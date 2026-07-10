Gênova, anúncio oficial sobre Havel: veja quem é

Conforme consta no comunicado oficial do clube rossoblù, “o Genoa CFC informa ter formalizado com o TSV Hartberg a aquisição – a título definitivo – dos direitos esportivos do atacante Elias Havel. Nascido em Viena em 16 de abril de 2003, Elias já estreou na Seleção Austríaca, destacando-se como um dos jogadores em ascensão nos campeonatos em que atuou. Em seu currículo, Havel ostenta um total de 18 gols e 5 assistências em 65 partidas da Bundesliga austríaca e 13 gols, com 11 assistências, em 61 partidas da 2. Liga, na segunda divisão. O jogador assinou com o clube, entre os afrescos da Villa Rostan, um contrato de vários anos após passar por exames nas clínicas da CDS – La Tua Casa della Salute, parceira médica oficial pelo quinto ano consecutivo.”