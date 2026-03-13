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FC Internazionale v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport

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Gênova, De Rossi: “Troca com a Roma? O pessoal adora ficar falando, é de enlouquecer”

A declaração do técnico do Rossoblù, que finalmente desabafa após a vitória sobre a Roma

Daniele De Rossi, técnico do Genoa, falou em coletiva de imprensa sobre o confronto contra o Verona, válido pela 29ª rodada do campeonato: 

“Há situações delicadas, como a do Baldanzi ou de alguns outros jogadores que tiveram pequenos problemas nos últimos dias. Estamos avaliando o Tommaso dia a dia, mas trabalhamos bem no Verona e no quanto eles estão motivados. O trabalho foi tanto físico quanto mental. A vitória do Verona não acho que tenha sido uma má notícia na preparação para a partida, pois facilitou nosso trabalho de explicar à equipe o quanto esse jogo será difícil. As equipes que estão lá na parte de baixo, como Hellas ou Pisa, podem ser consideradas rebaixadas, mas não é assim: faltam muitos jogos e Verona é um time que joga em casa com grande torcida e já conseguiu algumas viradas no passado”. 

  • ESCALAÇÃO CONTRA A ROMA

    "Sei muito bem o que teria acontecido contra a Roma se tivéssemos perdido com aquela escalação. Li o que aconteceu desde que a escalação foi divulgada, e é gravíssimo duvidar de alguém que está no futebol há 20 anos só porque joga contra o próprio time ou porque faz uma escalação diferente. Hoje eu estaria aqui me apresentando como alguém que precisava se desculpar por ter deixado o time perder, e isso é alucinante; tudo isso é fruto de uma crueldade e da vontade de tanta gente de tagarelar, mas não vamos voltar a isso porque somos superiores a isso. Eu tomo decisões porque acho que este jogador hoje tem mais chances de me fazer ganhar o jogo do que outro, e esse outro poderia me fazer ganhar entrando no segundo tempo; portanto, tudo isso é uma dinâmica de escolhas que não sou só eu que faço, todos fazem. Às vezes optei pela continuidade, uma equipe que sempre deu respostas positivas; outras vezes mudei porque queria renovar; outras vezes, porém, mudei porque entre a equipe que jogou no domingo anterior e a que jogou no domingo seguinte havia grandes diferenças de atitude, diferenças táticas, diferenças físicas. Certa vez, Antonio Conte me disse que, se eu tivesse que errar, que o fizesse com minha cabeça e com minhas ideias. Acho que esse é o conselho mais importante.” 

    • Publicidade

  • NORTON-CUFFY

    "Ele está treinando, está bem. Acho que pode ser considerado totalmente apto para jogar. Ele não joga há algum tempo e teremos que controlar a carga de trabalho, mas ele estará conosco a 100% e vamos avaliar a situação com base no adversário, em quem jogou antes dele e em como jogou." 

  • SABELLI E LEALI

    "Sabelli é um jogador importante para nós. No vestiário, ele mostrou que talvez o tenhamos subestimado. A partir de janeiro, ele começou a se sentir mais importante, mesmo tendo jogado pouco. E demonstrou isso nos treinos. Leali está nos dando uma mãozinha. Ele continua sendo o profissional que sempre foi. Quando se contrata um goleiro, quem jogava antes se sente em segundo plano. Ele, porém, está se destacando nos treinos e na vida do grupo. Ele ficava mais feliz quando jogava, mas essas são decisões que temos que tomar”.

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