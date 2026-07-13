À noite, à margem do Partita del Cuore, o presidente da FIGC, Giovanni Malagò, se pronunciou sobre a questão do novo técnico da Seleção: “Depois da escolha de Maldini, veio a de Leonardo. E agora o técnico, que chegará o mais rápido possível, mas sem fazer as coisas da maneira errada. Além disso, há também aspectos a serem discutidos com Maldini e Leonardo, com quem teremos uma reunião mais detalhada nos próximos dois dias. Quando se trata de contratos, há os desejos e, depois, a realidade. Para ser sincero, a partir de amanhã entramos de fato na fase de identificação do nome. Guardiola? Ninguém pode dizer que o Pep não seja uma opção muito importante; resta ver se ele é a pessoa ou o perfil certo, assim como verificar se haverá compatibilidade...”.