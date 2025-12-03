+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Gerard Pique Shakira GFXGOAL
Krishan Davis

Gerard Piqué vs Shakira: por dentro da polêmica separação entre o ídolo do Barcelona e a diva pop

Desde que David e Victoria Beckham iniciaram seu romance no fim dos anos 90, nenhum casal do futebol alcançara tanta projeção quanto o então zagueiro espanhol e a cantora colombiana — exatamente o tipo de história de que os tabloides gostam, ainda mais quando tudo desmorona

Depois de se conhecerem durante a gravação de um videoclipe antes da Copa do Mundo de 2010, o relacionamento deles duraria mais de uma década. Mesmo vivendo sob o intenso brilho dos holofotes — e sob a avaliação adicional de serem um casal de celebridades —, os dois pareciam a imagem da felicidade: tiveram dois filhos, em 2013 e 2015, marcaram presença constante em eventos e não escondiam demonstrações públicas de afeto.

Mas as coisas começaram a desandar seriamente em meados de 2022, quando se separaram de forma abrupta em meio a acusações de traição contra o ex-jogador, dando início a uma ruptura cada vez mais tumultuada.

De casal poderoso do futebol moderno a acusações de infidelidade, músicas de desabafo e trocas de farpas nas redes sociais, esta é a história do colapso do que parecia ser um relacionamento de conto de fadas entre Piqué e Shakira.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Colombia's singer Shakira, holding the JAFP

    Encontro musical

    Talvez sem surpresa, foram justamente as carreiras de Piqué e Shakira que fizeram com que seus caminhos se cruzassem em 2010, quando se conheceram durante a gravação de um videoclipe. De forma curiosa, Shakira — que é colombiana — foi escolhida para coescrever e interpretar a música oficial da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul: 'Waka Waka (This Time for Africa)'.

    Piqué estava entre os jogadores de destaque que apareceram no clipe e conheceu Shakira no local de gravação, em junho de 2010, pouco antes do início do torneio. Ele é dez anos mais novo que a cantora, embora ambos façam aniversário no mesmo dia, 2 de fevereiro.

    "Eu não era fã de futebol, então não sabia quem ele era", contou Shakira ao 60 Minutes em uma entrevista de 2020. "Quando vi o vídeo, pensei: ‘Hmm, ele é até bonitinho’. E então alguém decidiu nos apresentar." A partir daí, o relacionamento dos dois começou a florescer.

    • Publicidade
  • Gerard Pique ShakiraShakira Facebook

    Início sigiloso

    O casal inicialmente manteve o relacionamento em sigilo, mas isso mudou em março de 2011, quando Piqué e Shakira publicaram uma foto abraçados no Twitter (hoje X) e no Facebook, acompanhada da legenda: “Apresento a vocês o meu sol”.

    Segundo relatos, eles decidiram assumir o romance publicamente a pedido de Pep Guardiola, então técnico do Barcelona, que estava preocupado com a atenção da mídia em torno dos encontros secretos do zagueiro com a cantora — e até acreditava que o desempenho do defensor em campo estava sendo afetado.

    Piqué tinha paparazzi acampados na porta de casa, e eles o seguiam até o centro de treinamento do clube. Tablóides e revistas de celebridades chegaram a oferecer cerca de €150 mil por uma foto do casal junto.

  • Gerard Piqué, Shakira, MilanTwitter @3gerardpique

    Construindo uma família

    Piqué e Shakira passaram a ser vistos juntos em público com cada vez mais frequência, e ele chegou a acompanhá-la no palco durante a etapa de Barcelona da turnê mundial 'The Sun Comes Out', em maio de 2011. Os dois compartilharam um beijo que levou o público ao delírio.

    Shakira esteve ao lado de Piqué na cerimônia da Bola de Ouro no início de 2012 e, mais tarde naquele ano, o casal anunciou que esperava o primeiro filho. Milan Piqué nasceu em janeiro de 2013. Depois, em agosto de 2014, eles confirmaram a segunda gravidez, e o segundo filho do casal, Sasha, nasceu em janeiro de 2015 — exatamente sete dias após o aniversário do irmão.

  • Shakira-Pique-BarcelonaGetty/GOAL

    'O casamento me assusta pra caramba'

    Em 2020, Shakira explicou por que não queria se casar com Piqué, apesar de os dois parecerem muito felizes juntos. “Para ser sincera, o casamento me assusta pra caramba”, disse ela em entrevista ao 60 Minutes. “Não quero que ele me veja como ‘a esposa’. Prefiro que ele me veja como a namorada. A amante, a namorada. É como uma frutinha proibida, sabe?".

    “Quero mantê-lo sempre atento. Quero que ele sinta que tudo é possível — depende do comportamento.”

  • Shakira Piquem4sport.hu

    Rumores de desavenças

    No entanto, em 2022, as coisas começaram a desandar. Surgiram relatos de que Piqué estava vivendo separado de Shakira e dos dois filhos em Barcelona, embora o motivo ainda não fosse conhecido na época.

    O lançamento do single 'Te Felicito' em abril só aumentou os rumores de uma crise no relacionamento. A letra trazia versos como “me avisaram, mas eu não ouvi”, “eu te conheço bem e sei que você está mentindo” e “não suporto gente falsa”. A canção, de tom claramente sombrio, acabou se mostrando um prenúncio do que estava por vir: em apenas dois meses, o relacionamento de alto perfil chegaria ao fim.

  • Shakira Gerard Pique GFXGetty / GOAL

    Separação confirmada

    Em 4 de junho de 2022, o casal confirmou a separação em uma declaração conjunta, após 11 anos juntos.

    “Lamentamos confirmar que estamos nos separando”, dizia o comunicado. “Pedimos privacidade neste momento pelo bem-estar de nossos filhos, que são nossa prioridade máxima. Agradecemos antecipadamente pela compreensão e pelo respeito.”

    O podcast de celebridades Mamarazzis afirmou que o relacionamento teria terminado porque Piqué foi flagrado traindo Shakira com uma jovem de 22 anos. Ele chegou a ser vaiado por ambos os lados da torcida durante um El Clásico de pré-temporada, em Nevada, no meio daquele ano — com torcedores de Barcelona e Real Madrid demonstrando apoio à cantora.

    Em uma entrevista concedida três meses depois, Shakira descreveu o período pós-separação como “as horas mais sombrias de sua vida”. Ela disse à Elle: “Fiquei em silêncio e apenas tentei processar tudo. É difícil falar sobre isso, especialmente porque ainda estou passando por isso e porque continuo sob os holofotes.”

    O ex-casal anunciou que havia chegado a um acordo de custódia em novembro de 2022. Os filhos se mudaram para Miami com Shakira, para ficarem mais próximos da família dela.

  • Shakira-Pique-Clara-ChiaGetty/GOAL/IG-3gerardpique

    A 'traição' de Piqué

    Enquanto Shakira havia falado longamente à mídia sobre a separação, o ex-jogador permaneceu em grande parte em silêncio — só comentou o assunto pela primeira vez em março de 2023, quando disse ao El País: “Cada um tem a responsabilidade de fazer o melhor pelos filhos. Trata-se de protegê-los. Esse é o papel de qualquer pai. É nisso que estou focado, esse é o meu dever como pai.”

    No entanto, em junho daquele mesmo ano, depois que Piqué tornou público seu relacionamento com Clara Chía Martí, então com 23 anos, Shakira pareceu confirmar as alegações de infidelidade ao revelar que descobriu a 'traição' enquanto seu pai, William Mebarak Chadid, estava internado na UTI após uma queda grave.

    “Ele viajou para Barcelona para me consolar depois que eu fui consumida pela tristeza da separação”, contou Shakira à People en Español. “E enquanto estava na primeira comunhão do Milan, sofreu um acidente grave. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Minha casa estava desmoronando. Eu estava descobrindo pela imprensa que tinha sido traída enquanto meu pai estava na UTI.”

    Há relatos de que Piqué teria traído Shakira diversas vezes, incluindo com Martí — com quem ele mesmo viria a se separar em 2025.

  • COLOMBIA-ENTERTAINMENT-MUSICAFP

    A vingança de Shakira

    Desde a separação, Shakira em grande parte fez as pazes com a situação — e encontrou sua própria forma de vingança através da música. Em janeiro de 2023, ela lançou 'BZRP Music Sessions, Vol. 53', que funcionou essencialmente como uma música de desabafo direcionada ao ex-parceiro e à então namorada dele.

    A faixa inclui versos como: “Desculpa, querido, eu devia ter te deixado há muito tempo”, “Eu sou boa demais para você, por isso você está com alguém igual a você” e “Eu valho por duas de 22; você trocou uma Ferrari por um Twingo, trocou um Rolex por um Casio; passa muito tempo na academia, mas seu cérebro também precisa de um pouco de treino”. Piqué chegou a zombar das letras, aparecendo com um relógio Casio e sendo visto dirigindo um Renault que custava cerca de £8 mil.

    A música 'TQG', parceria de Shakira com a também colombiana Karol G, também faz referência ao término e à superação. Entre as frases marcantes estão: “Eu já me resolvi sozinha” e “Você não é mais bem-vindo aqui”.

    Em entrevista ao The Tonight Show em março de 2024, Shakira comentou: “Eu vinha lançando músicas aqui e ali, mas era muito difícil montar um corpo de trabalho. Eu não tinha tempo. Era o fator marido (Piqué). Agora estou sem marido. O marido estava me puxando para baixo. Agora estou livre! Agora posso realmente trabalhar!”.

La Liga
Bétis crest
Bétis
BET
Barcelona crest
Barcelona
BAR