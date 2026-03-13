Gênova, De Rossi: “Troca com a Roma? O pessoal adora ficar falando, é de enlouquecer”

"Sei muito bem o que teria acontecido contra a Roma se tivéssemos perdido com aquela escalação. Li o que aconteceu desde que a escalação foi divulgada, e é gravíssimo duvidar de alguém que está no futebol há 20 anos só porque joga contra o próprio time ou porque faz uma escalação diferente. Hoje eu estaria aqui me apresentando como alguém que precisava se desculpar por ter deixado o time perder, e isso é alucinante; tudo isso é fruto de uma crueldade e da vontade de tanta gente de tagarelar, mas não vamos voltar a isso porque somos superiores a isso. Eu tomo decisões porque acho que este jogador hoje tem mais chances de me fazer ganhar o jogo do que outro, e esse outro poderia me fazer ganhar entrando no segundo tempo; portanto, tudo isso é uma dinâmica de escolhas que não sou só eu que faço, todos fazem. Às vezes optei pela continuidade, uma equipe que sempre deu respostas positivas; outras vezes mudei porque queria renovar; outras vezes, porém, mudei porque entre a equipe que jogou no domingo anterior e a que jogou no domingo seguinte havia grandes diferenças de atitude, diferenças táticas, diferenças físicas. Certa vez, Antonio Conte me disse que, se eu tivesse que errar, que o fizesse com minha cabeça e com minhas ideias. Acho que esse é o conselho mais importante.”