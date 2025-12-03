Gerard Piqué vs Shakira: por dentro da polêmica separação entre o ídolo do Barcelona e a diva pop

Depois de se conhecerem durante a gravação de um videoclipe antes da Copa do Mundo de 2010, o relacionamento deles duraria mais de uma década. Mesmo vivendo sob o intenso brilho dos holofotes — e sob a avaliação adicional de serem um casal de celebridades —, os dois pareciam a imagem da felicidade: tiveram dois filhos, em 2013 e 2015, marcaram presença constante em eventos e não escondiam demonstrações públicas de afeto.

Mas as coisas começaram a desandar seriamente em meados de 2022, quando se separaram de forma abrupta em meio a acusações de traição contra o ex-jogador, dando início a uma ruptura cada vez mais tumultuada.

De casal poderoso do futebol moderno a acusações de infidelidade, músicas de desabafo e trocas de farpas nas redes sociais, esta é a história do colapso do que parecia ser um relacionamento de conto de fadas entre Piqué e Shakira.