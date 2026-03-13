Gênova, De Rossi: “Troca com a Roma? O pessoal adora ficar falando, é de enlouquecer”

Daniele De Rossi, técnico do Genoa, falou em coletiva de imprensa sobre o confronto contra o Verona, válido pela 29ª rodada do campeonato:
“Há situações delicadas, como a do Baldanzi ou de alguns outros jogadores que tiveram pequenos problemas nos últimos dias. Estamos avaliando o Tommaso dia a dia, mas trabalhamos bem no Verona e no quanto eles estão motivados. O trabalho foi tanto físico quanto mental. A vitória do Verona não acho que tenha sido uma má notícia na preparação para a partida, pois facilitou nosso trabalho de explicar à equipe o quanto esse jogo será difícil. As equipes que estão lá na parte de baixo, como Hellas ou Pisa, podem ser consideradas rebaixadas, mas não é assim: faltam muitos jogos e Verona é um time que joga em casa com grande torcida e já conseguiu algumas viradas no passado”.