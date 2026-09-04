Genoa, De Rossi: "O Como é o time mais forte que eu vi. Eu me sinto um pouquinho impotente diante deles"

"Às vezes você fica bravo com o árbitro, outras vezes com você mesmo, às vezes os outros são melhores do que você. Esses jogadores estão em outro nível. Eu me agarro ao meu grupo: eles têm qualidade para conquistar os pontos de que precisamos. Às vezes os calendários prejudicam, mas eu recomeço pelos rapazes. Os torcedores entendem, estão dentro deste estádio, que será fundamental para conquistar os pontos que estou convencido de que vamos fazer. Foram partidas muito diferentes, contra o Napoli eu estava orgulhoso, contra a Lazio eu estava bravo pelo primeiro tempo, o jogo de hoje precisa ser analisado, eu me sinto um pouquinho impotente diante do Como".