Gazzetta - Roma, ideia maluca sobre Salah: salário e concorrência, o que se sabe

Surge um boato bombástico sobre o que poderia ser um retorno incrível à nossa Série A: segundo o que é noticiado pelo La Gazzetta dello Sport, existe a ideia maluca de trazer Mohamed Salah de volta para vestir a camisa da Roma na próxima temporada.

O atacante egípcio já oficializou sua saída do Liverpool ao final da atual temporada e está avaliando todas as propostas em jogo para o que será sua próxima aventura profissional, dentro de uma carreira vitoriosa de mais de uma década nos mais altos níveis.

Entre essas ideias, há também uma sugestão que o traria de volta à capital, embora, devido aos custos e à viabilidade da operação, pareça ser uma manobra de execução, no mínimo, complexa.