tempo sentado no banco do Real Madrid. Prestianni negou ter usado linguagem racista após o jogo, dizendo em um comunicado: “Quero esclarecer que em nenhum momento dirigi insultos racistas a Vini Jr, que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido. Nunca fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi dos jogadores do Real Madrid.” Em sua própria declaração, Vini Jr chamou Prestianni de “covarde”.
Investigação da UEFA iniciada
A UEFA iniciou uma investigação sobre o incidente no dia seguinte e, de acordo com a ESPN, Prestianni já disse aos investigadores que usou linguagem homofóbica contra Vinicius, e não um insulto racista. O ala de 20 anos do Benfica teria prestado depoimento afirmando que chamou Vinicius de “bicha”, e não de “macaco”. Outras imagens do início da discussão surgiram, parecendo mostrar Prestianni chamando Vinicius abertamente de homofóbico, sem cobrir a boca.
O conflito surgiu porque os jogadores do time português ficaram irritados com a comemoração exagerada do jogador brasileiro após ele ter dado a vantagem ao Real no início do segundo tempo no Estádio da Luz. Vinicius entrou em confronto com vários adversários antes do incidente em questão, que ocorreu na linha do meio-campo pouco antes do reinício da partida. O técnico do Benfica, José Mourinho, posteriormente criticou o astro do Real Madrid por provocar seus jogadores.
O Real Madrid apresenta provas
O Real Madrid também apresentou um dossiê com “todas as provas disponíveis” à UEFA, embora ainda não esteja claro o que isso inclui. O companheiro de equipe de Vinicius, Kylian Mbappé, afirmou categoricamente ter ouvido Prestianni proferir o insulto racista “cinco vezes”.
“Nosso clube colaborou ativamente com a investigação aberta pela UEFA após os episódios inaceitáveis de racismo ocorridos durante essa partida”, afirmou o gigante espanhol em comunicado na quinta-feira.
Prestianni enfrentará punição?
Ainda não se sabe qual será o resultado da investigação da UEFA, mas a alegação de Prestianni de que ele realmente usou um insulto homofóbico certamente não o livrará da punição. O artigo 14 do regulamento disciplinar da entidade reguladora do futebol europeu estabelece que o quadro para punir abusos racistas e anti-gay é o mesmo.
“Qualquer entidade ou pessoa sujeita a este regulamento que insulte a dignidade humana de uma pessoa ou grupo de pessoas por qualquer motivo, incluindo cor da pele, raça, religião, origem étnica, gênero ou orientação sexual, incorrerá em suspensão por pelo menos 10 partidas ou por um período de tempo especificado, ou qualquer outra sanção apropriada”, diz o regulamento.
