Gazzetta - Itália, cada vez mais Pirlo. E Buffon pode voltar!

O jornal informa ainda que Gigi Buffon poderia voltar a ocupar um cargo de destaque no novo projeto da federação. Depois de deixar o cargo de chefe de delegação após o fracasso na qualificação para a Copa do Mundo, Buffon estaria agora novamente envolvido na nova diretoria liderada por Giovanni Malagò e pelo próprio Maldini. O cargo tradicional de chefe de delegação não estaria mais previsto, mas o novo Club Italia deveria introduzir novas funções de liderança, nas quais Buffon poderia assumir responsabilidades significativas.







