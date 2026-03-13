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CM Grafica Vlahovic Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

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Gazzetta - Juventus, Vlahovic deve aceitar: a renovação pode ser de apenas um ano

As negociações para a renovação do contrato do sérvio com a Juventus avançam: há novidades sobre a possível duração do contrato

O futuro de Dusan Vlahovic continua sendo um dos pontos centrais do mercado de transferências da Juventus. A longa ausência do atacante sérvio, afastado dos gramados desde o final de novembro e prestes a retornar (mas não contra o Udinese), não trouxe novidades quanto à sua saída, com as várias possibilidades (Bayern, Barcelona) tendo esfriado.

Na Continassa, o tema se entrelaça com a necessidade de reformular o ataque. Recomeçar justamente com Vlahovic não é uma hipótese a ser descartada: o centroavante, de fato, reencontraria um ambiente que conhece e, acima de tudo, a confiança de Luciano Spalletti, que antes da lesão o havia promovido a titular fixo na posição de camisa 9, considerando-o essencial para seu sistema de jogo, e que agora mal pode esperar para vê-lo em campo.

  • O DINHEIRO

    No plano econômico, as primeiras negociações também abordaram a questão salarial. A Juventus estaria disposta a oferecer cerca de 6 milhões de euros por temporada, podendo chegar a 7 milhões com bônus, um valor semelhante ao da jovem estrela Kenan Yildiz. Trata-se de uma redução significativa em relação aos 12 milhões de euros totais que o atacante pode receber no último ano do contrato atual, assinado em 2022.

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  • DURAÇÃO CURTA

    A duração da possível renovação também permanece em aberto: segundo a Gazzetta dello Sport, cogita-se até mesmo de um contrato de curta duração, de um ou dois anos. Uma solução que garantiria à Juve uma certa segurança técnica e daria a Vlahovic a chance de se reerguer com Spalletti antes de eventuais novas decisões sobre sua carreira. O clima, ressalta a Gazzetta, parece mais tranquilo em comparação com o verão passado: o pai Milos participa cada vez mais frequentemente das reuniões informais, sinal de um diálogo reaberto após as tensões do ano passado. 

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