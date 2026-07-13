Paolo Maldini e Leonardo, novo diretor técnico e novo consultor da Seleção Italiana e do Club Italia, estariam pensando em Andrea Pirlo para o cargo de novo técnico da Seleção. É o que afirma o jornal *La Gazzetta dello Sport*, segundo o qual Maldini teria querido levá-lo para o banco do Milan no verão de 2023, e Leonardo o teria querido como seu jogador em Paris na temporada 2011-2012. Pirlo, de 47 anos, treina em Dubai após ter comandado a Juventus (por uma temporada, conquistando a Copa da Itália e a Supercopa da Itália), o Karagumruk, da Turquia, e a Sampdoria. Segundo o jornal, Pirlo representa, aos olhos do diretor técnico da Seleção Italiana, Maldini, e de Leonardo, “o que deve caracterizar o técnico da Seleção que tem como meta reconquistar o mundo em 2030: profundo conhecimento da Itália, coragem, ideias e espírito”.
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Gazzetta - Seleção, Maldini e Leonardo pensam em Pirlo. Malagò: “Guardiola? Uma ideia muito importante”
PIRLO NA PRIMEIRA FILA
Nas conversas e reflexões dos últimos dias, segundo o Gazzetta.it, Pirlo ocupa um lugar de destaque. Em segundo plano permanece o sonho ligado ao nome de Pep Guardiola (continuam as discussões sobre como seria possível concretizar a contratação de Pep), assim como as candidaturas de Antonio Conte e Roberto Mancini. Até o fim de semana, Maldini e Leonardo farão um balanço para apresentar um nome ao presidente da FIGC, Giovanni Malagò, a quem caberá, então, a parte contratual da operação.
MALAGO' NÃO DESCARTA GUARDIOLA
À noite, à margem do Partita del Cuore, o presidente da FIGC, Giovanni Malagò, se pronunciou sobre a questão do novo técnico da Seleção: “Depois da escolha de Maldini, veio a de Leonardo. E agora o técnico, que chegará o mais rápido possível, mas sem fazer as coisas da maneira errada. Além disso, há também aspectos a serem discutidos com Maldini e Leonardo, com quem teremos uma reunião mais detalhada nos próximos dois dias. Quando se trata de contratos, há os desejos e, depois, a realidade. Para ser sincero, a partir de amanhã entramos de fato na fase de identificação do nome. Guardiola? Ninguém pode dizer que o Pep não seja uma opção muito importante; resta ver se ele é a pessoa ou o perfil certo, assim como verificar se haverá compatibilidade...”.
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