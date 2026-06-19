No âmbito das negociações entre a Roma e Paulo Dybala para a renovação do contrato do argentino, que vence em 30 de junho, registramos uma novidade bombástica: a entrada da Juventus na disputa. No podcast “IlBlitz”, da La Gazzetta dello Sport, Fabiana Della Valle conta: “Dybala quer a Roma e espera pela Roma, mas, enquanto isso, também está olhando ao redor, e alguns times se manifestaram. Um deles é surpreendente, pois se trata da Juventus. A Juve, de fato, entrou em contato com o agente de Dybala, Carlos Novel, para entender os valores e a situação com a Roma”.
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Gazzetta - Notícia bombástica sobre a Juventus: contato com Dybala!
As negociações entre a Roma e Dybala estão, por enquanto, paralisadas na oferta da Roma de 2,5 milhões de euros e na exigência de 3 milhões mais bônus por parte do jogador e de sua equipe. Dybala aguarda a renovação e ficaria feliz em permanecer na Roma, onde também Gian Piero gostaria de tê-lo ainda à disposição. Veremos se a Juventus dará continuidade a esse primeiro contato e qual será o efeito desse interesse sobre o argentino nascido em 1993, que jogou pela Juve de 2015 a 2022, com um histórico de 293 partidas, 115 gols, 5 Scudetti, 4 Copas da Itália e 3 Supercopas italianas. O retorno sensacional da Juve a Dybala teria origem na necessidade de reforçar a qualidade no meio-campo ofensivo, após o fim da ilusão com Bernardo Silva e as dificuldades encontradas com Brahim Diaz.