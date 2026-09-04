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De Rossi Lazio GenoaGetty Images

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Genoa, De Rossi: "O Como é o time mais forte que eu vi. Eu me sinto um pouquinho impotente diante deles"

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Genoa x Como

Ao fim de Genoa x Como, o técnico do Genoa, Daniele De Rossi, falou.

O Genoa caiu em casa diante do Como, sofrendo uma pesada derrota por 4 a 1 em casa. Terceira derrota em três jogos para o Genoa de Daniele De Rossi, que, no pós-jogo, falou aos microfones da Dazn, confirmando que ficou impressionado com a força da equipe de Cesc Fabregas.

  • DE ROSSI IMPRESSIONADO

    "Contra um time desse nível, você precisa ser perfeito por 90 minutos. É o time mais forte que já vi, me impressionou. Nós fizemos as coisas bem feitas, estávamos no jogo, mas não tínhamos a sensação de que poderíamos buscar o empate. O terceiro gol? Gostaria de rever tudo. Nunca tinha me acontecido de torcer para não sofrer outro gol".

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  • A força do grupo

    "Às vezes você fica bravo com o árbitro, outras vezes com você mesmo, às vezes os outros são melhores do que você. Esses jogadores estão em outro nível. Eu me agarro ao meu grupo: eles têm qualidade para conquistar os pontos de que precisamos. Às vezes os calendários prejudicam, mas eu recomeço pelos rapazes. Os torcedores entendem, estão dentro deste estádio, que será fundamental para conquistar os pontos que estou convencido de que vamos fazer. Foram partidas muito diferentes, contra o Napoli eu estava orgulhoso, contra a Lazio eu estava bravo pelo primeiro tempo, o jogo de hoje precisa ser analisado, eu me sinto um pouquinho impotente diante do Como".

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