De acordo com o jornal *La Gazzetta dello Sport*, a FIGC está preparando uma profunda reorganização do Club Italia, que acompanhará a escolha do novo técnico para o próximo quadriênio. Entre as novidades previstas está a abertura de uma sede operacional na Lega Serie A, em Milão, para fortalecer o diálogo com os clubes, com um papel central atribuído a Paolo Maldini, diretor técnico, e a Leonardo, consultor.
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Gazzetta - Itália, cada vez mais Pirlo. E Buffon pode voltar!
BUFFON VAI VOLTAR?
O jornal informa ainda que Gigi Buffon poderia voltar a ocupar um cargo de destaque no novo projeto da federação. Depois de deixar o cargo de chefe de delegação após o fracasso na qualificação para a Copa do Mundo, Buffon estaria agora novamente envolvido na nova diretoria liderada por Giovanni Malagò e pelo próprio Maldini. O cargo tradicional de chefe de delegação não estaria mais previsto, mas o novo Club Italia deveria introduzir novas funções de liderança, nas quais Buffon poderia assumir responsabilidades significativas.
PIRLO É UM FORTE CANDIDATO
Para o cargo de técnico da Seleção,o jornal *La Gazzetta dello Sport*aponta Andrea Pirlo como o candidato mais forte. A ideia da nova diretoria é relançar a Itália contando com grandes nomes da história da Seleção: Maldini, Pirlo e Buffon, símbolos de experiência e credibilidade, seriam chamados a liderar uma revolução organizacional e técnica com o objetivo de relançar uma Seleção que vem de resultados decepcionantes e caiu para o 15º lugar no ranking da FIFA.
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