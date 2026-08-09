Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1046371059.jpgNewspix

Traduzido por

Gavi e Pedri intocáveis: quarteto do Barcelona paga o preço pela contratação de Rodri

Especiais e Opinião
La Liga
Barcelona
Rodri
Gavi
Pedri
M. Bernal
M. Casado
T. Marques
Espanha

Rodri muda o mapa do Barcelona e ameaça 4 jogadores

O Barcelona negocia com o Manchester City na tentativa de concretizar a contratação do craque espanhol Rodri.

Caso a chegada de Rodri se confirme, o projeto do técnico Hansi Flick não contará apenas com um dos melhores jogadores do mundo em sua posição, se não o melhor de todos, mas também ganhará um líder e um daqueles jogadores com papéis estruturais que elevam o teto competitivo de qualquer equipe.

O jornal Sport noticiou que a chegada de um jogador com essas características terá, necessariamente, alguns efeitos colaterais sobre alguns jogadores do elenco do Barcelona.

Rodri goza de muito status e influência e, portanto, sua contratação levará, logicamente, a mudanças no processo de rodízio.

  • frenkie-de-jong(C)Getty Images

    De Jong e Casadó são os primeiros prejudicados

    O Sport destacou que o primeiro prejudicado será Frenkie de Jong, que fez um grande esforço com a seleção da Holanda para poder participar da Copa do Mundo, e acabou de iniciar o processo de recuperação de sua grave lesão no joelho.

    Mas De Jong, quando receber alta médica dentro de alguns meses, verá que sua vaga como titular, que antes era praticamente garantida, agora ficou mais difícil de conseguir.

    Marc Casadó também será um dos principais prejudicados com a chegada de Rodri, e Flick foi bastante claro com ele no fim da temporada passada, avisando-lhe que o melhor que poderia fazer era procurar outro clube.

    Mas Casadó continuou sonhando, como ele mesmo explicou ao jornal Sport, em ter sucesso no Spotify Camp Nou.

    A ideia do clube é vender Casadó definitivamente, e, no momento, todos os indícios apontam que ele deve seguir rumo à Liga Roshn Saudita.

    • Publicidade
  • Marc Bernal Barcelona 2025Getty Images

    Tommy Marquez e Marc Bernal

    Há ainda outro jogador da academia La Masia com grandes chances de deixar o clube antes do fechamento da janela de transferências de verão, caso nada mude: trata-se de Tommy Marqués.

    Marqués, meio-campista de 19 anos, precisa de minutos em campo e, em princípio, fará parte da nova estratégia do diretor esportivo Deco, já que o clube buscará uma negociação que inclua uma opção de recompra, a fim de obter um retorno financeiro e, ao mesmo tempo, não perder o controle sobre o futuro do jogador.

    Embora Marc Bernal possa parecer mais um dos prejudicados pela chegada de Rodri ao Barcelona, há razões para acreditar exatamente no contrário.

    Sim, talvez a chegada de Rodri desacelere a evolução de Marc Bernal no curto prazo, mas, ao mesmo tempo, ele será o "melhor professor possível" para um jogador de apenas 19 anos, que ainda tem um futuro inteiro pela frente.

    Além disso, Marc Bernal comprovou, ao longo de toda a sua trajetória na La Masia, e também na última temporada com o time principal, sua capacidade de finalização, e por isso pode dividir o gramado com o melhor jogador da Copa do Mundo e avançar para uma posição mais ofensiva.

  • PEDRI BARCELONA Getty Images

    Outros jogadores que podem se beneficiar

    Já jogadores como Pedri e Gavi são elementos intocáveis para o técnico Hansi Flick.

    E, embora a presença de Rodri afete de uma forma ou de outra os papéis de Gavi e Rodri dentro do esquema de jogo, o cenário mais provável é que ambos também se beneficiem de sua presença no time.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Amistosos de clubes
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR