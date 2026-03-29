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Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Gazzetta - Roma, ideia maluca sobre Salah: salário e concorrência, o que se sabe

Roma
Mercado da bola
Liverpool
M. Salah

Um boato que aponta para a possibilidade de trazer de volta o ponta egípcio à capital.

Surge um boato bombástico sobre o que poderia ser um retorno incrível à nossa Série A: segundo o que é noticiado pelo La Gazzetta dello Sport, existe a ideia maluca de trazer Mohamed Salah de volta para vestir a camisa da Roma na próxima temporada.

O atacante egípcio já oficializou sua saída do Liverpool ao final da atual temporada e está avaliando todas as propostas em jogo para o que será sua próxima aventura profissional, dentro de uma carreira vitoriosa de mais de uma década nos mais altos níveis.

Entre essas ideias, há também uma sugestão que o traria de volta à capital, embora, devido aos custos e à viabilidade da operação, pareça ser uma manobra de execução, no mínimo, complexa.

  • A IDÉIA

    De acordo com o que é noticiado pelo La Rosea, na Inglaterra têm certeza de que, entre os times que estão de olho em Salah para o futuro, está justamente a Roma. Claramente, seria uma operação, como mencionamos anteriormente, que, do ponto de vista puramente econômico, seria complexa, considerando os 12 milhões de euros que ele ganha por temporada (brutos, chegam a 20) e que os giallorossi não gostariam de ultrapassar o teto de 4 milhões de euros líquidos de salário para qualquer membro do elenco.

    Mas, além do aspecto financeiro, há uma concorrência extremamente acirrada vinda da Arábia Saudita: o egípcio foi abordado por clubes como o Al Ittihad e o Al Qadsiah, prontos a garantir-lhe o mesmo salário que ganha na Inglaterra. Além disso, devem ser consideradas as equipes da Major League Soccer, com o San Diego muito interessado no jogador.

    No entanto, afirma a La Gazzetta dello Sport, Salah tem em mente a ideia de passar um ano em Roma e depois ver o que o futuro lhe reserva.

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  • SERIA UM RETORNO

    No entanto, esse não seria o perfil típico no qual a família Friedkin gostaria de investir recursos, já que está sempre em busca de jovens com excelente potencial para valorizar. Contudo, segundo a La Gazzetta dello Sport, Salah chegaria a título gratuito, dada a rescisão de seu contrato com o Liverpool e a saída já anunciada pelos Reds.

    O egípcio poderia ser um elemento que se encaixaria bem na ideia tática de Gasperini. No momento, isso é visto apenas como uma ideia maluca, mas quem sabe o que o futuro nos reserva.

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