Gazzetta - Notícia bombástica sobre a Juventus: contato com Dybala!

As negociações entre a Roma e Dybala estão, por enquanto, paralisadas na oferta da Roma de 2,5 milhões de euros e na exigência de 3 milhões mais bônus por parte do jogador e de sua equipe. Dybala aguarda a renovação e ficaria feliz em permanecer na Roma, onde também Gian Piero gostaria de tê-lo ainda à disposição. Veremos se a Juventus dará continuidade a esse primeiro contato e qual será o efeito desse interesse sobre o argentino nascido em 1993, que jogou pela Juve de 2015 a 2022, com um histórico de 293 partidas, 115 gols, 5 Scudetti, 4 Copas da Itália e 3 Supercopas italianas. O retorno sensacional da Juve a Dybala teria origem na necessidade de reforçar a qualidade no meio-campo ofensivo, após o fim da ilusão com Bernardo Silva e as dificuldades encontradas com Brahim Diaz.















