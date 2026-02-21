Gianluca Prestianni, do Benfica, afirma à investigação da UEFA que chamou o astro do Real Madrid Vinicius Jr. de homofóbico em meio a uma suposta polêmica racista

A UEFA iniciou uma investigação sobre o incidente no dia seguinte e, de acordo com a ESPN, Prestianni já disse aos investigadores que usou linguagem homofóbica contra Vinicius, e não um insulto racista. O ala de 20 anos do Benfica teria prestado depoimento afirmando que chamou Vinicius de “bicha”, e não de “macaco”. Outras imagens do início da discussão surgiram, parecendo mostrar Prestianni chamando Vinicius abertamente de homofóbico, sem cobrir a boca.

O conflito surgiu porque os jogadores do time português ficaram irritados com a comemoração exagerada do jogador brasileiro após ele ter dado a vantagem ao Real no início do segundo tempo no Estádio da Luz. Vinicius entrou em confronto com vários adversários antes do incidente em questão, que ocorreu na linha do meio-campo pouco antes do reinício da partida. O técnico do Benfica, José Mourinho, posteriormente criticou o astro do Real Madrid por provocar seus jogadores.