Gazzetta - Juventus, Vlahovic deve aceitar: a renovação pode ser de apenas um ano

O futuro de Dusan Vlahovic continua sendo um dos pontos centrais do mercado de transferências da Juventus. A longa ausência do atacante sérvio, afastado dos gramados desde o final de novembro e prestes a retornar (mas não contra o Udinese), não trouxe novidades quanto à sua saída, com as várias possibilidades (Bayern, Barcelona) tendo esfriado.

Na Continassa, o tema se entrelaça com a necessidade de reformular o ataque. Recomeçar justamente com Vlahovic não é uma hipótese a ser descartada: o centroavante, de fato, reencontraria um ambiente que conhece e, acima de tudo, a confiança de Luciano Spalletti, que antes da lesão o havia promovido a titular fixo na posição de camisa 9, considerando-o essencial para seu sistema de jogo, e que agora mal pode esperar para vê-lo em campo.