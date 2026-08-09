O Barcelona negocia com o Manchester City na tentativa de concretizar a contratação do craque espanhol Rodri.

Caso a chegada de Rodri se confirme, o projeto do técnico Hansi Flick não contará apenas com um dos melhores jogadores do mundo em sua posição, se não o melhor de todos, mas também ganhará um líder e um daqueles jogadores com papéis estruturais que elevam o teto competitivo de qualquer equipe.

O jornal Sport noticiou que a chegada de um jogador com essas características terá, necessariamente, alguns efeitos colaterais sobre alguns jogadores do elenco do Barcelona.

Rodri goza de muito status e influência e, portanto, sua contratação levará, logicamente, a mudanças no processo de rodízio.